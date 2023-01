Herr B: Vartenda nyord i en liten text

Undrar vad jag ska göra om energikrig, -fattigdom och allmän autokratisering stryper möjligheterna till mitt pågående kåsörskneg? Vad är egentligen ett framtidsyrke dessa dagar?

Kanske: dödsdoula! Jag menar, vi ska ju alla den vägen vandra, eller som ungdomarna säger: i framefotboll finns inga förlängningar. Å andra sidan kan döden vara något av en downer, så... Vad tjänar en edgelord nuförtiden? Rätt bra, va?

Ja! Det är förstås dit jag ska, ba flyga in som en kamikazedrönare och brösta trollrollen på Expressen. Göra hela tryckfriheten till mitt eget selfiemusem. Ha! Vad säger ni om det era agrivoltaiska avkarboniserings-monster? Kittlande, inte sant? Yes, öppna vertiporten, för nu går nästa års vrålapa in för landning! Här har ni en man med känsla för klickkemi, noll hämningar och klimatbiljetten i stjärten. Min första krönika: ”Permakris är accelerationismens, och min, bästa vän.”

Sen är det bara att luta sig tillbaka. Att ta med sig själv, eller en kompis, när man levererar aggressiva åsikter är förresten smart. Man stänger in ömhjärtade kritiker i ett slags virtuellt stängsel. ”Hur kan du tala illa om min stackars bästis”, kan man svara. ”Han är faktiskt en av samhällets svaga. Har inte haft dagen sedan han förlorade klimatskadeståndet till returmissbrukaren en trappa ned.”

Min andra krönika: ”Man är väl inte valförnekare för att man misstror späckhuggare” är möjligen lite svagare, men den tredje lär hetta upp det nyhärliga Twitter som en sådan där småskalig modulär reaktor. Rubriken blir: ”Hellre njutningsäktenskap än munkmodell – som flickan sa.”

Men ärligt talat, kära läsare, är mitt hjärta för känsligt för att bulta i en effektiv provokatör. Redan alltför ömt av väntesorg inför kommande klimat- och demokratikriser. Det spelar ingen roll hur mycket epadunk jag häller i öronen, hur mycket knallrosa barbiecore jag bländar mig med eller hur mycket sporttvättande bollsport jag flyr till – hungerstenarna bryter ändå ytan.

Det är fantamej Putinpriser på lugn och ro i dessa dagar.

Så vad finns kvar för en sådan som jag när smygflation, matfattigdom, falska majoriteter, spökflyg och annat blandat helvete ställt till det.

Nu vet jag: Urbexare! Alltså en person som ägnar sig åt utforskning av övergivna platser, det lär vara framtidens melodi. Och jag tänker börja min forskning på följande försakade ställen: Kiribati, Clubhouse och ”mitten i svensk politik”.



