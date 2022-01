Hermann Ungar hade blick för de inre vansinneshålen

Roman Hermann Ungar ”Klassen” Övers: Heidi Havervik H:ström, 278 sidor Visa mer

Det vilar en känsla av kvalm och olust över Hermann Ungars (1893-1929) två till svenska översatta romaner. Den första, ”De lemlästade”, utgiven på Alastor Press 2008, berättar om en ung banktjänsteman vid namn Franz Polser vars kontrollbehov är så starkt att minsta avvikelse från de invanda betingelserna (det räcker med en persiennribba som hänger snett) hotar att störta honom i fördärvet. I hans paranoida föreställningsvärld är det kvinnan, här i gestalt av hans hyresvärdinna, den nyblivna änkan fru Porges, som förkroppsligar hotet mot ordning och sexuell måtta, och mycket riktigt lyckas hon också snärja, förföra och till och med förgripa sig på den unge banktjänstemannen.

Det som huvudpersonerna mest fruktar skall hända inträffar också med skoningslös effektivitet i Ungars romaner. De liknar svettvåta feberdrömmar, fulla av sexuell ångest och är obönhörliga i sin inre logik.

Konsekvensen blir snarast motsatsen: med sina motintriger orsakar han indirekt en av sina elevers självmord

I ”Klassen”, Ungars andra roman, nyss utkommen på H:ströms förlag i översättning av Heidi Havervik, är det en lärare som misstänker sin skolklass – som utåt sett består av välartade och lydiga elever – för att planera en revolt i syfte att förnedra honom inför de andra lärarna. Precis som banktjänstemannen Polser ägnar all tid åt att värja sig mot sin hyresvärdinna ägnar läraren Josef Blau all energi åt att försöka genomskåda sina fienders planer och i tid omintetgöra anslaget. Konsekvensen blir snarast motsatsen: med sina motintriger orsakar han indirekt en av sina elevers självmord, och dras efter det bara än djupare in i det moras av självförakt och sexualskräck han redan befinner sig i.

Hermann Ungar räknas till den grupp tyskspråkiga författare som var verksamma i Prag omedelbart före och under den första tjeckoslovakiska republikens tid, men han tillhörde aldrig någon av de mer kända litterära kretsar som samlades på Prags kaféer – som Max Brod eller Egon Erwin Kisch. Där några av de senare nådde stor ryktbarhet föll Ungars namn snabbt i glömska.

Till detta bidrar säkert att han själv råkade ut för ett öde snarlikt sina huvudpersoners. Samma år som han bestämt sig för att överge sin blygsamma tjänst inom diplomatkåren och börja skriva på heltid drabbades han av en blindtarmsinflammation som missköttes så till den grad att han avled, bara 36 år gammal.

På senare tid har det förekommit något av en Ungarrenässans i Europa. Hans verk, som utöver de båda romanerna består av två novellsamlingar och en handfull pjäser, översätts eller ges ut i nya utgåvor. Hans prosa är djärv och uttrycksfull i tidens expressionistiska anda men också påfallande modern, stram och direkt i tilltalet, och hans blick ner i de vansinneshål hans huvudpersoner bär inom sig är saklig och oförställd. För dem som står ut att vistas i de klaustrofobiska rum han bygger kring sina karaktärer är Ungar en litterär bekantskap väl värd att göra.

