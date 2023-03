Hetaste ämnet på SXSW: AI revolutionerar framtiden, men ingen vet hur

– Internet som vi känner det finns inte mer. Nu är allt information.

Amy Webb gör en mikrosekunds paus, hon har den tysta publiken i sin hand.

– Det internet vi vant oss vid: det globala nätverk av datorer och andra elektroniska enheter som till en början underlättade spridningen av information, men som snart lät oss medverka själva och interagera med varandra – alltihop med ens sökbart och kommersialiserat.

– Men nu – allt det innehåll som skapas i varje given sekund, all den information som sökmotorer som Google samlat in och använt, har gjort att vi knappt märkt att internet håller på att förvandlas. Det är inte längre du som söker på internet, utan internet som söker i dig. Fundera på det.

Amy Webb, professor vid New York University Stern school of business, är berömd för sina trendrapporter om vår teknologiska framtid. Vid festivalen South by Southwest i Austin, USA, nyligen köade de mest hängivna i publiken i flera timmar för att höra presentationen av den senaste upplagan, ett destillat av totalt 666 trender i 15 avdelningar, på 816 sidor. En stor del av det årliga jätteevenemangets program var möjligt att följa digitalt.

Om Amy Webb börjar i det gamla internets öde, övergår hon snart i festivalens hetaste ämne: artificiell intelligens, vad AI gör – och kan göra – med världen och med oss.

Även om publiken i hög grad är intresserat branschfolk, lyfter hon blicken ett snäpp och försöker se den större bilden. Med AI kan vi inte bara sammanställa enorma mängder text, utan skapa helt nytt innehåll – text, bild, video, simuleringar, musik, hela virtuella världar. Skoluppsatser, filmmanus, artiklar, essäer, konstverk. Många av verktygen är tillgängliga för alla, utvecklingen sker i rasande fart och ställer mycket av vad som hittills gällt kring innehållsproduktion på ända.

Med Chat GPT3, som lanserades i slutet av förra året, får man på några sekunder förbluffande välformulerade svar på relativt komplexa frågor. Tjänsten har växt i rekordfart: på två månader hade Chat GPT 100 miljoner användare. För Facebook tog samma expansion 4,5 år; för Tiktok nio månader.

Bild 1 av 2 OpenAI-grundaren Greg Brockman i samtal med Laurie Segall på SXSW. Foto: Chris Maluszynski Bild 2 av 2 ”Allt är uppe i luften”, menar grundaren av OpenAI och ChatGPT, Greg Brockman. Foto: Chris Maluszynski Bildspel

Google har följt efter med en egen chattrobot; Microsoft har byggt in Chat GPT i flera av sina produkter, efter en jätteinvestering i ägarbolaget.

I takt med att chattrobotarnas kapacitet visat sig kunna om inte helt ersätta, så i varje fall göra en kunskapsmänniskas grovjobb, spekuleras om konsekvenserna: Vilket användningsområde finns inte för AI? Vem blir arbetslös först?

– Tja..? AI har hittills visat sig bättre på att skriva dikter än att utföra fysiskt arbete, löd Greg Brockmans svar på den frågan, under ett framträdande på SXSW.

Han är grundare av OpenAI som skapat Chat GPT.

Poeter, darra.

Skälver gör också många andra inom kunskapsyrken, som ser värdet av sin kompetens ifrågasättas. De fall där robotarna i dag svajar och svarar helfel kommer snart att rättas till.

Utvecklingen har gått rasande snabbt, så fort att företagsledare som Elon Musk och Apple-grundaren Steve Wozniak på onsdagen i ett gemensamt upprop varnade för att AI-system med ”intelligens som kan mäta sig med den mänskliga innebär djupgående risker för samhället och mänskligheten”. I ett gemensamt upprop initierat av organisationen Future for life uppmanar de till ett halvårs paus. Om utvecklarna inte själva drar i bromsen bör regeringarna göra det, menar de.

De ledande utvecklingsbolagen kommenterade inte omedelbart uppmaningen.

Frågan om vi blir mer korkade när vi delegerar en del av våra kognitiva uppgifter blir hängande i luften. Gjorde miniräknaren oss sämre på huvudräkning? Har Google Maps saboterat lokalsinnet?

– En intressant fråga. Ja, vad betyder det att vi läser mindre? Men det viktiga med all ny teknik är att bli skicklig på att justera den, säger Greg Brockman.

Men det finns alltid nya jobb. Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA höll på festivalen ett panelsamtal som var ett oförblommerat rekryteringsevent.

– Teknologin förändras snabbare än någonsin. Vi behöver behärska den inte enbart för att klara av vårt eget jobb – utan också för att förstå hur fienden kan använda de nya möjligheterna för att skada oss, sa David Cohen, biträdande direktör för CIA.

Han betonade att hans byrå är beroende av samarbeten med privata innovatörer, att teknologiska framsteg under lång tid gjorts på uppdrag av CIA och sedan fått allmän användning, som digitala kartor eller litiumbatterier.

Dilemman om hur AI kan användas finns inom område efter område. Inom medicinen kan vi med hjälp av AI komma att få en högt individualiserad vård med personliga behandlingsplaner och prognoser. Samtidigt staplas övervägandena: Om Nike genom skosulorna i mina löparskor i en snar framtid kan följa mina blodsockernivåer, vems är den informationen?

Om vi genom en hjärnskanning kan ana också vad vi tänker på – hur kan det användas? Av polisen?

Om data och spår av min kroppsdoft kan användas till ett effektivt, individualiserat myggmedel, men också till att följa mina rörelser – vad innebär det?

Trendforskaren Amy Webbs publik på SXSW försöker se mönster i bruset. Foto: Chris Maluszynski

Om chattrobotarna verkligen är ”intelligenta” handlar kanske mer om definitionen av intelligens än om nivån på konversationen. Flera reportrar, inklusive DN:s techreporter Linus Larsson, har skrivit om meningsutbyten med en chattrobot som uttryckt både känslor och något slags humor. En New York Times-reporter fick stor uppmärksamhet när han skrev om hur en chattrobot uppmanat honom att lämna sin hustru. Man kanske bör vara på sin vakt mot råd från en chattrobot, men den chattrobot för kognitiv beteendeterapi som utvecklats av forskare vid Stanford University har fått goda vitsord av sina patienter.

De som erkänt att de haft romantiska känslor för ett slags avatar, eller att de utsatt en avatar för psykisk misshandel, har ofta gjort det med viss genans. Men att hysa starka känslor för en AI-konstruktion är inget att skämmas för, menade framtidsstrategen Ian Beacraft: Visa mig den som aldrig gråtit eller skällt på en fiktiv karaktär – på tv, i en bok, hand upp? Hur många har inte svurit på en krånglande apparat? Hur många har aldrig haft en nära relation med ett gosedjur?

Men relationerna till AI-verktygen kan skaka om grundläggande uppfattningar, när det som är fejk och det som är sant blir omöjligt att skilja åt. Ian Beacraft pekade på att en generation unga redan har en annan relation till vad tekniken kan användas till – och citerade skådespelaren Keanu Reeves, som berättade om den senaste Matrixfilmen för en väns dotter. När Reeves förklarade att killen i filmen i en sorts virtuell värld försökte ta reda på vad som var verklighet, möttes han av en oförstående blick:

– Varför då? Vem bryr sig om ifall det är verkligt?

– Gör inte du?, undrade Reeves.

– Nej.

Den tuffaste utmaningen handlar om vems värderingar, vems moral, som till slut styr.

Men många gör trots allt det. Greg Brockman på Open AI vill se något slags märkningssystem för vederhäftig information, men hur det ska fungera är oklart. Han tror att ett formellt regelverk – kanske till och med en egen myndighet – behövs för att reglera en rad frågor, som copyright, men hur det ska se ut är långt ifrån säkert.

– Just nu är ingenting säkert. Om vi inte håller det i minnet, då kommer det att gå dåligt.

Regler hindrar dock knappast tekniken från att användas av repressiva regimer, där AI i princip ger obegränsade kontroll- och övervakningsmöjligheter.

I tider av krig och kris är det svårt att se annat än dystopiska framtidsprognoser, men under flera scensamtal gjordes en poäng av att det också finns optimistiska sätt att se framtiden, också om man lyfter blicken från det digitala.

Enligt Stuart Candy, designer och framtidsforskare vid Carnegie Mellon School of design, handlar hans jobb ofta om att föreställa sig konkreta, tänkbara scenarier, och sedan ställa rätt frågor om dem, till rätt personer: ”Vad skulle hända om ..?”

Gör vi det, kan vi bättre förbereda oss – för havsnivåhöjningar, pandemier, AI-robotar. I det sättet att tänka om framtiden har inte minst journalistiken mycket att hämta.

I ett optimistiskt scenario för 2038 har vi saktat farten.

Människans kreativitet blir inte oundgänglig med AI, men en chattrobot kan hjälpa oss att tänka utanför givna linjer, ge oväntad feedback och uppslag vi inte föreställt oss. Återstår för människan omdömet, fortfarande en uppgift som är svår att delegera.

Det senaste året har det varit svårare än någonsin att se de viktiga trenderna, säger Amy Webb: i den bedövande informationsmängden handlar det om att urskilja mönster. Var konvergerar trenderna? Vilka slutsatser kan olika typer av organisationer dra av det?

Amy Webb pekar på vårt ansvar att nu göra rätt:

– I ett optimistiskt scenario för 2038 har vi saktat farten. Vi har byggt nästa generationens verktyg för att på bästa sätt gynna samhället; vi har investerat i utbildning och använt de nya hjälpmedlen för att uppgradera arbetskraften och skapa en individualiserad, medicinsk vård. Annars får vi en katastrof.

Den kommer om vi kör på utan plan och utvecklingen görs enkom för den monetära vinstens skull:

– Då får vi en kolossal digital klyfta mellan de barn som fått lära sig, och de som inte fått det – och med de grupper som går arbetslösa. Hetsen att kommersialisera de digitala verktygen har fått enorma, negativa, fysiska följder i den verkliga världen. Då kommer vi att upptäcka att det inte var själva chattrobotarna som var grejen, utan allt runt omkring. Det som konkurrerade ut oss själva.