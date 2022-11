Hjärtesorgen får härja fritt i Badlands mest direkta poplåtar

Elektronisk pop Badlands ”Call to love” (Rite/Aloaded) Visa mer

Den som en gång hört Massive Attacks fyra inledande ackord på låten ”Teardrop” glömmer dem aldrig. Ekon av dem hörs i otaliga coverversioner. Catharina Jaunviksnas singel ”My time will come again” som inleder nya skivan är förvisso inte en uttalad cover, men klart inspirerad. Över samma mäktiga ackord – och en ensam, ödesmättad cello – sjunger hon om den omedelbara förälskelsen som kan uppstå i ett enda hjärtslag.

”Call to love”, uppföljaren till fjolårets DN-hyllade ”Djin”, är fylld av den här typen av högtidliga betraktelser om kärlek. I intervjuer har hon berättat om hur hon velat skildra dess råa uttryck; mörkt, brutalt, sexuellt och orimligt.

Innehållet matchas också med en ljudbild som är betydligt kargare än sin föregångare. 90-talets skitiga Bristolsound, med band som Portishead och Massive Attack, har följt med Jaunviksna in i studion i Malmö, där hon inte bara gör musik till olika film- och radioprojekt utan också rattar hela enmansprojektet Badlands – från inspelning till mixning.

Stämningarna på ”Call to love” är täta och ofta just filmiska, där knaster och allehanda ljudsmuts skapar en dramatisk effekt. Men ljudambitionerna gör också att albumet bitvis upplevs som väl otillgängligt och introvert. Det är på de mer direkta poplåtarna som ”Bury you whole”, där hon borstat av sig smutsen, som hjärtat och smärtan känns mest.

Bästa spår: ”My time will come again”

