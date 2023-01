Hjärtlösa ”Babylon” är en giftig cocktail man helst inte vill dricka

Drama ”Babylon” Regi & manus: Damien Chazelle I rollerna: Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li, Jean Smart m fl. Längd: 3 tim 8 min (från 15 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

De där åren mellan låt säga 1915 och 1927, när filmvärlden fortfarande var ny och outforskad terräng, tycks aldrig upphöra att fascinera. En smällfet rörmokare kunde bli stjärna över en natt, talanger från hela världen drogs till Hollywood som nattfjärilar till brinnande ljus. Skitsamma om de var kassa på engelska. Det var ju stumfilm som gällde. Ända tills det inte var det – och ljudfilmen kraschade partyt.

Damien Chazelle (”Whiplash” och ”La la land”) är knappast den första filmälskare som lockas av just det tidiga 20-talets sexiga modernism, brinnande upptäckarlusta och gränslösa tilltro till det nya mediet. Och han ger sig verkligen hän, utan skyddsnät. Aldrig har väl stumfilmstidens excesser när det gäller dekadent festande, droger, vilda djur, stjärnkult, experimentella filminspelningar och lyxliv skildrats lika hejdlöst.

Vi får möta en parad av rollfigurer som är mer eller mindre verklighetsanknutna. Motorn är Margot Robbies nytända – och helt utflippade – stjärna Nellie LaRoy som inledningsvis lägger Hollywood för sina dansande fötter, som en moderniserad Clara Bow. Brad Pitt gör den John Gilbert-liknande Jack Conrad på toppen av sin karriär som romantisk actionhjälte. Diego Calva spelar den mexikanskfödda uppkomlingen som får chansen att klättra och Jean Smart gör en Louella Parsons-inspirerad skvallerkrönikör som extrajobbar som skådisfixare.

Alla, utom den sistnämnda, är lite märkligt skeva, som om de klivit ur en tidskapsel utan att riktigt ha hunnit ömsa 2020-talskinnet. Den alltid så skönt jordade Smart lyckas bäst i rollen som Elinor St John. Jag älskar hur hennes karaktär sippar grön chartreuse, saknar tiden när hon ”kände Proust” och levererar rättframt cyniska sanningar om åldrande till Pitts oroade rollfigur. Filmens mest tänkvärda och ärliga scen.

Jag önskar att Chazelle hade stannat i stumfilmstiden, låtit det där ljuset och energin få flöda fritt, borrat djupare i den era som lade grunden för hela det filmiska världs­bygget. Fram till mitten av 20-talet var Holly­wood på många sätt ett mecka för kvinnliga regissörer och producenter – vilket Chazelle också apostroferar på ett fint sätt. Den galna Felliniaktiga och rätt underhållande energin i filmen, som får regissörskollegorna Danny Boyle och Baz Luhrmann att likna sengångare, känns också kongenialt med den tidsepoken.

Bild 1 av 2 Brad Pitt spelar stumfilmsstjärna i ”Babylon” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 Jean Smart och Brad Pitt i ”Babylon”. Foto: Alamy Bildspel

Men nej, Chazelle måste vidare, huvudstupa in det ofta skildrade teknikskiftet. Och det blir skärande tydligt hur ”Babylon” – titeln antyder exakt hur djupt han tittat i Kenneth Angers infama skvallerbomb ”Hollywood Babylon” – knappast är något cineastiskt hyllningstal. Snarare är hans episka, evighetslånga nedslag i drömfabriken en ond tvilling till klassiska ”Singin' in the rain”.

Filmflörtande referenser står som spön i backen. Hej Paul Thomas Andersons ”Boogie nights”, och inte minst hej Ingmar Bergman. Hänvisningar till ”Det sjunde inseglet”, ”Gycklarnas afton” och ”Persona” passerar revy. Till och med August Strindbergs ”Fröken Julie” och Greta Garbo omnämns som ett test på kulturell (svensk) cred. Men det hjälper inte för att man ska ha tålamod med det här hjärtlösa virrvarret.

Det megalomana tar helt över, en armé av Tod Browning-freaks marscherar in från underjorden, anti­semitismen får ett kort men fritt spelrum, kaskader av kropps­vätskor från djur och människor vräks över alltihop. Jag väljer att se ”Babylon” som en form av exorcism. Chazelle kanske behövde skölja ur systemet för att hitta tillbaka till något mer mänskligt och närvarande som han hade i briljanta ”Whiplash” och den nedtonade Netflixserien ”The Eddy”. Den här giftiga cocktailen ger ingen mersmak.

Se mer: Tre suveräna filmer om det svunna Hollywood: ”Sunset Boulevard” (1950), ”Barton Fink” (1991), ”The artist” (2011).

