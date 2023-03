Henrik Dorsin om Oscarsgalan: Folk var väldigt snälla

Oscarsgalan är över, men festerna fortsätter i Hollywood i natt.

Regissören Ruben Östlund fortsatte direkt till Vanity Fairs klassiska efterfest efter Oscarsgalan. Flera i sällskapet från ”Triangle of sadness” valde att ta en sväng om Filminstitutets och Film i Västs svenska Oscarsfest på ett hotell i West Hollywood.

Det blev inga priser till den trefaldigt nominerade svenska produktionen. Men skådespelarna har minnen för livet.

– Det var en väldigt emotionell gala. Folk var väldigt snälla, säger Henrik Dorsin, som spelar techmiljardär i ”Triangle of sadness”.

På fjolårets gala punkterades stämningen när skådespelaren Will Smith attackerade värden Chris Rock.

– Det kändes som om detta var en reaktion på förra året. Alla hejade fram varann och det var väldigt många stående ovationer, säger Henrik Dorsin.

– Folk var väldigt snälla, säger Henrik Dorsin. Foto: Eva Tedesjö

”Triangle of sadness” var nominerad i kategorierna bästa film, bästa regi och bästa manus.

– Det är klart att man hoppades. Men när det inte blev något pris för bästa manus så kändes det som om chanserna krympte. Man förstod att den här kvällen tillhörde ”Everything everywhere all at once”, säger Henrik Dorsin.

Han konstaterar att galan var lite mindre flashig än vad han hade föreställt sig.

– Det kändes så oerhört normalt. Inslussningen var lite som en flygplats fast med folk i fina kläder. Alla stora stjärnor kändes väldigt vanliga, fast de var uppklädda, säger han.

Han berättar att han fick närkontakt med åtminstone en känd skådespelare:

– Cate Blanchett gav mig en kram. Jag vet inte om hon misstog mig för någon annan. Men jag svävar som på moln. ”Thank you”, sa hon. ”Thank YOU”, sa jag.

Cate Blanchett var nominerad för huvudrollen i ”Tár”. Foto: Valerie Macon/AFP

Det var nervöst i bänkarna när de stora priserna skulle delas ut.

– När våra tre kategorier kom så var det ju bara hoppas, hoppas, hoppas, tänk om, tänk om, säger skådespelaren Arvin Kananian, som gör rollen som den olycksdrabbade lyxkryssningens förste styrman i ”Triangle of sadness”.

Han kom på sig själv med att stirra på läpparna på prisutdelarna.

– Man försökte se vart de var på väg och vad som skulle bli den första bokstaven. Men det blev ”Everything everywhere all at once”, säger han.

Han tycker att det var häftigt att få uppleva Oscarsgalan inifrån, men den tog sin lilla tid.

– Man fick faktiskt lite träsmak i rumpan av att sitta still så länge, säger han.

