Herbie Hancock: ”Buddismen förändrade min syn på livet och musiken”

Logga in

Logga in

Vid 83 års ålder vore det lätt för jazzpianisten Herbie Hancock att luta sig tillbaka efter en lång och framgångsrik karriär. Han behöver inte bevisa något. Han har spelat med Miles Davis. Han har förnyat genren gång på gång. Han är ikonisk.

Trots detta är han långt ifrån blasé. Det hörs när han berättar om sina nya idoler, duon Domi & JD Beck – de galna uppstickarna i jazzvärlden som struntar i allt vad konventioner heter och som lyckats göra jazzen cool igen för generation Z. Förra sommaren släppte de sitt debutalbum ”Not tight” där Herbie Hancock är med på ett spår.



– De är fantasiska. Det är den nya generationen. De skickade musiken till mig och den var så svår att jag verkligen var tvungen att öva. Allt de spelar går riktigt snabbt. Men jag fick kläm på det, säger han på en knastrig telefonlinje.

Herbie Hancock plockade tidigt in elektroniska inslag i jazzen och inspirerades av rock, soul, funk och hiphop. Foto: Nick Letellier

Han befinner sig på turné med konserter var och varannan dag runt om i Europa. Den 23 juli äntrar han Dalhallas scen med sitt band. Herbie Hancock lyfter särskilt fram sin nya trummis, Jaylen Petinaud, som är i tjugoårsåldern.

– Jag känner att jag är i den delen av livet nu där jag vill uppmuntra nästa generation av unga musiker. Det är en viktig sak för mig att göra. Och jag vet det personligen för när jag var ung och lovande i jazzvärlden så var det de äldre musikerna som verkligen uppmuntrade mig och lärde mig om jazz.

Herbie Hancock föddes i Chicago 1940. Som sjuåring började han plinka på grannens piano. Fyra år senare spelade han Mozarts pianokonsert nr 26 i D-dur med Chicagos symfoniorkester. Ett underbarn med andra ord. I hemmet spelades Count Basie, Duke Ellington och Ella Fitzgerald men det var först när han hörde en jazztrio uppträda i gymnasiet som han bytte genre.

– De såg ut att ha så roligt tillsammans och publiken dansade omkring och min attityd till det hela var – pianisten gör något på mitt instrument som jag inte kan, säger han.

Jag lärde mig att Miles lyssnade på oss alla när vi spelade. Det jag gjorde påverkade hur han spelade sina solon

Från den dagen var det jazz som gällde. På frågan om han hade siktet inställt på att bli känd för sin musik skrattar han högt.

– Det var det sista jag tänkte på. Jag tänkte inte på att bli berömd eller sälja skivor. Jag ville bara lära mig mer, säger han.

Och det gjorde han. 1962 släppte han debutskivan ”Takin' off” och fick en världshit med låten ”Watermelon man”. Året därpå handplockades han av en av de största, trumpetaren Miles Davis. I fem år var han en del av Davis andra kvintett, som brukar benämnas som en av de bästa jazzgrupperna i historien.

– Jag lärde mig att Miles lyssnade på oss alla när vi spelade. Det jag gjorde påverkade hur han spelade sina solon. Samma med trummisen Tony Williams eller basisten Ron Carter. Vi var alla del av skapelsen, säger han.

Ett exempel på detta ger Hancock i sin självbiografi ”Possibilites”. Bandet gör en konsert i Stockholm. De är glödheta och publiken är som tokiga. De spelar ”So what” och allt flyter på, in i det där tillståndet där musiken upplöser tid och rum. Miles Davis bygger upp mot sitt solo och ska just sticka iväg... Så händer det som inte får hända. Han avbryts av ett surt ackord från pianot. Hancock fryser till is. Hur kunde han spela så fel? Men Davis finner sig snabbt och spelar några toner som på något mirakulöst sätt får snedtrampet att låta rätt.

Ur detta föddes en insikt hos Hancock – du måste vara i nuet. Klarar du det kommer du alltid att kunna utvecklas. I musiken och i livet.

– Jag försöker att skapa detsamma i mina band. Jag tänker att det är som att måla. Jag försöker att skapa olika atmosfärer som kan öppna upp för de andra att ge sig iväg i olika riktningar och utforska, säger han.

När Miles Davis-kvintetten upplöstes sökte Herbie Hancock sig till nya musikaliska marker. 1973 släpptes jazzfusion-skivan ”Head hunters” och för första gången nådde han ut till en bredare publik.

Miles Davis andra kvintett, 1967. Miles Davis på trumpet, Ron Carter på bas och Wayne Shorter på saxofon. Foto: Arkivbild, TT

Sökandet har också gått inåt. Herbie Hancock är praktiserande buddist. Och kanske är det ingen slump att han blev det genom musiken. Historien har han berättat många gånger. På en konsert i Seattle, tidigt 70-tal, spelade basisten Buster Williams plötsligt som en Gud. Hancock förstod att det var livsåskådningen som basisten upptäckt som låg bakom förvandlingen.

Sedan dess har det monotona mantrat ”Nam-myoho-renge-kyo” varit en daglig ritual för honom.

– Det förändrade mitt perspektiv på livet och musiken.

Han hade identifierat sig själv som musiker från sju års ålder. Nu förstod han för första gången att han var mer än så. Han var en människa.

– Det var en stor förändring i hur jag ser på mig själv. Och ett djupt ögonblick i mitt liv att få den uppenbarelsen eftersom det förändrade allt från den stunden till det bättre.

Inför alla spelningar upprepar bandet mantrat innan de går upp på scenen. Herbie Hancock säger att ritualen får honom att känna samhörighet med gruppen och med publiken de ska möta. Något han fortfarande tycker är lika kul.

– Jag lär mig något varje kväll vi spelar. Jag blir inte uttråkad. Och om tristessen skulle komma så vet jag att det bara är jag som kan fixa det. Inte bara acceptera känslan utan hela tiden röra sig framåt.

Fakta. Herbie Hancock Född 1940 i Chicago, Illinois, USA. Började spela piano som sjuåring. Upptäckte jazzen i gymnasiet. Praktiserar nichiren-buddism. Upptäcktes av trumpetaren Donald Byrd 1960. Debutalbumet ”Takin' off” (1962) blev en omedelbar succé. Var en del av Miles Davis Second Great Quintet mellan 1964 och 1968. Bandet bestod av Miles Davis på trumpet, Wayne Shorter på saxofon, Ron Carter på bas och Tony Williams på trummor. Bland Herbie Hancocks kända låtar finns ”Watermelon man”, ”Cantaloupe island” och ”Rockit”. Har också gjort musik till flera filmer, bland andra ”Blow up” (1966) och ”Round midnight” (1987). Aktuell med en konsert på Dalhalla den 23 juli. Visa mer Visa mindre

Läs mer:

Domi & JD Becks hybridjazz varvar kitsch och ekvilibrism



Johannes Cornell: Peter Brötzmann blåste skiten ur sin saxofon