Historisk strejk på New York Times – anställda manar till bojkott

Förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare på anrika dagstidningen New York Times har kraschat. På torsdagen, den 8 december, går över 1 100 medarbetare på redaktionen i en 24-timmars-strejk fram till en minut i midnatt. Något som inte skett på tidningen sedan 1970-talet, skriver Fox News.

I ett inlägg på Twitter uppmanar Amanda Hess, andra vice ordförande i fackklubben News Guild of New York, alla att bojkotta tidningen:

”Vi ber läsarna att inte besöka @nytimes plattformar i morgon och ni ska stötta oss i den digitala strejken! Läsa lokala nyheter. Lyssna på radio. Laga något från en kokbok.”

Strejken innebär att redaktionerna kan förlora uppemot 90 procent av sin arbetskraft under torsdagen. Något som skulle påverka utgivningen av flera titlar, bland annat New York Post, Wall Street Journal och US Today för att de använder sig av New York Times tryckeri.

Masstrejken kommer dock inte som någon överraskning för ledningen. Enligt Fox News har de anställda tvingas producera material i förväg, för att tidningen ska kunna hålla den vanliga publiceringsstandarden.

Förhandlingarna har pågått sedan mars i fjol, när det nuvarande avtalet löpte ut. Facket och New York Times kommer inte överens på flera punkter. Det gäller bland annat löneförhöjningar, hemarbete och pensionsförsäkringar där fackets krav ligger ungefär dubbelt högre än arbetsgivarens. Därtill riktar facket kritik mot ett slags prestationsbaserat bonussystem för att det gynnar vita anställda och diskriminerar minoritetsgrupper.

– Vi hade hoppats att vi skulle nå en rättvis överenskommelse innan vår deadline, men fler än 1 100 av oss är nu gå ihop för att ta ställning för varandra och för alla journalister, sa reportern Jenny Vrentas i ett uttalande på tisdagskvällen enligt CNN.

