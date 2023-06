Historien om Barbie – dockan som älskats, hatats och nått ikonstatus

Logga in

Ett sammelsurium av prylar hade samlats som drivved i mitt dockskåp. En hemgjord byrå av fastlimmade tändsticksaskar tapetserade med blommiga stuvbitar och sängar fyllda av oformliga moln av bomull. I köket stod den stolta samlingen svarvade miniatyrglas i mässing som kom från min pappas vinflaskor. Det stora antalet var naturligtvis ett olycksbådande omen.

Mellan rummen på övervåningen låg tre nakna kroppar. En gammal Skipper med bitmärken på benen, en Kendocka med ditritade rosor på kinderna och en kortklippt Barbie. De såg alla ut så när de flyttade in. Jag hade ärvt dem från barn som tröttnat på att leka med dockor och nu låg de likt Alice i Underlandet med huvudena i köket. Barbies svarvade midja fångade perfekt upp dörröppningen så att hennes byst kunde välla ut i vardagsrummet medan hennes tår spjärnade emot väggen på andra sidan huset.

Mitt rum var fullt av gosedjur men de tre luggslitna plastdockorna var mina absoluta favoriter. Jag var ett av alla barn som på 1970- talet aldrig fick någon sprillans ny kartong-Barbie. I mitt fall låg det – till skillnad från för många andra – inga politiska skäl bakom. Mina föräldrar tyckte helt enkelt att hon var för dyr, vilket i sin tur gjorde att jag aldrig vågade uttrycka hur mycket jag ville ha den åtråvärda dockan.

Bild 1 av 2 Ryan Gosling som Ken och Margot Robbie som Barbie i Greta Gerwigs nya ”Barbie”-film. Foto: Warner Bros Bild 2 av 2 Foto: Warner Bros

I juli har Greta Gerwigs hett efterlängtade ”Barbie”-film premiär på svenska biografer. Margot Robbie spelar huvudrollen och en platinablond Ryan Gosling spelar hennes av-och-på-pojkvän Ken. Där finns faktiskt även andra varianter representerade, bland annat min ”Marker Face Barbie” med hemritat tuschpennesmink i ansiktet (spelad av Kate McKinnon).

Det lilla vi hittills fått veta om handlingen är att Barbie kommer att lämna sin perfekta plastvärld för ett besök i verkligheten. I trailern landar hon med klackarna före i några flickors lek med knubbiga blunddockor. De sitter i ett kargt landskap inspirerat av öppningsscenen i Stanley Kubricks ”År 2001. Ett rymdäventyr”.

Det är en träffande bild av hur Barbara Millicent Roberts, iklädd ärtig svartvit baddräkt och sandaletter, 1959 kraschlandade mitt i leksaksutbudet. Syftet med flickors docklekar hade varit att fostra dem till mammor – nu uppmuntrades de snarare att bli självständiga och eleganta kvinnor. Inspirationen till Barbie var dock ingen blyg viol. Amerikanskan Ruth Handler, som skapade dockan för Mattel, hade nämligen haft tyska Lilli som förebild, som i sin tur byggde på en populär tecknad serie om en prostituerad kvinna. Den detaljen gick så att säga förlorad i översättningen när Barbie blev den nya amerikanska drömflickan.

Barbies skapare Ruth Handler med några av de tidigaste dockorna. Bilden är tagen på 1960-talet. Foto: Mattel/TT

Handler ville att den nya dockan skulle gå att leka med på klassiskt klippdockemanér, det vill säga att man skulle kunna byta kläder på henne. Tillsammans med Charlotte Johnson tog hon fram en garderob inspirerad av bland andra Dior och Yves Saint-Laurents haute couture-kollektioner. Den tanken går senare varvet runt i och med att Moschino (våren 2015) och Valentino (höst/vinter 2022) gör kollektioner inspirerade av Barbies garderob i olika nyanser av hennes signumfärg rosa, eller mer specifikt den heta magenta-nyansen Pantone #e0218a.

Den första Barbie-dockan lanserades 1959. Foto: TT

Barbies enorma trendkänslighet och extravaganta outfits genom åren har också gjort henne till något av en queerikon. ”RuPaul’s drag race”-stjärnan Trixie Mattel (vars dragpersona bäst beskrivs som ”Barbie på crack”) ägnar till exempel ett helt youtube-konto åt sin enorma docksamling där det mest underhållande klippet avhandlar en urban ”Rappin rockin”-Barbie med rosa boombox.

Fakta. Barbie år för år 1959 Barbie lanseras på New York Toy Fair. 1961 Pojkvännen Ken kommer till världen. 1962 Barbie får sitt första dreamhouse. 1963 Barbie kommer till NK:s Barbie shop i Stockholm. Kompisen Midge tillkommer. 1964 Mona ­Sahlin startar Sveriges första ­Barbie-klubb som så småningom skulle få tiotusentals medlemmar. Lillasyster Skipper tillkommer. 1965 Astronaut-Barbie lanseras. 1967 Twist and turn-Barbie kan böja benen och röra höfterna. 1969 New Living Barbie Doll kan böja knän och armbågar. 1971 Malibu Barbie lanseras. 1980 Den första svarta Barbien lanseras. 1985 Day-to-night vd-Barbie släpps. 1986 Andy Warhol gör Barbies porträtt. 1992 Totally hair-Barbie släpps. Barbie blir USA:s president. 1997 Aqua släpper låten ”Barbie girl”. 1999 Barbie är med i ”Toy story 2” 2000 Tyra Banks spelar en Barbie-liknande docka i ”Life-size”. 2001 Första tecknade Barbie-filmen, ”Nötknäpparen”, släpps. 2004 Barbie och Ken gör slut. 2010 Den dyraste Barbien någonsin säljs på Christies auktioner. 2015 Paris Hilton poserar i Barbie-baddräkt vid poolen på Ibiza. 2016 Barbie lanserar flera nya kroppsformer. 2017 Gigi Hadid poserar i rosa metallic dräkt från Kreist. 2018 Tv-serien ”Barbie dreamhouse adventures” lanseras. 2022 #Barbiecore trendar. Visa mer Visa mindre

Tidningen QX chefredaktör Ronny Larsson har älskat Barbie sedan han var liten men är del av den generation som växte upp med en tydlig uppdelning mellan butikernas pojk- och flickavdelningar och förskolans dock- och byggrum. Att leka med dockor var något han bara gjorde i smyg på besök hos sin tjejkusin. Allt det tog han igen 2014 när han startade Instagramkontot: ”A doll world after all”, där han rekonstruerar popkulturella händelser med hjälp av Barbiedockor. Redan vid andra uppdateringen, en iscensättning av Solange Knowles bröllop, började kontot få internationell uppmärksamhet.

– Och när jag året efter lade upp en bild på när Amy Schumer ramlar framför Kanye och Kim Kardashian på röda mattan sköt följarantalet i höjden vilket i sin tur ledde till att jag blev omskriven i Vanity Fair och att Beyoncé beställde dockor direkt från mig, säger Ronny Larsson.

På vilket sätt skulle du säga att Barbie är camp?

– Barbie är förmodligen den första dragqueen du kommer i kontakt med som barn. Att leka med Barbie går lite hand i hand med att vara bög. Hon har alltid tagit ut svängarna vad gäller smink, kläder, glitter och färger och som barn får man lov att utforska allt det genom henne.

2015 återskapade Ronny Larsson poängräkningen vid Melodifestivalen 2009, med dockor som föreställde bland andra Måns Zelmerlöw, Agnes och Alcazar. Foto: Fredrik Funck

Ken kommer ofta i skymundan när man talar om Barbie, men 1993 överglänste den barbröstade ”Earring magic Ken” för en gångs skull sin flickvän. Den enorma silverring han bar om halsen gjorde honom genast, iallafall inofficiellt, till ”Gay Ken”. Ronny Larsson har aldrig känt någon dragning till Ken eftersom man inte kan kamma hans hår.

– Men det coola med ”Earring Ken” är att den talar ett hemligt språk. Jag är helt övertygad om att bögarna som jobbade på Mattel kuppade igenom den bara för att de straighta företagsmänniskorna inte fattade grejen.

På senare år har Ronny Larsson gjort iscensättningar av tv-serier som ”Friends” och ”Euphoria” och nu är han väldigt sugen på att göra något i samband med den nya Barbie-filmen.

– Jag hoppas att några av karaktärerna släpps som dockor så att jag kan göra mina så lika dem som möjligt.

En docka som blir en film, som blir en docka, som blir en annan docka alltså. Precis som Ronny Larsson är det många jag talar med som lyfter det kreativa i att sy egna kläder till Barbie. Det var dock aldrig tanken. Leksaksföretaget var nämligen bland de första att skapa en leksak som inte var färdig när man köpte den utan hela tiden kunde kompletteras med nya attiraljer. Det konstanta utbudet av kläder, rosa bilar och drömhus med rutschkana och pool i Malibu har naturligtvis väckt en hel del frustration hos föräldrar genom åren.

Ända sedan början har det också funnits kritik mot det kropps- och kvinnoideal Barbie anses förmedla. 1965 följde det till exempel med en liten rosa våg och bantningsbok med uppmaningen: ”Ät inte!”. Flera studier har också visat att hon verkligen påverkar flickors uppfattning om hur en idealkropp ser ut. 2006 publicerade Developmental Psychology en studie som visade att de flickor som i ung ålder exponerats för Barbie var mer upptagna av att vara smala än dem som lekt med andra dockor.

På 1970-talet var det även många föräldrar som bojkottade dockan av politiska skäl. I filmatiseringen av Kerstin Ekmans ”Händelser vid vatten” tar Annie 1973 med dottern Mia till det alternativa Stjärnbergskollektivet där man lever efter årstidernas växlingar och barnen leker med det som står till buds i skogen. Mia har med sig Ken och Barbie från stan. De andra barnen tittar storögt på dem och undrar var Ken har snoppen och hur Barbie har samlag?

Paret har nämligen alltid varit släta mellan benen. I ett klipp från Greta Gerwigs film föreslår plötsligt Ken att han ska sova över hos Barbie även om ingen av dem visar sig förstå varför.

Konstnären Arvida Byström avgudade Barbie som barn. Här på bild tillsammans med sin hund Pedro. Foto: Nicklas Thegerström

Den svenska fotografen Arvida Byström säger att hon som barn avgudade Barbie. I hennes senaste konstprojekt, utställningen ”Ett dockhem”, ingår bland annat ett performance med en sexdocka.

– Som alla barn lekte man ju sexlekar med Barbie-dockorna, men utöver det handlade det nog mest bara om att sätta på dem skor och borsta deras hår. Att de inte har något kön känns som en typiskt kristen, amerikansk grej. Barn bryr sig inte om kön på samma sätt som vuxna så det känns ju bara som att bygga upp en onödig spänning kring könen och göra dem sexuella på ett skamfullt sätt i stället för att bara låta dem vara en naturlig del av kroppen, säger Arvida Byström.

Barbies kropp har alltid speglat samhället och dess rådande ideal. Den kritik som riktats mot Mattel genom åren har dock tvingat fram en rad utseendemässiga förändringar. Förutom de funktioner som tillkommit i form av rörliga höfter och leder har hon bokstavligen landat med fötterna på jorden och kan nu bära annat än klackskor. 1980 lanserades den första svarta Barbien och numera finns hon i flera olika nyanser och storlekar. 2022 släpptes dessutom den första dockan som är trans, inspirerad av skådespelerskan Laverne Cox från Netflix-serien ”Orange is the new black”.

Kritiken har också utvecklat Barbies intellekt och karriär. Efter att Mattel 1992 släppte en talande docka som sade ”matte är svårt”, inledde Barbie liberation organization en aktion där de bytte ut hennes och soldatdockan G I Joe:s röster i leksaksaffärerna så att hon sade: ”Hämnden är min”. G I Joe fick säga: ”Låt oss planera vårt drömbröllop”. Likt trojanska hästar invaderade de julhandeln det året. Numera är Barbies cv fullt med meriter som läkare och astronaut.

Foto: TT

De som var unga på 2000-talet, då de betydligt coolare Bratzdockorna dök upp på marknaden, har förmodligen snarare lärt känna Barbie genom hennes filmer och serier än som fysisk docka. 2023 befinner vi oss i ett slags post-Barbie-era där hyperfemininitet hyllas och många av dagens unga stilmässigt inspireras av 1990-talets bubbelgumsestetik och 2000-talets partyprinsessor. Förra året började hashtaggen #Barbiecore (en klädstil med rosa som norm) trenda på sociala medier. Efter att trailern till Barbie-filmen släpptes har samma hashtag över 339 miljoner visningar på plattformen Tiktok. Förra året kom även rapparen Nicki Minajs ”Super freaky girl”-video där hon poserar med rosa hår inuti en kartong och en livs levande Ken vid sin sida.

Redan som tonåring hittade Arvida Byström strömningar som ville återta feminina uttryck på plattformen Tumblr. Själv lade hon ut flera Barbieinspirerade bilder på sig själv som hon kallade ”New age Barbie”.

– Barbiecore är en förlängning av den rörelsen som handlade om att använda sig av Barbies estetik utan att behöva anpassa sig till hennes kropp. Man måste inte vara rakad och smal för att kunna uppskatta den estetik och lekfullhet som kommer med Barbie.

Hur förklarar man detta för någon som tycker att Barbie är en dålig förebild?

– Jag förstår att vissa feminister har laddat de här symbolerna med negativa idéer, men saker förändras och jag upplever det som ganska ytligt, kognitivt grunt, att inte kunna tänka om.

Handlar det inte bara om reaktion och motreaktion? Att många av dem som fick barn på 70-talet revolterade mot ett slags hemmafruideal, medan ni reagerar mot att feminina uttryck med tiden fick så låg status?

– Jo, men det fascinerande är att folk inte verkar tycka att feminin estetik kan vara mångbottnad. Människokroppen är ju lite mer plastisk än dockans och ser därför inte likadan ut genom en hel dag och definitivt inte genom ett helt liv. En del av min konst handlar om den existentiella ångest som kommer med att vara en snygg kvinna och de komplexa känslorna kring det.

Är det inte just det som är Barbies dilemma?

– Jo, och det är därför jag tycker att Barbiefilmen känns så rolig, att den leker med idén om att hon ska ut i den riktiga världen och att hon då inte längre bara kan vara den där glada Barbie.

Fakta. Den nya filmen "Barbie" ”Barbie” har biopremiär den 21 juli. Greta Gerwig regisserar. Manuset har hon skrivit tillsammans med Noah Baumbach. Huvudrollen som Barbie spelas av Margot Robbie. Enligt hennes Letterboxd-konto (nu raderat) ska två av den franska regissören Jaques Demys technicolorklassiker ha funnits med på hennes ”Watch for Barbie”-lista, så kanske kan vi förvänta oss något slags musikal? Ken spelas av Ryan Gosling. I övriga roller ser vi bland annat Michael Cera som Kens kompis Allan, artisten Dua Lipa som sjöjungfruvarianten av dockan och Will Ferrell som Mattels vd. Helen Mirren är filmens berättarröst. Visa mer Visa mindre

I trailern finns en glittrig scen där alla Barbiedockorna dansar. Plötsligt klappar Margot Robbie i händerna och utbrister: ”Tänker ni någonsin på döden?” En öronbedövande tystnad uppstår. Även i ett perfekt Barbieland tar alltså saker slut? Som för mig och Barbie. En dag tog det nämligen slut även för oss.

I trailern till ”Barbie” finns en scen där Margot Robbie plötsligt klappar i händerna och utbrister: ”Tänker ni någonsin på döden?” Foto: Warner Bros

Jag var elva år när jag fick en hel kasse Barbiedockor som någons storasyster tröttnat på. En av dockorna var till och med kvar i sin kartong. Där fanns en liten rosa walkman och plastkammar också. Jag minns min stora förväntan när jag gick över gården och tänkte på allt jag skulle leka när jag kom hem. Så fort jag kom in på rummet hällde jag ut allt på golvet och sorterade i högar. Jag klädde av och på dockorna utan att riktigt lyckas komma i gång. Kropparna kändes stumma och livlösa i mina händer. Jag blev mer och mer frustrerad. Kom igen nu då! Lek!

Sakta gick det upp för mig att det var för sent. Att jag tröttnat på att leka med dockor utan att själv veta om det. Nästa dag hade jag lämnat vidare kassen till en yngre flicka.

Enkät. Vad är din relation till Barbie? Marianne Lindberg De Geer, konstnär och författare ”Jag vet inte när Barbie kom till Köping, men jag har inte lekt med någon. Det har däremot mina barn. Och det har jag inte haft något emot alls. Min son, född 1973, fick den första, som han tatuerade över hela kroppen med grön penna och klippte håret på. Han var väl fem och kallade henne för Gitarrbebisen. Nu är han gamedirector på ett dataspelsföretag med både manliga och kvinnliga monster i huvudroll!” Malena Ivarsson, sexolog och terapeut ”Jag fick en Barbie som jag lekte med, och det var ju ett lyft från att ha lekt med babydockor. Hon påminde lite om Brigitte Bardot som var så inne då. Min dotter hade också en Barbie som hon lekte med, men hon släppte henne mycket snabbare än vad jag gjorde.” Kerstin Bergström, Barbie-samlare som äger över 400 dockor ”För mig innebär Barbie en livslång och ovillkorlig vänskap som övergått från lek till samlande. Hon är min inspiration, genom henne får jag utlopp för min kreativitet, och hon väcker min vetgirighet att hela tiden lära mer.” Robin Werner/Elecktra, dragqueen och deltagare i ”Dragrace Sverige” ”Jag fick min första egna Barbiedocka som jag önskat mig i julklapp när jag var 7–8 år gammal. Det var en disco-Barbie med långt blont hår ner till vaderna, och man kunde spreja rosa stjärnor i håret med hjälp av en schablon! Jag tyckte att Barbie var så glamourös och uttrycksfull, vilket jag nu på äldre dar kanske kan se en viss koppling till i mitt artisteri och drag. Att få klä upp, dekorera och leva sig in i en roll eller karaktär – det finns faktiskt många likheter. Jag minns också mammas sparade Barbiedockor från 60-talet som hade en helt annan look och utryck. Dem fick jag leka med, om jag var försiktig förstås.” Tommie X, konstnär och stylist ”Jag hade inga egna Barbiedockor som barn, men älskade att besöka min kusin Sophie och leka med hennes. De låg i en stor kartong; sliten brun wellpapp utanpå, men inuti en värld av rosa glitter, pyttesmå skor och massor av fluffigt syntethår. Sophie ville ofta leka väldigt socialrealistiskt, till exempel att en ensamstående Barbiemamma bodde i sin bil och gick på socialbidrag, och jag ville mest hela tiden klä om alla dockorna i leken i nya glamorösa looks. Som vuxen började jag samla på Kendockor, men har av bara farten nu även jättemånga Barbie, Midge, Skipper, PJ, Alan och så vidare. Samt massor av Sindy, Daisy och även en liten Anni-Frid i Abba.” Rebecca & Fiona, artister ”Den feministiska strömning som rådde under tidigt 00-tal hade ytterst lite plats för Barbie, och det blev ett ganska barskt farväl till barndomens stora idol när man skulle bli tuff och medveten i tonåren. Det är dock kul att tolka henne ur ett historiskt perspektiv, för hon var ju faktiskt väldigt feministisk för sin tid. Mattel vägrade producera en Barbie som skaffade barn och gifte sig med Ken för att bli hans lilla hemmafru, i stället var hon yrkesarbetande och självständig.” Visa mer Visa mindre

