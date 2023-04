Historieberättaren Laurie Anderson har en av vår tids starkaste röster

Laurie Andersons 3 nyckelverk

1 ”O superman”

Singeln som 1982 blev en oväntad världshit efter att ha spelats på BBC av legendariska musikjournalisten John Peel. Den talade texten, mot ett minimalistiskt syntkomp, börjar med att berättaren tar emot ett samtal på telefonsvararen från sin mamma och virvlar sig därefter fram mot en kritik av det militärindustriella komplexet – via en enkel ordvits där mammas armar (arms) plötsligt får betydelsen militära vapen. Låten ingick i hennes debutalbum ”Big Science”, varifrån ”Let X=X” medföljde som flexidisc i Art Forums februarinummer och gjorde Anderson till ett namn i konstvärlden.

2 United States 1–4

En ursprungligen åtta timmar lång turnerande multimediaföreställning som uppfördes under två kvällar i rad. Den hade premiär i Brooklyn 1983, då den också spelades in och gavs ut i en lp-box med fem skivor året efter. Här representeras hela Andersons konstnärliga arsenal, med allt från manipulerade röster och instrument till humoristiska spoken word-sektioner och förhållandevis raka popsånger, däribland kända ”Language is a virus (from outer space)”. Tillsammans bildar albumet och boken med samma namn en konstnärligt gestaltad tolkning av tillståndet i nationen i 1980-talets mitt.

3 ”Landfall”, ihop med Kronos Quartet

Laurie Andersons samarbete med stråkkvartetten Kronos var ett musikaliskt äktenskap från himlen. Anderson började själv spela fiol vid fem års ålder, och spelade bland annat med Chicago Youth Symphony i sin ungdom. Kronoskvartetten har i sin tur gjort sig känd för sina många gränsöverskridande samarbeten med kompositörer och artister som Steve Reich, Arvo Pärt, Philip Glass, Tom Waits, Frank Zappa, Björk. Skivan ”Landfall” från 2018 bygger på Andersons upplevelser av orkanen ”Sandy”, som fyllde källaren i hennes hem med vatten och förstörde många av hennes verk och instrument.