Historien om det nazistiska fängelset är en litterär bragd

Sakprosa Ben Macintyre ”Colditz. Flykten från nazisternas fängelse” Övers. Hans Dalén Historiska Media, 411 sidor Visa mer Visa mindre

En av Storbritanniens mest mytomspunna soldater från andra världskriget, David Stirling (av fältmarskalk Erwin Rommel kallad för ”fantommajoren”) beskrev efter kriget Colditz som ”Tredje rikets mest hårdbevakade värdshus”. Stirling anlände till Colditz 1944, efter lägervistelser i Italien, Österrike och Tjeckoslovakien. Han försökte rymma från samtliga.

Det var på slottet Colditz, fyra mil sydost om Leipzig, som tyskarna höll sina mest värdefulla fångar – och de mest rymningsbenägna. Det var uteslutande officerare, bortsett från de meniga ordonnanser som vissa tillfångatagna befäl krävde som uppassare och som rekryterades från andra krigsfångeläger. Det sistnämnda arrangemanget gällde framför allt de mest blåblodiga britterna som krävde att både befälsordningen och klassamhället hölls intakt även innanför murarna.

På Colditz, som stod under Wehrmachts befäl, följde man åtminstone de första åren Genèvekonventionen om krigsfångar. När SS i krigets slutskede krävde kontroll över Colditz förändrades vardagen drastiskt för de tidigare rätt ”bortskämda” fångarna.

Här placerades från 1940 främst brittiska, franska, holländska och polska officerare – i slutet av kriget, kring sommaren 1944, kom de mest värdefulla och blåblodiga befälen i en strid ström. Det var släktingar till kungahuset, till Churchill, till inflytelserika lorder och parlamentariker, brittisk överklass i största allmänhet.

De hölls som gisslan i ett kommande tänkt spel om fångutväxlingar. När Tredje riket bröt samman planerade höga tyska nazister (och krigsförbrytare) att idka byteshandel med de fångar som gick under namnet ”de prominenta”.

Det blev en dragkamp, SS hade samtidigt planer på att likvidera samtliga.

Ben Macintyres böcker ”Operation Mincemeat” och ”En spion bland vänner” har framgångsrikt filmatiserats. Foto: Geraint Lewis/TT

Mytbildningen kring Colditz och de otaliga rymningsförsök som gjordes mellan 1940 och 1945 förvandlades under 50- och 60-talet till en liten Colditz-industri. Det skrevs mängder av självbiografier, det gjordes filmer, tv-serier, Colditz blev ett turistmål med eget museum.

Behövs det ytterligare en Colditz-skildring? Efter läsningen av Ben Macintyres ”Colditz. Flykten från nazisternas fängelse”, blir nog ändå svaret ja.

Ben Macintyre har en stringent och vass penna. Med genuin känsla för dramaturgi, och grundlig research, blir det till en bladvändare – inte alltid för skildringarna av de närmast osannolika rymningsförsöken – utan kanske mest för hur han tar sig an krigsfångarnas tankevärld, deras vardag, deras hopp, förtvivlan, deras depressioner och deras längtan. På Colditz samsas karaktärer man inte trodde fanns.

Här finns skildringar av hur några löser sin sexdrift, hur några spelade galna och andra som verkligen blev galna. Här finns pennalism och rasism, framför allt bland fångarna!

Intervjuerna bakom boken är många. Macintyre har gått igenom hundratals brev och en hel del opublicerat material. Flera av Ben Macintyres tidigare böcker, som ”Operation Mincemeat” och ”En spion bland vänner”, har nyligen framgångsrikt filmatiserats.

På Colditz ser man som sin officersplikt att försöka rymma och återvända till kriget. Colditz ter sig från utsidan som ett ointagligt fäste, ett gigantiskt slott, påbyggt och tillbyggt sedan hundratals år – ett lappande och lagande som också lett till att det uppstått mängder med kryphål som blir perfekta för en rymmare.

Bilden av Colditz bryter starkt med den populärkulturella bilden av brutala fångläger under nazieran. Här tillåts officerarna ta emot paket från både Röda korset och sina familjer. De sätter upp pjäser, de lagar mat, de bränner alkohol, de bygger i smyg en radio, de idkar byteshandel med fångvaktarna i en tacksamt korrupt vaktstyrka.

Tyske säkerhetschefen löjtnant Reinhold Eggers är systematisk i sin katt-och-råtta-lek med dem som gräver tunnlar och alltid har nya fantastiska flyktplaner på gång, men han är också stor anglofil, relativt tillmötesgående och han kapitulerar slutligen hellre till de intagna än låter en väntande SS-styrka inta Colditz.

Det blir mycket ovisst och dramatiskt.

I ett av de mest läsvärda kapitlen berättas om den specialavdelning brittisk säkerhetstjänst skapar, MI9, som enbart har till uppgift att smuggla in pengar, kartor, verktyg etc till fångarna, bland annat via matpaketen de får. Uppfinningsrikedomen är oändlig.

Givetvis tar Ben Macintyre med oss på många spektakulära rymningar, också flera som lyckas, fångar som efter omänskliga strapatser tar sig över gränsen till exempelvis Schweiz.

Jag vet inte riktigt hur Ben Macintyre gör för att lyckas med att underhålla med espri, berättarglädje och humor, samtidigt som han får oss att skälva inför krigets klaustrofobi, hopplösheten, döden och de outplånliga ärr man för alltid bär med sig från fångenskapens helvete.

Han gör det i alla fall. Det är något av en litterär bragd.

