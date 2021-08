Herr B: Dags att dra brallorna av storföretagslugnet

Jag står i ösregnet utanför ett bankkontor och tittar in. Mitt ärende tar cirka en minut, men dörren är låst. Inte heller får jag hjälp på telefon, trots att jag pratar med en av bankarbetarna där inne i värmen, bara ett par centimeter bort. ”Men du”, säger hon i stället med glädje i rösten, ”det finns ett kontor som har drop in”.

Och det är då jag tänker på ”The Loco-motion” av Little Eva. Det gör jag allt oftare i kontakt med svenska storföretag. Men mer, som det heter, om det senare.

Just nu får jag inte igång bank-id på min telefon och behöver betala räkningar. Framför allt – hör ni det, därinne i ljuset! – räntorna till just den här banken.

Men jag sväljer stoltheten och går vidare: mot dagens tredje bankkontor.

Tredje? Visst! Resan började vid mitt närmaste, som dock just stängt för alltid; igenbommat och svart var det, utan ens en skylt som ledde vidare. Kanske, kan man tycka, att ett rörelseresultat på sex tusen miljoner kronor i kvartalet borde kunna räcka till en lapp i fönstret?

Medan jag ändå går försöker jag mig på ett annat företag. Jag vill avsluta mitt internetabonnemang och det kan man bara göra i telefon. Ironin är inte död, nämligen. Och där kommer jag faktiskt fram direkt.

Till kön, alltså. Som är cirka två och en halv timme lång. Vad tror ni att det tar att nyteckna ett abonnemang? Mindre än 30 sekunder? Något mer?

I vilket fall får jag nynna på ”The Loco-motion” igen. Ja, just den svängiga pärla som börjar ”Everybody's doin' a brand new dance now (Come on baby, do the locomotion)”. Sommaren 1962 rusade den hela vägen upp till Billboardlistans topp, och då såg någon sin chans att parasitera på framgången. Snart fick ”The Loco-motion” med Little Eva sällskap i affärerna av låten ”Little Eva” med gruppen The Locomotions.

Jag menar, biträdena kunde ju råka ta fel skiva (hehehe), kunderna säga fel (hihihi) och i båda fallen (mohahahaaa) skulle slantarna trilla in.

Den här sortens det-låter-ju-likt-snylteri är ju rätt roligt i sin genomskinlighet. Något att fnittra åt medan man rättar till sina Hugu Boos-brillor, sippar ett glas Johnnie Worker Red Labial och bläddrar i ”The Dragon with the Girl Tattoo” med Lizbreath Salamander i huvudrollen.

Men, kära svenska multimiljardföretag, ni borde hålla er för goda för lika lättgenomskådat och dumgirigt bondfångeri. Det hotar förtroendet inte bara för er, utan för samhället i stort. För de flesta av era kunder är nog som jag. Inte tillräckligt smarta för att byta leverantör när man blir behandlad som ett spån, men tillräckligt smarta för att märka det.

