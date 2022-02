Hiphopens giganter underhöll i Super Bowls halvtid

Stilrent, glittrande, relativt avskalat. Årets halvtidsshow verkade göra de flesta bedömare nöjda.

NFL-finalspektaklet inleddes med att Jhené Aiko framförde ”America the beautiful” före matchen, medan äran att framföra nationalsången föll på countryartisten Mickey Guyton.

Därefter såg skådespelaren Dwayne Johnson till att hälsa välkomna och eldade i gång publiken före matchen.

I halvtidsvilan drogs vita kulisser in på planen, som skapade bilden av en avskalad gata, komplett med parkerade bilar framför. Det är första gången som hiphopen är huvudnummer i sammanhanget, och några av de allra största namnen bjöd på ett glittrigt och välkoreograferat nummer.

Dr Dre hissades upp sittandes framför en enorm mixerbordskuliss, och drog i gång framträdandet med ”The next episode” tillsammans med Snoop Dogg. I veckan har det lyfts anklagelser om att Snoop Doog begått sexuella övergrepp mot en av hans före detta dansare, men det verkade inte bekomma rapparen under framträdandet, då han och Dr Dre sedan framförde ”California love” för att hylla den västkust de befann sig på.

Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, 50 Cent, Mary J. Blige, och Snoop Dogg på halvtidskonserten under Super Bowl. Foto: Ronald Martinez

50 Cent gjorde därefter ett överraskningsframträdande, hängandes från ett av innertaken, innan han hivade sig ned och omgärdades av ett gäng dansare till sin ”In da club”.

Efter att Mary J Blige fått lufta sina stämband med ”Family affair” och ”No more drama” flyttades showen till marknivå för Kendrick Lamars gästspel, innan det var dags för Eminem att ta över med sin hit ”Lose yourself”.

Att Eminem föll ned på knä under numret ledde till sociala medier-surr. Det tolkas som ett stöd till tidigare San Fransisco-quarterbacken Colin Kaepernick, som 2016 protesterade mot polisbrutalitet och rasism genom att stå på knä under nationalsången. Till skillnad från Kaepernick skedde Eminems knästående med NFL:s goda minne, och ligans talesperson Brian McCarthy säger till The New York Times att ingen spelare straffats för gesten sedan 2016.

Showen avslutades med alla stjärnorna samlade – det var första gången alla stod på samma scen tillsammans – och körde ”Still D.R.E.”

Super Bowl, finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL, är USA:s absolut största tv-sändning – och underhållningen i halvtid ses varje år av omkring 100 miljoner tittare. Det betalas fantasisummor för reklamtid under sändningen och världens största artister står på kö för att uppträda i halvtid.

