Hjärtligt, varmt och genuint när Strand of Oaks gästar Nalen

Konsert Strand of Oaks Nalen Klubb Visa mer

Publiken säger förstås mycket om en artist. Ser alla likadana ut, har de samma kön, samma ålder? Det kan göra mig missmodig. Då har inte musiken nått utanför sin egen subkultur.

Att Spotifys algoritmer börjat förändra sättet vi hittar musik på är dock rätt uppenbart när jag tittar mig omkring i Nalens källare. Det syns liksom tydligt vilka som hör till kategorin ”Fans gillar även”, de som hittat dit därför att Spotify slumpat fram Strand of Oaks ”Galacticana” när Taylor Swifts folkiga album klingat ut.

Så lite blandat är det. Fast de flesta, som förväntat, är medelålders män. Tim Showalter – mannen bakom artistnamnet Strand of Oaks – har under sin karriär rört sig i The War on Drugs/My Morning Jacket/Jason Isbell/Phosphorescent/Jason Molina/Israel Nash-trakterna. Alla har de i sin tur Neil Young att tacka för mycket.

Är det utpräglat originellt? Nej, inte särskilt. Men det är hjärtligt, varmt och genuint. Tim Showalter är också en osedvanligt glad framförare av episk, melankolisk rock. Under hela konserten strålar han av lycka över att få göra det han gör, som om han nästan inte kan tro att det är sant. Ögonen glittrar och munnen är glad bland skägg och hår.

Strand of Oaks på skiva har alltid varit en lite ojämn historia. Inte riktigt konsekvent, inte alltid bra helt enkelt.

Men live sitter det ihop, och då spelar han ändå med ett gäng holländska musiker som inte varit med honom i studion eller turnerat med honom i USA. Spänstiga trummor, stadig bas och en gitarrist som snudd på kan mäta sig med förebilderna. Det var länge sedan jag upplevde klassisk katharsisrock av det här slaget.

Det är något slags småskalig storslagenhet, stadiumrock för klubbmiljö.

”Galacticana” är för övrigt riktigt fin när den kommer. En ballad han skrev under pandemin och som faktiskt smittade av sig med sin romantisering av och längtan tillbaka till de gemensamma musikupplevelserna. Mot slutet spelar han också ”Goshen ’97”, döpt efter hans hemstad i Indiana och i sin form något slags indiemotsvarighet till Bryan Adams ”Summer of ’69”, fast för folk födda på åttiotalet. Det hade kunnat bli töntigt. Men tack vare Tim Showalters oförställda glädje blir det bara rörande och ja, äkta.

Läs fler konsertrecensioner och andra texter av Po Tidholm