”Hex” på Det Kongelige är nästan förbjudet vacker om kvinnomord

Teater ”Hex” Av Olga Ravn och Liv Helm Regi: Liv Helm. Medverkande: Maria Albrechtsen, Kirsten Olesen, Ellaha Lack, Marie Bach Hansen, Christine Albeck Børge m fl. Musik: Jeanett Albeck. Scenografi, kostym, videokoncept, videodesign: Freya Sif Hestnes. Videodesign: Rasmus Kreiner. Ljusdesign: Michael Breiner. Animation: Maya SB. Koreografi: Yael Gaathon. Scen: Det Kongelige Teater, Köpenhamn. Speltid: 2 tim 25 min. Textremsa på engelska vissa datum. Visa mer Visa mindre

Begreppet ”häxjakt” uppfattas ofta som något maniskt, ett farligt raseri bortom vett och sans. Även de historiska häxprocesserna har ofta tolkats som en typ av masspsykos, en kollektiv panik som inte gick att stoppa. Just därför är den italienska filosofen Silvia Federicis bok ”Caliban and the witch. Women, the body and primitive accumulation” från 2004 så intressant och banbrytande. Enligt Federici var häxprocesserna helt enkelt en viktig del i utvecklingen av det kapitalistiska samhället och skapandet av det moderna proletariatet.

Systematisk terror mot kvinnor försvagade motståndet i bondesamhället vid en avgörande tidpunkt, och dessutom behövde kvinnokroppen i sig domineras. Häxprocesserna var ett politiskt initiativ, menar hon, inte ett utslag av att vidskepliga grannar började anklaga varandra i spontan panik.

Frågan är bara hur man gestaltar detta på en teaterscen. Bilden av enorma ekonomisk-historiska skeenden blir möjligen mindre tacksam teater än tät och galen gruppdynamik, som i Arthur Millers klassiker ”The crucible” (som i sin tur dessutom är en allegori för McCarthyismen).

Jeanett Albeck omgiven av bland andra Veronika Voetmann och Greta Eacott i ”Hex”. Foto: Camilla Winther

När den danska författaren Olga Ravn (”Mitt arbete”) tar sig an häxprocesserna för Det Kongelige Teater i Köpenhamn är det heller inte analys eller förklaring som står i fokus. ”Hex” kretsar kring en handfull verkliga kvinnor som pekades ut, dömdes och brändes i olika delar av Danmark vid 1600-talets början. I sex kapitel berättas om kvinnor som Maren, Ousse, Dorte, Apelone, Christenze. Namnen är viktiga, och det är som att ensemblen har samlats för att manifestera och vittna om deras liv – ett slags motvikt mot de brutala domstolscharader där barn pekar ut sina mödrar och ingen rättvisa existerar. Genom pågående videoprojektioner kommer vi nära skådespelarnas ansikten, som för att inte glömma.

Men ”Hex” är också lyrisk och fräck trolldomsteater, som på samma gång hävdar kvinnornas oskuld och antyder faktiskt samröre med det övernaturliga. ”När många kvinnor samlas är det för djävulskap”, konstaterar vår ciceron i form av en plirande hondemon.

Yael Gaathon, Marie Albrechtsen och Kirsten Olesen i ”Hex”. Foto: Camilla Winther

En kvinna har förlorat femton nyfödda barn, är det så märkligt att man börjar se satans verk omkring sig då? Smärtan och rädslan i Marie Bach Hansens ansikte är alldeles verklig, innan hon pekar ut sin barnmorska som häxa. Det nakna psykologiska spelet är lättare att skildra sceniskt än samhälleliga strukturomvandlingar, men den uppbrutna form som regissören Liv Helm har valt lämnar ändå öppet för att detta faktiskt handlar om något större än känslor och skrock. Kungamakten lyfts fram, dekret läses upp, världen rör sig.

Mest av allt är ”Hex” dock en dynamisk och flödande föreställning som riktar sig till känslan snarare än tanken, och där cello och slagverk leder ramsor och besvärjelser i en mörk sorgesång över dem som gick förlorade. Det ömsinta tilltalet kan tolkas som ett uppror i sig – mot makt, våld och manlig brutalitet. Men det finns också ett lite besvärande element av estetisering på scenen, med tortyr och döda kroppar lätta som dimma. Frågan är kanske om ett folkmord på kvinnor verkligen får vara såhär vackert?

