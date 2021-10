Herr B: Anta familjeutmaningen – mer spar och mindre spill med lite julsill till

Vad tror ni, kära läsare, att man kan göra med två burkar hjortronsylt, ett halvt paket jasminris och en gammelgrekisk turistkonserv med homerisk hållbarhet?

Ledtråd 1: Det är något rött och kladdigt i konserven.

Ledtråd 2: Svaret måste bli middag.

Familjen B, alltid först med det dummaste, har nyligen startat om den utmaning som vi kallar ”…å lite julsill till”. Den går ut på att man är en tillräckligt privilegierad familj för att fylla kylskåp och skafferi snabbare än man hinner äta och så plötsligt en måndagsmorgon får nog och säger ”nej” och ”nu räcker det”.

Skälet kan vara att det sedan i mars 2020 trillar ut ett paket florsocker varje gång man öppnar skafferidörren eller att man just råkat se om skräckfilmsklassikern ”Kontoutdraget”. I vilket fall är reglerna enkla: inte köpa hem någon mat under en given tid, utan leva av det som finns hemma.

Det finns två undantag.

För det första: hundmat. B-Dog lider inte av samma konsumtionsäckel som vi andra och drabbas dessutom redan hårt av att den smaskiga florsockerhinnan på köksgolvet inte fylls på.

För det andra: kaffe. Vi är inga tokiga extremister! Men vi blir det om vi inte får vårt kaffe på morgonen (och med ”vi” och ”vårt” menar jag, i just den här meningen, bara Fru B).

Utmaningen har fått sitt namn av att det, hur man än gör och när man än tittar, alltid står minst tre burkar sill längst in i kylskåpet. Sillen är skåpets Särimner. Och om ni, precis som jag, någon gång undrat över den chockerande fantasilöshet som gör att alla svenska högtider firas med samma sötsura firre är detta svaret: sedan urminnes tider har det djupt i hjärtlandets kylskåp alltid hittats lite sill på översta hyllan. Och vi är ett praktiskt folk.

Just nu... [och här gör eder journalisthögskoleutbildade skjutjärnskåsör en paus för lite dörröppnande research]... finns två burkar senaps och en stor burk inlagd härhemma. Ihop med skafferiets bulguröverflöd, Sardinmästarens delikatessrökta sprattus sprattus och den hopklumpade persilje- och vitlöksblandningen i frysen betyder det ungefär tre middagar – med lite julsill till.

På det hela taget påminner de här dagarnas cuisine om den allra fattigaste studenttidens: unika och fantasifulla smakkombinationer att aldrig, aldrig återvända till. Men ändå, anta gärna utmaningen: det finns värre saker än att leva på mat och vatten.

