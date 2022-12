Hirokazu Kore-eda: ”Filmens bebis var extremt professionell”

I Sverige slåss blöj-jättar om att erbjuda gratis ”babyboxar” till gravida kvinnor. Ett startpaket med det mest nödvändiga för att klara de första månaderna med en nyfödd.

På andra håll i världen har ”babyboxar” en helt annan innerbörd. I Japan och Sydkorea syftar det på en låda där man anonymt kan lämna in oönskade bebisar för att de ska kunna adopteras bort. Hittills lär mer än 100 000 övergivna, koreanska spädbarn ha räddats.

Hirokazu Kore-eda fick höra talas om fenomenet för tio år sedan när han gjorde research kring det japanska adoptionssystemet inför manusarbetet med ”Sådan far, sådan son”.

– Jag fick höra att det fanns en ”baby box” vid ett sjukhus i Kumamoto, vilket gjorde mig både häpen, nyfiken och intresserad. Sedan upptäckte jag att samma system fanns i Sydkorea där det var tio gånger så vanligt att lämna bort nyfödda bebisar. Så det kändes naturligt att spela in filmen där, berättar Hirokazu Kore-eda på sitt sedvanligt lågmälda sätt.

Det är inte första gången den japanska stjärnregissören lämnar sin språkliga och kulturella trygghetszon. För fyra år sedan lyckades han sammanföra de franska filmstjärnorna Catherine Deneuve och Juliette Binoche på filmduken för första gången någonsin. Den franska dramakomedin ”Sanningen” (”La vérité”, 2019) kretsade kring en spänd mor-dotter-relation i en borgerlig Parisvåning.

Nu är han alltså tillbaka med ett alternativt familjedrama som bland annat involverar två vänner som vill tjäna en slant på en övergiven bebis, ett par poliser som är dem hack i häl och en ångerfylld mamma. Det utvecklar sig till en livsomvälvande road trip, inte minst för Ha Sang-hyeon som äger ett tvätteri och brukar dryga ut hushållskassan genom att snatta bebisar ur kyrkans närliggande babybox för att försöka sälja dem vidare. Rollfiguren spelas av den koreanska storstjärnan Song Kang-ho som bland annat frontat Oscarsvinnaren ”Parasit” och flera andra av Bong Joon-hos filmer.

– Bong Joon-ho lugnade mig inför att göra filmen i Sydkorea; ”Oroa dig inte, Song Kang-ho tar hand om alltsammans”. Och det var verkligen så. Han var en klippa vars blotta närvaro hade en lugnande inverkan på alla. Dessutom tittade han på alla tagningar och sade vilken han tyckte var den bäst, berättar Hirokazu Kore-eda.

Bild 1 av 2 Hirokazu Koreeda och Song Kang-ho i Cannes 2022. Foto: Doreen Kennedy / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Sydkoreanska Song Kang-ho prisades som bästa manliga skådespelare för ”Min vackra stjärna” i Cannes 2022. Bildspel

Kore-edas största utmaning inför inspelningen var att ”regissera” spädbarnet som allting kretsar runt.

– För säkerhets skull hade vi låtit tillverka en svindyr, superrealistisk docka som reserv – helt i onödan. Bebisen var extremt professionell och svarade perfekt mot de vuxna skådespelarna, säger han.

På samma sätt som ”Shoplifters”, som handlar om en kriminell ”snatterifamilj” som tar in en ensam ung flicka i sin gemenskap, är ”Min vackra stjärna” en underfundig hjärtevärmare som visar att familjer är något man kan hitta på de mest oväntade ställen.

– ”Shoplifters” handlar ju också om en alternativ familj, men med ”Min vackra stjärna” ville jag bredda familjetemat och ta in samhället på ett tydligare sätt. Jag är intresserad av att skildra människor som står utanför, som faller mellan stolarna i de sociala välfärdssystem som är skapade för att hjälpa just dem, säger han.

– Hela idén med ”Min vackra stjärna” var att de här rollfigurerna skulle fungera som en alternativ ”mänsklig baby box” för ett övergivet barn. Ja, de räddar barnet – men i mina ögon så räddade barnet också dem.

Hans besatthet av att dekonstruera och konstruera familjer uppstod i samband med flera dödsfall i familjen.

– När min pappa dog började jag fråga mig ”vad är en pappa”? Sedan när också min mamma också gick bort kändes allt väldigt konstigt – plötsligt var jag inte längre någons son. Det slog mig att vi alltid försöker att fylla tomrummet efter någon som försvinner, genom att bygga upp en ny familj – oavsett om det handlar om att återskapa ett blodsband eller att hitta någon utomstående, säger Kore-eda.

”Still walking”

Han spelade in sin film ”Still walking” (2008) mitt under sorgearbetet efter modern och menar att det fortfarande är hans mest personliga film. Handlingen kretsar kring en familj som varje år samlas för att minnas den äldsta sonen som dog 15 år tidigare. Under dygnet blir stämningen alltmer spänd i takt med att familjens livslögner börjar spricka och de verkliga känslorna väller fram och ställer alla relationer på sin spets.

– Jag hämtade en del stoff från min egen familj. Mina föräldrar kom inte alls överens. Min pappa hade haft ett komplicerat liv. Som japansk soldat efter krigsslutet hamnade han i arbetsläger i Sibirien under flera år. När han kom tillbaka till det stenhårda livet i efterkrigstidens Japan var han en nedbruten man och hamnade i spelmissbruk med stora skulder. Men mamma gjorde ändå sitt bästa för att stötta honom, berättar han.

Till en början var hon inte lika stöttande när sonen berättade att han tänkte bli filmskapare.

– Hon var orolig över att jag inte skulle kunna försörja mig och var arg på min pappa eftersom han uppmuntrade mig att följa mitt hjärta. Men i slutet av deras liv var båda väldigt stöttande. De hann bara se tre av mina filmer, men delade ut videoband med mina filmer till grannarna och hade en klippbok där de klistrade in tidningsartiklar om mig. Så, i slutet lyckades jag nog göra dem...eh...stolta, säger han.

”Shoplifters” Foto: Fuji Television

För fyra år sedan vann han alltså Guldpalmen – filmvärldens finaste pris – för ”Shoplifters” och lyckades på köpet skapa en politisk diskussion om huruvida man skulle sympatisera mer med samhällets olycksbarn.

– Jag börjar aldrig med en avsikt att försöka förändra eller påverka samhället. Däremot har jag ingenting emot om publiken efter två timmar börjar ompröva sin uppfattning och kanske tänker annorlunda.

De internationella utflykterna har fått honom att utvecklas som regissör och gett mersmak på att göra film utanför den japanska boxen.

– Jag gör det gärna igen om det ges en möjlighet. Att jobba utanför Japan tvingar mig att vara på tårna, skärpa både min blick och min hörsel. Det finns många skådespelare jag skulle vilja jobba med; Michelle Williams, Mads Mikkelsen, Viggo Mortensen, Christian Bale, Paul Dano, Jake Gyllenhaal...det finns många, säger han men tillägger för säkerhets skull:

– Japan är mitt hem. Min nästa film utspelar sig på min egen grundskola och är redan under inspelning, så jag kommer aldrig att lämna Japan helt.