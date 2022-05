Herr B: Eftertanke är det nya death metal, god hygien det nya chemsex

Det är en rejäl karl på museitoaletten. Han kliver ut från ett av båsen och håller händerna framför sig som om de vore radioaktiva. Men så upptäcker att det är fullt vid handfaten och stannar demonstrativt, ser sig omkring med ett vargleende och säger högt: ”fan heller”.

Sen skakar han bara händerna lite och går därifrån.

Det var uppenbart under hans manlighet att behöva vänta lite på rena händer. Och ska man göra något så skönt raspigt som att inte tvätta sig, varför inte se till att så många som möjligt får ta del av det tuffa beslutet.

Det är en grabbighet som känns så tidstypisk att jag blir full i skratt. Han är ju inte ensam om att tuffingsignalera på ett förvirrande självgott sätt i dessa dagar.

På väg från museet går jag förbi ett av Storstockholms trettiosex (tror jag) Joe & the Juice-ställen. På gatan utanför står en stor vikskylt med texten: ”I CAME HERE TO DRINK JUICE + KICK ASS” och nedanför i lite mindre stil: ”and I just finished my juice.” Det hela är undertecknat ”#joeandthejuice” och även om mina tidigare besök inte varit hundraprocentiga skulle ändå ”att få stryk av personalen” innebära en viss försämring.

På företagets hemsida, under rubriken Cultural impact, får man förresten läsa något nästan lika tuffigt: ”Being a juicer is not just a job – it is a lifestyle.” Vid en första anblick låter det som något som borde parodieras, men jag tror att det vore ett misstag. Det är liksom färdigt.

Och för den som mot förmodan behöver fler exempel på den uppblåsta nygrabbigheten är det bara att ägna inrikespolitiken tio sekunder: det är gryningsräder hit och maktdemonstrationer dit.

Den enda fördelen med ”kolla vilken jävla gorilla jag är”-trenden är att den är så massiv att det har blivit fett motkulturellt att låta bli. Vi som hellre tvättar händerna än skjuter in i folkmassor framstår nu som edgy och rebelliska. Eftertanke är det nya death metal. Rimlig hygien det nya chemsex. Återhållsamhet det nya ”skrämma livet ur en gammal kärring.”

Ja, det är vår tid nu, vi som alltid varit för försiktiga för att sticka ut. Så håll i er, jävla majoritetssamhälle, lås in dina nära å kära, Svensson, för här kommer en som både duschar och gillar långtidsutredningar. Bu!

