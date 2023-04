Herr B: Reportern som bara kunde höra sig själv

Det finns en ironi i att människor som säger ”jag hatar att höra min egen röst” säger det. Och hur tror du att vi känner, vill man fråga. Se dig omkring, fullt med öron. Men med det sagt, jag hatar att höra min egen röst. Och aldrig har det varit värre än i ett iskallt hotellrum i London.

Kort bakgrund: Första dagen på journalisthögskolan fick vi frågan om varför vi ville bli journalister. En cooling reste sig upp och deklarerade ”I wanna be where the action is, and I want some other fucker to pay for it”, men vad jag själv sa minns jag inte, mer än att det var en lögn.

För om jag alls hade något skäl att gå journalisthögskolan var det knappast att bli journalist – så långsiktiga, för att inte säga djupa, tankar plågade ännu inte mitt unga psyke. Men möjligen trodde jag att studierna skulle öka chansen att träffa någon av de musikmän som hjälpt mig genom tonåren.

Fortfarande förvånas jag av den makt som popmusik har på mitt humör. Nuförtiden går jag på uppåttjack, men min ungdomsdrog var mörker och melankoli. Jag bars av sånger och sångare vars syn på livet växlade ”between darkness and shadowy light”, som en av de dysterkvistigaste sjöng.

Ett par år efter skolan lyckades jag få en intervju med just honom. Vi skulle träffas i ett rum vid Hyde Park. Jag hade en ny inspelningsbandspelare. Jag hade fem sidor med frågor. Jag älskade den nya skivan. Och jag var närmast debilt nervös.

Men David Sylvian var allt jag hoppats på, ett blygt väsen – lika tjusigt hemlighetsfull som på affischen jag haft över sängen i pojkrummet. Han svarade viskande och eftertänksamt.

Efteråt rusade jag till mitt kalla hotell för att lyssna på bandet. Vad hade han egentligen sagt? Vad hade han egentligen sagt till mig?

Innan det här brukade jag trösta mig med att jag egentligen bara hade två saker att skämmas för. Tyvärr var de två sakerna: allt jag sagt och allt jag gjort. Men nu fick jag lägga till en tredje sak, hur jag sagt det.

En för mig okänd funktion på min nya bandspelare gjorde den röstaktiverad, vilket innebar att den spelade in när övertända låtsasreportrar stammade självbespeglande töntfrågor – och ingenting annat. Sylvain talade för tyst, en gång hörde jag honom säga ”Well, I think…” resten var jag.

Det är nog det jävligaste jag någonsin lyssnat på.

Strax därefter slutade jag skriva om musik. Jag hade hört tillräckligt.

