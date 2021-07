Historien och kriget spökar i Faulkners mäktiga romaner

Biografi Michael Gorra ”The saddest words. William Faulkner’s civil war” Liveright publishing corp, 434 sidor Visa mer

Även den som inte läst någonting av William Faulkner har säkert hört någon av hans one-liners om tidens gång och hur den inte alltid löper på det sätt vi tror. Som i ordstävet ”Det förflutna är inte borta. Det är inte ens förflutet”, ur den sena romanen ”Reqiuem för en nunna” (1951).

Hans problematisering av tid och kronologi är ett av de drag som placerar honom mitt i nittonhundratalets modernistiska litteraturfålla med författare som Proust, Woolf och Joyce. Just Joyces Stephen Dedalus ger uttryck för samma hållning i en annan berömd litteratur-meme: ”Historien är den mardröm ur vilken jag vill vakna.” Den som vistats en tid i Faulkners eller Joyces sällskap inser att det inte rör sig om litterära spetsfundigheter, utan kommer ur en stark och klaustrofobisk livskänsla av hur historien river och sliter i oss.

Faulkners förhållande till tiden, och hur några av hans mest kända romaner förhåller sig till USA:s inbördeskrig och Sydstaternas nederlag är kärnan i Michael Gorras nya och kritikerrosade bok ”The saddest words”. Gorras bärande tanke är att just det förflutnas närvaro är vad som driver Faulkners huvudpersoner. En tidsuppfattning där historien biter sig själv i svansen är en direkt följd av hur ett helt samhälle försökte skruva sig runt det faktum att Sydstaterna gått förlorande ur inbördeskriget och att slaveriet låg på historiens sophög.

Vid sidan av att vara en djupdykning i några av Faulkners inbördeskrigsromaner formar sig Gorras bok också till en kartläggning av Faulkners Yoknaptawpha county i Mississippi, den fiktiva värld han skapade och befolkade med familjer som Compsons, Snopes, Sartoris och Sutpens. Han vecklar ut Faulkners hela värld, lite som sådana där barnböcker där hus och landskap fälls ut när man slår upp boken.

Yoknaptawpha har sin fullständiga historia inflätad i Faulkners olika romaner, och den hänger ihop helt och hållet. Gorra läser den mot krigsförloppet i den verkliga Lafayette county, där Faulkners släkt (bland dem förfadern och sydstatsöversten William Falkner) verkade och där han själv kom att leva sitt liv. Men Faulkner skrev aldrig någon sådan historievolym, även om han ritade utförliga kartor.

Michael Gorra betraktar William Faulkner som den störste romanförfattaren i USA under 1900-talet. Han tilldelades Nobelpriset 1949. Foto: TT

Gorra får övertygande fram hur allt Faulkner berättar har en ”backstory”. Allt avgörande har redan skett och de enskilda personernas liv, och oftast tragiska vändningar, löper i de spår som plöjts upp av det stora som föregått. Som oftast är inbördeskriget och dess följder, ibland något annat. Men för det mesta är allt redan försent att ändra på. Där, menar Gorra, är Faulkner i allt väsentligt en produkt av den sydstatsvärld som format honom. Romangestalternas liv och ibland tiden själv kröker sig kring historiens tomrum, den insikt om nederlag och de svartas emancipation man strävar att hålla ifrån sig.

Den roman Gorra ägnar mest tid är ”Absalom, Absalom” (1936) som Faulkner skrev under sin tid som manusförfattare i Hollywood. Det är märkligt att påminna sig att den romanen gavs ut samtidigt med Margaret Mitchells ”Borta med vinden”, som i dag framstår som själva sinnebilden av en förljugen historieskrivning av kriget, av relationen mellan svarta och vita och fastklängandet vid sydstatarnas ”Lost Cause”.

”Absalom, Absalom” är en betydligt mörkare och mer flerskiktad historia som kretsar kring den underlige patriarken Thomas Sutpen, själv ur fattiga förhållanden, som dyker upp i Yoknapatawpha county och karvar ut en stor plantage ur marken med hjälp av femtio fransktalande slavar av karibiskt ursprung. Han är brutal och fåordig, älskar våldet för dess egen skull och försvinner under några år ut i kriget med det regemente han själv satt upp. Men hans egenskapade värld slås i spillror när hans son Henry en kväll skjuter ihjäl sin syster Judiths fästman Charles le Bon, som också är Henrys vapenbroder i Sydstatsarmén.

Så rakt på sak berättar inte romanen. Den som steg för steg och långt senare tolkar historien är Quentin Compson, en av huvudpersonerna i Faulkners genombrottsroman ”Stormen och vreden” (1929), som själv tar livet av sig i den boken. Nu är det några år tidigare, och Quentin får höra berättelsen dels av den gamla ”miss Rose”, dels av sin far.

Faulkner och Quentin skalar av version efter version; skedde mordet för att Charles redan hade en svart älskarinna och en son i New Orleans? Nej. Var det för att Charles kan vara son till Thomas Sutpen, och att relationen därför är incestuös? Kanske; men den verkliga förklaringen är att Charles är Thomas son med en svart slavkvinna och själv hånfullt säger till sin vän – och halvbror – Henry: ”I’m the nigger who is going to sleep with your sister”. Sedan faller skottet ingen i romanen hör.

Quentin kommer att ta livet av sig av liknande skäl: hans besatthet av sin systers sexualitet är också incestuös. Men i den senare romanen ”Absalom, Absalom” skänks Quentins självmord en historisk klangbotten. Så mycket i Faulkners egen samtida Söder handlade om skräcken för rasblandning och för fruktan för svartas rättigheter. Det är ungefär samtidigt som ”Stormen och vreden” skrivs som statyerna av Robert E Lee skjuter upp som svampar ur jorden. Det mest skrämmande var tanken på denna rasblandning, som för Faulkners romanpersoner har samma laddning av social fasa som incest.

Gorra plockar ett efter ett fram alla de känsliga ställena i Faulkners romaner, där hans gestalter kan låta som fullblodsrasister likväl som medborgarrättsaktivister; det är de, men som romangestalter och inte som språkrör för det ena eller det andra. Här finns ett fåtal svarta romanpersoner, som ibland är klichéer, ibland mycket levande, som Ringo i ”De obesegrade” (1938) som under den avstannade ”rekonstruktionen” i inbördeskrigets följd får fälla repliken: ”Det här kriget är långt ifrån över. Det började bara bra.”

Faulkner kunde gå in i de olika hållningar han såg omkring sig och göra dem till levande litteratur. Men hans romaner är inte moraliteter. Som Toni Morrison sade om Faulkner är det mest imponerande i hans romankonst ”hans vägran att vika undan med blicken”.

Faulkner var en produkt av sin tid och sin plats och kunde också kläcka ur sig saker som får somliga att vilja plocka bort hans böcker ur bibliotekshyllorna. Men Gorra står fast i sin övertygelse om att Faulkner är USA:s främste 1900-talsförfattare.

Faulkner skrev också detta stycke i ”Stormen och vreden”, där den dödsmärkte Quentin Compson förstår något om sin samtid när han kommer ombord på en buss och inser att den enda lediga platsen är bredvid en svart man. Han slår sig ned och tänker att detta att vara ”svart” ”inte är en personlig egenskap, utan en negativ motbild av de människor han omges av.”

Och de sorgligaste orden i engelska språket var enligt Faulkner ”was” och ”again”.

Läs fler texter av Ola Larsmo och fler av DN:s bokrecensioner