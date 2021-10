Herr B: Vi är inte hoarders, bara mycket bra på att bära in saker

Jag lämnar det som varit mitt hem i drygt femton år i en löjlig liten hatt. Varenda packplats är så bågnande full att en enda återstår – mitt tomma huvud. Så när jag för sista gången passerar genom rummen där en stor bit av mitt liv utspelats tittar en flyttkille upp, släpper den kartong han just lyft och säger: ”hm… du kör hatt, ser jag?”

Det stämmer, och inte nog med det, kära flyttkille, på vägen ut sjunger jag högt och innerligt på ”Wherever I lay my hat (that’s my home)”.

Har det någon gång, tänker jag, sagts ett sannare ord om Herr B än ”For I'm the type of boy who is always on the roam” och plötsligt är jag hundra meter från den lägenhet där Lilla B gått ifrån att knappt säga ett ord, för att hon inte kunde så många, till att knappt säga ett ord för det måste ju finnas en gräns för hur töntiga föräldrar kan vara.

Så när jag nu vänder mig om för att för sista gången med nyckeln i fickan se på vårt hus väntar jag mig en tung smäll av nostalgi – men känner faktiskt ingenting. Den här hatten är redan på väg mot nya äventyr.

Ja, familjen B har flyttat. Det var ”smidigt”. Lite som att ta alla saker man har samlat på sig sedan man föddes och lägga ihop dem med alla saker som Fru B och Lilla B samlat på sig sedan de föddes och därefter sortera de där sakerna, fatta beslut om varenda en, paketera dem i olika skyddsmaterial, placera dem i sjukt dyra kartonger och sedan f ö r f l y t t a alla de där lådorna, och, jag skämtar inte, möblerna till en helt annan stadsdel och där ska grejerna upp igen! Ni hör ju själva… ”jättesmidigt”.

Dessutom har hela projektet skadat min självbild. Jag har nämligen länge trott att jag och Fru B är skönt fria och liksom lätta människor, sådana som inte bryr sig så mycket om ting och saker. Men efter att ha gett bort över hundra papperskassar med böcker och ungefär femtio med andra grejer utan att det knappt märktes…

Jag skulle inte kalla oss hoarders, hellre säga att vår talang för att bära in saker i lägenheter verkar vida överlägsen den för att bära ut dem.

Att packa ned och upp all denna vår tingliga dödvikt har gett mig ett akut konsumtionsäckel – inte så att det hindrar mig från att handla, men ändå. Jag menar, man behöver ju så mycket när man flyttat. En hylla att lägga sin lilla huvudbonad på, till exempel.

När jag nu, till slut, står i farstun på vårt nya näste lägger jag hatten på en kartong märkt ”diverse minnen” och plötsligt känner jag en varm smäll av lycka. Vi är här nu. Och det blir bra. För: Wherever I lay mina 139 flyttlådor med blandat bråte that’s my home.

