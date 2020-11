Henrik Dorsin: Jag visste att Ruben Östlund var en jobbig jävel

Ingen kan påstå att den folkkära Henrik Dorsin surfat på en räkmacka under inspelningen av sin första engelskspråkiga film. Det började med kaskadkräkningar i en studio i Trollhättan och slutar med att han får nobben av två fotomodeller under förnedrande former på Onassis gamla yacht. Däremellan har Dorsin fått ligga i vatten i dagar, sprungit runt i ett skitigt ”Die hard”-linne och släpat ett åsnekadaver femtioelva gånger över en stenig strand i Grekland.

– Jag hade ju hört att Ruben var en jobbig jävel i kölvattnet av ”The square”, men det visade sig vara värre än jag anat, flinar Henrik Dorsin på telefon, på väg tillbaka ner till Grekland för att avsluta inspelningen.

– Det har varit som ett enda stort uthållighetstest, med mycket obekväma scener i vatten, berg och skog. Men det är förstås otroligt inspirerande att jobba med en skicklig regissör som brinner så mycket för det han gör att man till och med kan prata om det ”Östlundska”, säger Dorsin som beskriver filmen som en utflippad korsning av Buñuels ”Borgarklassens diskreta charm” och Robinson Kruse-inspirerade ”Cast away” med Tom Hanks.

Bild 1 av 2 Henrik Dorsin som den strandsatta techmiljardären Jorma Björkman. Foto: Tobias Henriksson Bild 2 av 2 Östlund under inspelningen i Grekland. Foto: Tobias Henriksson Bildspel

I filmen spelar han en lyxkryssande svensk techmiljardär som lär sig sitt livs läxa när han blir skeppsbruten på en öde ö. Dorsin kommer aldrig att glömma sin första inspelningsdag i Trollhättan i februari:

– Jag skulle sitta med en flytväst över min smoking och kräkas ensam i en hytt. Efter några timmar vid spyhinken var Ruben fortfarande inte nöjd: ”Jag tycker inte att du kräks trovärdigt, låt mig försöka visa...”. Så jag tänkte: ”Ok, I'm in for a ride”, säger stjärnan från ”Solsidan” och ”Grotesco”.

Östlunds nya film ”Triangle of sadness” tar avstamp i modevärlden och kretsar kring fotomodellerna Carl (Harris Dickinson) och Yaya (Charlbi Dean). De chica rollfigurerna hamnar på en lyxyacht i Karibien tillsammans med de superrika, däribland Jarmo Björkman (Dorsin) som blivit snuskigt förmögen på en spelapp. I det brokiga persongalleriet finns också en excentrisk sjökapten (Woody Harrelson) som passar på att hålla ett marxistiskt brandtal när hans gäster är sjösjuka och matförgiftade samtidigt.

Bild 1 av 2 Henrik Dorsin, Mia Benson, Ruben Östlund och Woody Harrelson under inspelningen i Trollhättan. Foto: Tobias Henriksson Bild 2 av 2 Woody Harrelson och Ruben Östlund under inspelningen i Trollhättan. Foto: Tobias Henriksson Bildspel

Det som skulle bli ett oförglömligt jetset-party förvandlas till en katastrof. Några av de överlevande spolas upp på en öde ö. Plötsligt vänds de gamla hierarkierna uppochned – en medelålders filippinsk städerska blir kvinna på täppan tack vare sina överlägsna överlevnadsinstinkter.

– Filmen speglar klassamhället och de groteska klyftorna som håller på att slita sönder världen. Vi frågar oss hur mycket gottegriserier vår värld egentligen tål och hur klarar vi oss utan den här lyxkonsumtionen, säger Dorsin.

Ruben Östlund menar att handlingen i ”Triangle of sadness” ska ses som metafor för den västerländska civilisationens undergång. Han har låtit sig inspireras av alltifrån marxistisk teori till Stig Dagermans ”De dömdas ö”.

– När jag växte upp var det fult att skryta med sin rikedom. I dag försöker alla härma den rika världen, det är bara att titta på Instagram. Jag ville utforska hur människors beteenden ändrar sig beroende på deras position i den ekonomiska strukturen. Men det ska förstås både vara tankeväckande och underhållande, säger Ruben Östlund och börjar skratta när han berättar om en symbolisk scen där Dorsins rollfigur plockar upp en ilandfluten Cayman Island-flagga och sticker ner den i sanden i förhoppningen om att någon ska komma till undsättning.

– Som ett postapokalyptiskt Cayman Island! säger Östlund entusiastiskt.

Som ett ödets ironi har coronapandemin även skapat en apokalyptisk stämning under inspelningen. Efter bara några veckors filmande i Trollhättan fick produktionen stoppas i slutet av februari. Först tre månader senare kunde filmandet återupptas. Östlund ägnade karantäntiden åt att bjuda in DN:s läsare att rita åsnor som de skeppsbrutna i filmen målar på berget i en grotta.

Sedan i mitten av september har filmteamet varit i Grekland som i filmen ska föreställa en tropisk ö i Karibien. Under de första sju veckorna togs utomhusscener kring Chiliadou Beach vid det Egeiska havet, cirka 20 mil väster om Aten.

Bild 1 av 3 Henrik Dorsins rollfigur håller låda om målade åsnor i ”Triangle of sadness”. Åsnan är gjord av Anders Hansen. Foto: Fredrik Wenzel Bild 2 av 3 Shanti Wernersson ligger bakom denna åsna som Henrik Dorsin föreläser om i filmen. Foto: Fredrik Wenzel Bild 3 av 3 Henrik Dorsin framför åsnan som ritats efter Björn Anderssons original. Bildspel

Alla inblandade har coronatestats regelbundet. Ett falsklarm skapade nervositet, men hittills har man lyckats hålla covid-19-viruset borta från filmen. Mycket står på spel med en budget på 120 miljoner svenska kronor – cirka fyra gånger så mycket som en genomsnittlig svensk storfilm.

– Coronapandemin har hela tiden varit en överhängande stressfaktor. Det var på håret att Woody Harrelson över huvud taget kunde komma till Trollhättan. Senast häromdagen flaggade våra grekiska samproducenter för att myndigheterna övervägde en ny lockdown. Det hade känts helt absurt om vi hade tvingats stänga ner en gång till, säger Östlund.

Han är lite rädd för att coronapandmin har fått honom att sänka garden lite och gjort honom mindre fokuserad.

– Förutom hälsoångesten så var jag ett tag också lite orolig över om filmen kommer att kännas helt daterad när den väl når publiken, men eftersom det är en postapokalyptisk film där vi spränger Onassis yacht i luften så kommer det nog att fungera, ler Östlund.

I inspelningens slutspurt har han hyrt Christina O, den berömda lustjakten som döptes efter skeppsredaren Onassis dotter. En klassisk lekplats för världens rika och berömda som har hyst celebriteter som Winston Churchill, Greta Garbo, John F Kennedy, Maria Callas, Frank Sinatra, Elizabeth Taylor, Richard Burton och, förstås, Jacqueline Kennedy Onassis.

I filmen exploderar yachten sedan en detonerad handgranat antänt bränsletanken. Tidigare i veckan filmades scenen på avstånd. Med en budget på 120 miljoner är det svårt att spränga en yacht som är värd nästan tre gånger så mycket. Själva ”explosionen” kommer sedan att göras som visuell effekt digitalt – i samma stil som snölavinen i ”Turist”.

– Det är en fin båt med en fascinerande historia så det kändes helt rätt att bara spränga den symboliskt, säger Ruben Östlund.

Bild 1 av 2 Skiss över scenen där Onassis gamla lustjakt sprängs i luften i ”Triangle of sadness”. Foto: Ruben Östlund Bild 2 av 2 Onassis legendariska lustjakt Christina O som symboliskt sprängs i luften i ”Triangle of sadness”. Foto: Alamy Bildspel

Inför inspelningen förberedde han sig genom att läsa ”Sveriges nya miljardärer: vinnare & förlorare i den nya ekonomin” och såg på Youtubeklipp med Spotifygrundarna och Minecraftskaparen Marcus ”Notch” Persson.

– Min rollfigur är en nyrik snubbe som kommer från en enklare bakgrund men blivit stenrik utan att riktigt kunna överklassens koder. Jag ville bli lite bekant med den vokabulär som gäller i dessa kretsar, säger Henrik Dorsin som klarat sig utan dialektcoach.

– Ja, tack och lov är detta ingen Joel Kinnaman-roll där jag ska spela Texasbo, min svenska brytning är helt autentisk.

Han berättar att det gäller att vara väldigt fri och öppen när man jobbar med Ruben Östlund som mer är intresserad av att studera grundläggande mänskligt beteende än att skapa psykologisk realism.

– Därför får man inte låsa fast sig i en rollfigurs personliga historia. Allt handlar om att placera skådespelare i extrema situationer och få oss att reagera på ett trovärdigt sätt, säger Dorsin.

Han menar att arbetsmetoden inte är helt artfrämmande för hur de jobbar i humorgruppen Grotesco.

– Att Ruben gör många tagningar ser jag mer som att han repeterar fram scenen. Även situationerna kan vara lika galna som i en Grotescosketch, men här har vi snarare tonat ner det komiska, säger Dorsin och berättar roat om när han och Woody Harrelson blev utskällda när regissören tyckte att de fiskade efter skratten.

– Ruben vrålade ”This is not a comedy!”

Även om den sympatiska Dorsin inte har profilerat sig som någon raserimissbrukare, så gick topplocket vid ett tillfälle. Det var i slutet av en lång dag där han och den äldre kroatiska kollegan Zlatko Buric (”Pusher”) hade släpat en tung kopia av ett fullskaligt åsnekadaver på en presenning över den steniga stranden ett 40-tal gånger.

– Vi var svintrötta och Zlatko började verkligen säcka ihop. Plötsligt ser jag någon stå på klipporna och vråla som något slags urtidsmänniska: ”HURRY! HURRY! RUN, RUN RUN!” eftersom tiden började rinna ut. Jag blir väldigt sällan arg över huvud taget, särskilt inte på filminspelningar. Men då rann det över och jag skrek till Ruben att man inte behandlar människor på det här viset. Han menade att det var ett missförstånd. Men det är väl så här det ska vara på inspelningar. Vi tog en sista tagning och det var förstås den bästa …

Sir Winston och Clementine Churchill ombord på yachten ”Christina O” 1964. Foto: Alamy

I den allra sista scenen som spelas in siktar Dorsins rollfigur högt och försöker ragga upp ett par unga fotomodeller. Henrik Dorsin ser fram emot att få avsluta med stil på yachten Christina O.

– Efter flera inspelningsveckor i ett skitigt linne ska det bli lite skönt att dra på sig smokingen igen. Jag drömmer om att få sitta på de där berömda barstolarna, med läder från valars förhud, där Churchill har suttit.

Men inte ens i en fiktiv bubbla går det att stänga verkligheten ute helt och hållet. Östlund berättar om när de härom dagen skulle filma Harris Dickinson ute på däck. Plötsligt uppstod en stark irritation i filmteamet när ett par båtar i släp plötsligt dök upp i kamerans blickfång i bakgrunden.

– När de kom närmare visade det sig vara en flyktingbåt som hade stoppats av den grekiska polisen. Cirka 150 människor föstes in i en liten inhägnad ruta och fick sitta på knä. Hela situationen kändes helt absurd. Själva hade vi det bekvämt på yachten och servades som celebra gäster eftersom vi hyrde den. Alla var väldigt tysta i bilen när vi senare körde tillbaka till hotellet…

