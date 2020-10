Hey Elbow vill göra musikaliska landskap hellre än låtar

Hey Elbow

Spelar närmast den 8 oktober i Göteborg, 9 oktober i Malmö och 13 december i Slaktkyrkan, Stockholm

Deras singlar från nya ”We three” har hittills hyllats av internationella branschmedier som The Line of Best Fit, Stereogum, DIY Mag och Clash Magazine.

Bandmedlemmarna bor numera i tre städer och två länder: Liam Amner på Nørrebro, Köpenhamn, Ellen Pettersson vid Möllevångstorget i Malmö och Julia Ringdahl på Gärdet i Stockholm. De repeterar dock i Malmö.

Trion har hittills gjort 140 spelningar. De vill att publiken ska gå in i musikupplevelsen som en helhet ”på samma vis som när man går in i en biograf och ser en film”.

Hey Elbow har också avverkat ett hundratal spelningar med Alice Boman i framför allt Europa, men också i USA och Japan. ”Vi vill verkligen lyfta fram det som redan finns, hon har något som är väldigt vackert och då ska vi förstärka det”, understryker Julia Ringdahl.