Herr B: Finns det något finare än extra ost?

Vart man än riktar öronen är det bara love love love, I miss your touch och baby, let me in. Men nu räcker det. Det är dags att stoppa populärmusikens överintresse för kärlek och sex. Och var det ska stoppas?

Förslagsvis i munnen.

För samtidigt som det trånas och hjärtas och – jag tvekar inte att säga det – hålls på handlar för få låtar om mat och matlagning. Kalla mig medelålders medelklasstolle med visst matintresse (du skulle inte vara den första), men jag undrar: Var är sångerna som får det att vattnas i munnen? Var är refrängerna som får det att rycka i stekspaden och glimma i kryddhyllan?

Ja, vem lägger rimmen om Ica Provkök, limepaj med kondenserad mjölk och trycker på med ”Jag har 99 recept på god kvalitetskorv, och stroganoff är inte ett”.

Kärlekskoncentrationen har gått så långt att inte ens låttitlar som ”Stekare”, ”Hot, hot, hot!” och ”Min pudding” gör att jag associerar till bordets njutningar.

Som ett första steg kan man snabbändra redan skrivna låtar: ”All I want for Christmas is julmat” skulle, till exempel, smaka mumma. Och för att minska ”that lovin’ feeling” i Victor Leksells svensktoppsetta ”Eld & lågor” kan man ju lägga på en t-benstek.

Men den som söker en civilisation som verkligen sätter käket och köket på rimlig plats får vända sig söderut. Italiensk kultur är lika förtjust i mat som resten av världen i italiensk mat.

I tv-serien ”Gomorrah”, som jag laddar om inför den nya säsongen, hamnar den stenhårda maffiabossen i fängelse och låter de imponerade internerna flockas kring honom. Han tar till orda: ”Till linguine med havskräftor har man bara lite tomatsås.” En annan brottsling vågar fylla i: ”Precis, först fräser jag vitlök och chili i olja, sen har jag i kräftorna och ett litet glas vin, efter det fyra små tomater…”

Det är tio sekunder maffia-tv, och ett utmärkt recept.

Och när en ny, tung italiensk hiphop-hit innehåller ett inklippt prat som bara ska visa vilka tuffingar som gjort låten handlar det inte om tabbar, droger eller stålar i stash. De säger: ”Ey, kan man få lite mer ost på den här jävla pizzan?”

Extra ost?

Här snackar vi populärmusik som slår en brygga från generation till generation och människa till människa. En sång som visar att fino in fondo är vi alla lika. Extra ost? Ja! Jag kan relatera!

Det är musik som går den inre och undre vägen – som säger att det som är västerbotten i dig är västerbotten också i andra. Gott så.

Läs mer

Förra Herr B-kåseriet: Moderaterna? Nej, utmattning som är landets konservativa kraft

Herr B-klassikern: Utkast till min dödsruna (2020)