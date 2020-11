Henrik Burman: Yung Lean är en gammal själ som har levt så många liv

I väntan på bussen efter en skoldag på Södermalm sitter en femtonårig Jonatan Leandoer Håstad och fantiserar om ett gränslöst alter ego, Yung Lean. Under samma period gör han några låtar ihop med vännerna Carl-Mikael Berlander och Axel Tufvesson. En handfull månader senare är de på Europaturné och Leandoer Håstad hoppar av skolan för musiken.

Det hela gick väldigt fort. Musikjournalisten och regissören Henrik Burman hörde första gången talas om Yung Lean våren 2013. Rapparen var ett nytt fenomen som fått stor uppmärksamhet på Youtube. Det fanns en väldig mystik kring den då bara sextonåriga artist som fick utstå mycket hat i början av karriären och länge kände sig oförstådd i svensk media.

– Jag gillade att man inte visste om det var på riktigt eller inte. Det är ju fascinerande med dem som blir hatade på det sättet som han blev, säger Henrik Burman.

Jonathan Leandoer Håstad aka Yung Lean, tillsammans sina kompanjoner i Sad Boys, under den utsålda New York-turnén 2014. Foto: Linda Forsell

I april 2015 lades Jonatan Leandoer Håstad in på sjukhus till följd av en psykos. Incidenten skedde under en period där den då 19-åriga rapparen spelade in sitt andra album ”Warlord” i Miami. Under samma period ville den rastlösa Henrik Burman göra ett eget, större filmprojekt.

– Min kompis och kollega Malik (Bendjelloul reds. anm) öppnade dörrar för ett nytt sätt att tänka med ”Searching for Sugar Man” och han visade att det går att göra och nå ut med musikdokumentärer på ett helt annat sätt. Det fanns inte ens i min värld innan, säger Henrik Burman som tidigare har producerat och regisserat material med stjärnor som Asap Rocky, Robyn och Markus Krunegård.

Foto: Björn Tjärnberg

Burman hade följt Yung Lean i tre års tid och hade ofta frågat sig varför ingen gjorde en film om den framstående rapparen. En majdag, ett år efter incidenten i Miami, sågs Leandoer Håstad och Burman, för att prata om att göra en dokumentär. Båda gillade idén och de började filma i början av 2017.

– Han insåg rätt snabbt att han måste lita på mig. Vi hade rätt lika referenser till hur vi tänkte oss att filmen skulle bli. Vi gillade båda dokumentären ”The devil and Daniel Johnston”. När den kom fascinerades jag av den visuella världen och hur regissören valde att berätta väldigt ärligt och rakt om en konstnär utan att bli svintråkig.

Ganska snart insåg Henrik Burman att dokumentären skulle ta betydligt längre tid att få till än de planerade 1,5 åren. Både för att hinna gå igenom den enorma mängden material som rapparen samlat på sig och att bygga den relation det krävs för att skildra en livshistoria. På en hårddisk med namnet ”Stackars Burman” förde Jonatan Leandoer Håstad över alla filmer och foton som tagits de senaste åren. Det gjorde också vännerna och producenterna Carl-Mikael Berlander och Axel Tufvesson, kända som Gud och Yung Sherman.

Ur ”Yung Lean: In my head”. Foto: Björn Tjärnberg

– Vi följde med honom på några spelningar under ”Stranger”-turnen 2017, i Milano, London och i USA. Då kunde vi ju hänga lite off the record. Men mycket handlade om att klippa och leta material för att ge en känsla av det han hade rusat igenom som sextonåring, säger Burman.

– Om jag har känt att jag behöver material så kunde han svara ”absolut, men kan inte vi sticka ut och cykla i Sätra?” Så vi har gjort saker som vi har fått feeling för samtidigt som vi pratar.

Regissören Henrik Burman. Foto: Erik Undéhn

Mystiken kring Yung Lean beror kanske dels på hans gotiska 00-talsestetik som beskrivits som drug dealer-chic, men också mycket på grund av sparsamheten kring mediala framträdanden.

– Det gjorde det så roligt att berätta historien om honom, det är liksom inte uttjatat. Han har en väldigt konsekvent linje i det han gör i sitt konstnärskap och medialt.

Under tiden som filmen har spelats in har Jonatan Leandoer Håstad släppt tre album som Yung Lean, två ep:s under namnet Jonatan Leandoer127 och en västerninfluerad kortfilm. I dag arbetar mycket med sin konst och sina målningar.

– För mig är han samma Jonatan, men han har gått igenom väldigt mycket. Jag är så jävla imponerad av honom. Han är en gammal själ och har levt så många liv känns det som, eller ett koncentrerat liv. Han väljer fortfarande att gå sina egna vägar.

”Yung Lean: in my head” skulle ha haft världspremiär på Tribeca filmfestival i våras men när festivalen blev digital på grund av den rådande pandemin, valde Burman att dra tillbaka filmen. Nu får filmen i stället världspremiär på Stockholms filmfestival den 7 november.

– Första gången jag träffade Jonte, då sa jag att ”den här ska komma upp på en av de största amerikanska festivalerna”. Han tyckte det kändes bra och värdigt. Så det var ju väldigt tråkigt att inte få åka till New York och träffa Robert De Niro (som arrangerar festivalen reds. anm).

Yung Lean Foto: Zak Arogundade

Vad blev det för en film till slut?

– Jonatan är personen och konstnären. Yung Lean är en mer gränslös karaktär, men de växer ihop allt mer. Det var viktigt för mig att få med den galna resan de gör tillsammans. Jag visste inte om det skulle bli en film med fokus på vänskap, musik, missbruk eller psykisk ohälsa, men det blev en film om Jonatan.

Henrik Burman Född 1979 i Stockholm, men uppvuxen i Umeå, Nordmaling och Kalmar. Var med och grundade SVT-programmet ”PSL” 2007 där han jobbade fram till 2014. Har regisserat och producerat hundratals program med artister som Asap Rocky, Grimes och Tyler the Creator. Regisserade och producerade ”Krunegård & Jinder on tour” 2015. Har vunnit Ikarospriset och samiska journalistpriset för tv-programmet ”Sápmi Sessions”. Visa mer

Läs mer:

Recension: Yung Lean behöver knappt någon tuff attityd längre

Stockholms filmfestival trotsar pandemin