Hisnande parallellt universum av Lundahl & Seitl

Utställning Lundahl & Seitl: ”The Monograph” Norrtälje konsthall. Visas t o m 28/11. VR-verket ”The Memor” kräver förhandsbokning via konsthallens hemsida. Visa mer

”No more reality. No more reality.” Redan i trappan upp till utställningen på Norrtälje konsthall hör jag uppspelta barnröster skandera ett illavarslande budskap. Vad menar de, har verkligheten upphört? Och vad har i så fall ersatt den? Barnkören – där ljudet lånats från ett verk av den franske konstnären Philippe Parreno – utgör en effektfull upptakt till konstnärsduon Christer Lundahls och Martina Seitls milt omskakande bildvärld. För i utställningen råder verkligen en annan ordning än utanför.

Fast till en början ser den inte mycket ut för världen, utställningen på Norrtälje konsthall. Övergiven nästan, som om den är på väg att plockas ned. Det är bara enstaka målningar och spegelskivor kvar på väggarna, några metallplattor på golvet och en del textskyltar här och där. En atmosfär av grådaskigt mellanläge råder, där föremålen är rekvisita till de performativa verk som konstnärsparet fått stor uppmärksamhet för.

Det synliga, eller snarare det fysiskt påtagliga är bara det yttre ramverket i Lundahl & Seitls konst, som skickligt utnyttjar den senaste tekniken. Kärnan tycks medvetet ogripbar och undflyende. Ofta höljd i mörker, associativ och öppen. Konsthallen gör ändå ett tappert försök till sammanfattning, och har på två våningsplan installerat en miniretrospektiv över Lundahl & Seitls verk från de senaste tio åren.

Installationsbild ”The Memor”, Lundahl & Seitl / ScanLAB Projects. Foto: Joakim Olsson. Courtesy Lundahl & Seitl

Ganska snart har jag fått på mig både trådlösa hörlurar och heltäckande ögonmask. Redo att ta mig an det tidiga verket ”Symphony of a Missing Room” (2009-20), en halvtimmes vandring tillsammans med en ledsagare och efter instruktioner från en berättarröst.

Jag har fullt sjå att orientera mig i omgivningen utan synintryck, men efter några inledande osäkra steg förlitar jag mig på medhjälparens vänliga vägledning. Försiktigt och sökande tar vi oss fram, och berättarrösten upplyser mig om att jag befinner mig i en stor och öde museisal. Men rummet stiger inte fram för mitt inre. Där fortsätter en grå ljusdager att dominera och jag har svårt att över huvud taget tänka en tanke. Att bara uppleva och ta in den minst sagt ovanliga situationen tar all koncentration.

Samtidigt händer det inte så mycket under vandringen. Ljus växlar till mörker, och jag uppmanas återigen att förnimma platser eller minnas konstverk. Ljudbilden är visserligen mycket illusorisk men gång på gång hörs grenar som bryts, vatten som droppar och vindens sus. Jag rör mig framåt, men verket står och stampar en aning.

Lite av samma vacklande berättande finns i 3D-filmen ”An Elegy to the Medium of Film” (2014-17), som innehåller långa sekvenser från Tarkovskijs film ”Solaris”. Jag ser en man som står i gräset vid ett hus, panoreringar över Brueghels målade vinterlandskap och hör Bachs musik från Tarkovskijs film. Tyvärr infogas lånen ganska osjälvständigt. Det blir som att röra sig runt i en suggestiv spegelsal, där referenserna reflekterar varandra. Men utan konkretion.

Lundahl & Seitls konst har annars fått ett stort genomslag på biennaler och museer internationellt och har i Sverige, bara under det senaste året, visats på Wanås Konst, Göteborgs konsthall, Uppsala konstmuseum, reaktorhallen på KTH och under konstmässan Super Local.

Fast med deras senaste verk, ”The Memor” (2019) lossnar det äntligen i mitt tycke. Rejält. Det är både en installation och ett interaktivt VR-verk som visas på konsthallens övre plan. Med förvridna vita skulpturfragment på utplacerade stålställningar. Urgamla fossil på golvet. En estetik som kan spåras ända tillbaka till Matthew Barneys Cremaster-miljöer på 90-talet och även känns igen från Lap-See Lams nyligen hyllade verk.

Lundahl & Seitl / ScanLAB Projects, ”The Memor” Foto: Christer Lundahl / ScanLAB Projects.

Jag ska inte avslöja vad som händer under VR-hjälmen, men ”The Memor”, gjort i samarbete med ScanLAB Projects, är tveklöst det bästa jag sett i genren.

Ett grovkornigt koordinatsystem av punkter och linjer bildar ett hisnande parallellt universum. Här flyter berättelse och bilder jämsides – omformas bokstavligen genom min inverkan – och saker händer som jag inte trodde var möjliga. Bara genom att röra mig i ett rum med ett par ultratekniska glasögon på.