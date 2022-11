Herr B: Kan man tvätta häcken här? Nej, det är ingen bra bidé

Jag har glömt vad jag egentligen skulle be internet om hjälp med. Kanske ”how to ändå ha lite kul i en värld där varenda nyhetssändning är som att få stryk av en full jätte”. I vilket fall hann jag inte längre än till ”how to…” innan jag fastnade. Det första Googleförslaget var så fascinerande: ”How to use a bidet?”

”How to…” måste vara en av de vanligaste starterna på en sökfråga och att algoritmerna leder mig, och gud vet hur många andra, till detta brännande spörsmål måste ha med tidigare digitalt beteende att göra. Men jag kan för mitt liv inte komma på vad som fått den stora sökmotorn att tro att jag behöver hjälp med just detta.

Självklart klickar jag och informeras omedelbart om ”att använda en bidé är lättare än du tror”. Kalla mig gärna geni, eller underlivsexpert, men det första jag tänker på när jag ser en bidé är inte hur i hela friden ska man lyckas få vatten i stjärten med den här?

Visst, vet man inte vad en bidé är förstår jag att man kan gripas av förvirring, men när man väl är upplyst är knappast handhavandeprocessen omöjlig att knäcka. Däremot blir man ju konfunderad över vilka felanvändningar som driver fram alla dessa ”bidé, så funkar det”-sidor, -chattar och -frågelådor. Vilka är människorna som står i ett badrum, konfronteras med det låga porslinskaret och tänker: Är det en ugn? Ett akvarium för oss som lätt tröttnar på fiskar?

Precis i början av bruksanvisningen får man följande instruktion: ”grensla bidén riktad mot kranen (du kan behöva ta av dig byxorna.)”

Du kan behöva ta av dig byxorna?

Alltså, är man en människa som kan tvätta sig i skrevet utan att ta av sig byxorna, lär man knappast behöva någon handledning.

Trots internets passionerade intresse förblir en fråga obesvarad: Vart har alla bidéer tagit vägen? I min ungdoms gröna vår verkade de vara på frammarsch, poppade upp som porslinssvampar i vartenda badrum med ambitioner, nu visar en snabb studie, via Hemnet, att de är ungefär lika poppis som liberalism.

Varför? Ligger Big Toapapper bakom? Eller hänger det ihop med det man hör på nyheterna: ibland verkar det inte spela någon roll att det finns civiliserade och lättbegripliga sätt att slippa skiten.

