Henrik Brandão Jönsson: Dags att bryta förbannelse över portugisiskan

Ibland tänker jag att det vilar en förbannelse över portugisiskan. Det är som om världens sjätte största språk skrivs med osynligt bläck. Så fort bläcket torkat försvinner det. Den moçambikiska författaren Mia Couto brukar berätta att det är tack vare franskan som han existerar som författare. Först när hans romaner översattes till franska intresserade sig omvärlden utanför den lusofona sfären för hans författarskap.

En del av den språkliga isoleringen kan spåras till Portugals roll i Europa. I och med att landet ses som en europeisk förort, bortom Spanien med sina 48 miljoner invånare, tappas Portugal ofta bort i rapporteringen. På en middag för några år sedan i Lissabon hamnade jag bredvid New York Times korrespondent på den iberiska halvön. Han bodde i Madrid och jag undrade hur ofta han reste till Portugal som ingick i hans bevakningsområde.

”Det blir sällan mer än en gång om året”, erkände han.

Sveriges Radios redaktörer har gått ett steg längre och tycks mer eller mindre ha satt i system att endast be sin Sydeuropakorrespondent resa till Portugal vart fjärde år när det är val. Det finns alltid något viktigare som händer i Frankrike, Italien eller Spanien. Den mediala mobbningen har lett till att Portugal blivit ett av Europas mest underrapporterade länder i Sverige. Det rapporteras mångfalt mer om Grekland som också är ett perifert land i Europa med samma befolkningsmängd som Portugal.

När alla länder sagt sitt förklarades mötet öppnat. Det var bara en sak som saknades. Portugal hade glömts bort

En del av skulden bär Portugal själv. Under ett Natomöte i Prag, då Tjeckien skulle presenteras som ny medlem, fick alla medlemsländer göra ett kort anförande. När alla länder sagt sitt förklarades mötet öppnat. Det var bara en sak som saknades. Portugal – som var med om att bilda Natoalliansen 1949 – hade glömts bort. Den dåvarande premiärministern José Manuel Barroso varnade sina landsmän. "Om vi inte gör våra röster hörda riskerar Portugal att bli irrelevant". Själv lyckades Barroso väl. Något år senare utsågs han till EU-kommissionens ordförande och satt på posten i tio år.

En gång i tiden var Portugal världens mäktigaste nation med utposter från Japan i öst till Brasilien i väst. Majoriteten av världens viktigaste, utomeuropeiska hamnar låg i portugisiska händer. Sättet imperiet krackelerade på bidrog till att skapa ett mindervärdeskomplex som lett till att Portugal dämpat sig. Medan britterna lämnade sina kolonier på ett någorlunda fredligt sätt inledde den asketiske diktatorn António de Oliveira Salazar ett insiktslöst kolonialkrig som varade i tretton år.

När väl Angola, Moçambique och Guinea-Bissau slagit sig fria hade inte Portugal resurser till att hämta hem sina landsmän. De fick ta sig hem så gott de kunde.

”Portugiser återvänder i massor från kolonierna. Många har rentav kommit i fiskebåtar när de inte såg någon annan utväg att fly, och det har fått någon att säga, att vi for ut i karaveller och upptäckte världen men kom hem i trålare”, skrev den portugisiske författaren Miguel Torga i sin dagbok den 29 september 1975.

Det portugisiska imperiet saknade den pompa och ståt som omgav det brittiska. Portugal bedrev fattigmanskolonialism. Vad landet i stället lyckades med var att sprida sitt språk – portugiskan är i dag det tredje största europeiska språket och talas av betydligt fler än ryska, franska, tyska och italienska.

För att stärka de portugisisktalande ländernas ställning i världen har Portugal bildat samarbetsorganisationen CPLP, Comunidade dos países de língua portuguesa, (de portugisisktalande ländernas gemenskap) tillsammans med Angola, Brasilien, Kap Verde, Ekvatorialguinea, Guinea-Bissau, Moçambique, São Tomé och Príncipe, samt Timor-Leste. Ett tecken på att gemenskapens betydelse växer är att USA ansökt om att bli associerad medlem. Anledningen är den historiska migrationen från Azorerna och Madeira som lett till att det i dag finns omkring en miljon portugisättlingar i USA. En av den amerikanska romankonstens främsta författare – John Dos Passos – var son till migranter från Madeira.

En av den amerikanska romankonstens främsta författare – John Dos Passos – var son till migranter från Madeira

Spaniens autonoma region Galicien, vars språk galiciska anses vara en portugisisk dialekt, har nyligen ansökt om ett underordnat medlemskap i CPLP, samt Uruguay, där 15 procent av befolkningen pratar portunhol – en blandning av portugisiska och spanska. Även de forna portugisiska kolonierna Macao, Malacka och Goa har ansökt om att bli associerade medlemmar.

När jag mellanlandade på Lissabons flygplats för några år sedan lade jag märke till att migrationsmyndigheten byggt särskilda bås för medborgare från CPLP:s medlemsstater. Jag tänkte att organisationen höll på att införa ett gemensamt passystem. Nästa gång jag landade i Lissabon var persienner neddragna över båsens oputsade rutor. EU:s yttre gräns hade satt stopp för ambitionen att låta världens portugisisktalande befolkning resa fritt inom CPLP. Nationalpoeten Fernando Pessoas mest kända fras ”Mitt språk är mitt hemland” gick om intet.

Under ett möte i Angolas huvudstad Luanda för 15 år sedan bestämde medlemsländerna att de borde införa en särskild dag som uppmärksammade det portugisiska språket. Fyra år senare kom länderna överens under ett möte på Kap Verde att lansera den 5 maj till Dia mundial da língua portuguesa, det portugisiska språkets världsdag. Förra året förde Unesco in dagen i sin officiella kalender, vilket togs emot av glädje av CPLP.

”Portugisiskan är ett språk som expanderar på fyra av världens kontinenter. Det talas av mer än 265 miljoner människor och är det mest använda språket på södra halvklotet. CPLP välkomnar beslutet och hoppas att portugisiskan blir ännu mer relevant i globala sammanhang, sa CPLP:s generalsekreterare, den före detta portugisiske ambassadören Francisco Ribeiro Telles.

I Brasilien uppmanas skolor att fira dagen genom att läsa sonetten Língua portuguesa av den brasilianske poeten Olavo Bilac eller att diskutera författaren Clarice Lispectors kärleksförklaring till portugisiskan: ”Om jag vore stum och inte kunde skriva och blev tillfrågad vilket språk jag ville tillhöra skulle jag säga: engelskan, som är vacker och exakt. Men eftersom jag inte föddes stum och kan skriva blev det uppenbart för mig att jag vill skriva på portugisiska. Jag önskar till och med att jag inte lärt mig andra språk, allt för att låta min landstigning i portugisiskan få vara jungfrulig och ren”, skriver Lispector i en krönika hon kallar Declaração de amor.

Ett annat initiativ för att stärka portugisiskan är skapandet av världens största språkmuseum Museu da língua portuguesa, portugisiska språkmuseet, i Brasiliens megastad São Paulo. När museet invigdes 2006 hyllades det som ett av världens mest moderna, interaktiva museum. Det var bara ett land som inte gillade museet – Portugal.

När museet invigdes 2006 hyllades det som ett av världens mest moderna, interaktiva museum. Det var bara ett land som inte gillade museet – Portugal

Nästan 80 procent av den kvarts miljard människor som har portugisiska som modersmål bor i Brasilien. Det är därför som landet dikterade villkoren i den senaste stavningsreformen Acordo ortográfico som länderna inom CPLP förväntas följa. I Portugal är motståndet så kraftigt att en av landets mest säljande författare, Miguel Sousa Tavares, hävdar att språkreformen är ett brasilianskt försök att kolonialisera Portugal.

”Brasilien är enda land i världen som fått sitt språk utifrån och som försöker tvinga språkets moderland att revidera sin stavning. Som om USA skulle tvinga Storbritannien till en språköversyn”, har han sagt i en intervju.

Miguel Sousa Tavares mest omtyckta verk, romanen ”Ecuador” från 2003, handlar om en portugisisk guvernörs kärleksaffär på ön São Tomé i Guineabukten. Boken är översatt till ett tiotal språk och har sålt i över 400.000 exemplar, men i Sverige har inget förlag nappat. Det gör att den senaste boken på svenska om São Tomé och Príncipe är ”Ö på ekvatorn” från 1962, av konstnären Bertil Gullander. Att Portugals nationalepos ”Lusiaderna” av Luís de Camões inte kommit ut i en nyöversättning är allvarligare. Trots att verket uppbär samma ställning i den lusofona världen som ”Don Quijote” i den spansktalande är det fortfarande prästen Nils Lovéns översättning från 1852 som gäller.

Som om en verklig förbannelse vilar över det portugisiska språket brann Museu da língua portuguesa ned för fem år sedan. Det var inget språkkonservativt sabotage från Portugal utan ett resultat av brasilianskt slarv – kortslutning i en kontakt till en glödlampa i taket. I och med att det mesta av språkmuseets innehåll är interaktivt gick det att rädda genom backup-servrar. Vad som dröjt har varit att finna medel till att renovera den kulturminnesmärkta 1800-talsbyggnaden som även huserar tågstationen Luz i São Paulos historiska migrantkvarter. När väl renoveringen blev klar förra våren kom pandemin. Återinvigningen har flyttats fram till i sommar.

Inte sedan Vasco da Gamas dagar har Portugal haft ett större inflytande i världspolitiken

Att den lusofona världen andas morgonluft beror också på den uppmärksamhet som Portugal fick den 27 april i år då det var 500 år sedan den portugisiske upptäcktsresande Ferdinand Magellan dog av spjut och giftpilar på ön Mactan i Filippinerna. Magellan fann sjövägen mellan Atlanten och Stilla havet och gjorde den geografiska upptäckten att jorden inte till största del består av landmassa – merparten av planeten utgörs av hav.

Vad som även bidrar till att den portugisiska rösten hörs tydligare i år är att Portugal är ordförande i EU fram till i sommar. Rösten förstärks av att GAVI, den globala vaccinalliansen, valt EU-kommissionens före detta ordförande José Manuel Barroso till chef. Att FN:s generalsekreterare sedan mer än fyra år tillbaka är den tidigare portugisiske premiärministern António Guterres gör att det portugisiska bläcket håller på att bli synligt igen. Inte sedan Vasco da Gamas dagar har Portugal haft ett större inflytande i världspolitiken.

Henrik Brandão Jönsson är DN:s korrespondent i Latinamerika och författare till boken ”Där solen aldrig går ner – Hur världens mest sorgsna land gjorde världen syndigare”.