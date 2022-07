Hockeyfrillan har rotat sig på nytt i populärkulturen

När socionomen Alle Hammarstedt går på stan blir människor glada. De tittar, ropar, kommenterar. Femtioåriga, vita män hojtar ”Hallå, snygg frisyr!”

Håret som röner sådan uppmärksamhet och munterhet är sex millimeter kort på sidorna och femton centimeter långt och svallande i nacken. Luggen linjalrak.

Alle Hammarstedt i hockeyfrilla. Foto: Privat

Andra personer känner sig manade att berätta för Alle om minnena det väcker.

– En del blir jättenostalgiska: ”Det där hade jag också!” eller ”Alla coola killar jag var kär i som tonåring hade det!” Men jag har också en kollega som är supertydlig med att min frisyr är det fulaste hon vet, och hon säger det till mitt ansikte: ”De värsta hockeykillarna som jag verkligen inte gillade hade håret så där!”

Det handlar alltså om den så kallade hockeyfrillan, som tydligast definieras av att vara kort framtill och lång baktill. Ration är inte knivskarpt definierad men känslan frisyren ska ingjuta är ”business in the front, party in the back”.

Alle berättar att det var under pandemin som idén och frisyren tog form.

– Jag började odla den under förra våren. Eftersom det var pandemi och jag inte träffade någon kunde jag gå igenom de störiga mellanlängderna så ingen behövde se hur fult det såg ut när jag sparade ut håret. Det är en rolig frisyr som sticker ut, men känns snygg.

”Nytt hår, nytt år, ny musik”, proklamerade Miley Cyrus på Instagram 2020 och har sportat olika varianter av frisyren sedan dess. Foto: TT

Och nu syns den tidigare så utskällda och ofta ”bonnigt” benämnda stilen överallt. Inom kändisvärlden började den gro så sakteliga härom året. Billie Eilish kombinerar snorgrön färg med nacklångt lurv. Svenska Robyn har burit frisyren, liksom rockikonen Joan Jett. Att Miley Cyrus har hockeyfrilla (presenterad på hennes Instagramkonto med bildtexten ”Nytt hår, nytt år, ny musik”) är kanske inte så överraskande – hennes pappa, countrysångaren Billy Ray Cyrus, gjorde på det tidiga 1990-talet looken med solfjäderlurv som sköljer över kragen på en jeansjacka till det sexigaste modet.

Många har försökt kopiera Billie Eilish ikoniska look från 2019. Själv har sångerskan berättat att hockeyfrillan var oavsiktlig och kom av en hårfärgningskatastrof som inte lämnade henne med något annat val. Foto: TT

En person som noterat hur festen har flyttat från lugg till nackparti är DN:s stilkrönikör Susanne Ljung. Hon menar att frisyren pånyttfötts eftersom den har bidat sin tid.

– Sedan modevärlden och fotomodeller plockade upp den för knappt tio år sedan – jag vill minnas att Marc Jacobs var en av de första – så har den alltmer kommit att förknippas med något trendigt, och inte töntigt. Inte minst tack vare att man inom modet har utforskat det ”fula”, och förhöjt det, under senare år, säger hon.

Robyn var tidig med hårtrenden, här på Grammisgalan 2014. Foto: Karin Törnblom/TT

Det var samma effekt som David Bowie använde på 1970-talet när han gav hockeyfrillan popkulturellt erkännande som del av ett utforskande av androgynitet och flyktig identitet – en klar fördel med en frisyr som är så tydligt unisex. Hans alien-alter ego Ziggy Stardust bar knallröd frisyr med spret i nacken, och dess sätt att befinna sig utanför traditionella skönhetsvärderingar hjälpte väl tanken på traven att detta var en utomjordlig varelse som inte lydde under några etablerade estetiska normer.

David Bowie blev symbolen för ett utforskande av androgynitet och flyktig identitet på 1970-talet. Foto: TT

I dag används frillan inom popvärlden på samma sätt, för att understryka en gränsöverskridande stil. Att det är just artister som Doja Cat, Rihanna, Demi Lovato – artister som rört sig fritt mellan subkulturella tillhörigheter, popkulturella discipliner och, i vissa fall, sexuella läggningar – är talande.

– Just i dag passar väl hockeyfrillan perfekt in i det samtida vurmandet för allting queer – vad är det egentligen man tittar på? Resultatet av ett möte med saxen på fyllan eller ett medvetet modeval? Det är en svårdefinierad frisyr som passar alla, och ingen. Och, till skillnad från mycket annat inom mode, förmår den fortfarande att väcka reaktioner, säger Susanne Ljung.

Demi Lovato under inspelningen av en musikvideo, sommaren 2021. Foto: TT

Även Alle Hammarstedt, som har det könsneutrala personliga pronomenet ”den”, säger att eftersom den är del av queercommunityt har den varit medveten om hockeyfrisyrmodet sedan en tid tillbaka.

– Här har den varit trendig ett längre tag och är desto mer utbredd. Många av mina vänner har hockeyfrilla och har haft det ett tag; min första kompis som klippte sig så var för fyra år sen. Främst har den varit stor hos transmaskulina personer, men även flatorna och bögarna är inne på det, säger Alle Hammarstedt och hänvisar till Crystal Methyd, en deltagare i dokusåpan ”RuPaul's drag race” våren 2020 som bidrog till att sprida ishockeyfrisyrfenomenet ytterligare.

Så varför existerar frisyren från första början?

Jean-Claude Van Damme. Foto: TT

Om vi börjar med det etymologiska, namnets ursprung: Hockeyspelare och hockeytränare sägs ha skaffat frisyren eftersom ett tjockt nackhår kunde ge värme kring nacken under de många timmarna i kalla ishallar. Och eftersom en lång lugg skulle hamna i ögonen var det taktiskt svårhanterligt att ha jämnlångt hår, så det fick bli det klassiska nacklurvet som sticker ut som en bäversvans över kragen. Man kan alltså likna hockeyfrillans yrkesanknutna förutsättningar vid en annan tydlig professionslook: sjömannen som odlar skepparkrans eller helskägg för att skydda mot fukt, vind och kyla till havs.

Mel Gibson. Foto: TT

Stilen spreds sedan från hockeyarenor till miljontals tv-skärmar (och medvetanden) tack vare NHL-proffs som Jaromir Jagr, Wayne Gretzky eller Ziggy Palffy. Därifrån tog den klivet till vita dukens stjärnor som Mel Gibson och Jean-Claude van Damme. Det har hjälpt till att ge hockeyfrillan en populärkulturell betydelse som få andra frisyrer kan matcha.

Tjeckiske hockeylegendaren Jaromir Jagr. Foto: Erich Stering/TT

Men hockeyfrillor har även odlats av motsatt syfte: för att skydda mot värme. Det är därför den även var populär bland jordbrukare i södra USA – så kallade rednecks brände sina nackar röda efter de många timmarna i solen på åkrarna, och odlade därför en hårstil – där kallad mullet, eftersom den inte har några kopplingar till ishockey – i syfte att skydda nacken från bränna.

Oavsett breddgrader har alltså hockeyfrillan haft främst en praktisk funktion. Men kan den även ha estetiska kvaliteter?

– Låt säga som så här; det beror helt på vem som bär den, och hur den är klippt, konstaterar Susanne Ljung.

”Tiger king”-stjärnan Joe Exotics sönderblekta hårtestar tillhör en av de mer hånade varianterna. Foto: TT

– Skulle jag vilja prova på Joe Exotics hockeyfrilla från ”Tiger king”? Nej. Skulle jag kunna tänka mig att snagga mig som Miley Cyrus eller en tidig Patti Smith? Nja, kanske.

Men en look som bottnar i en från början låg socioekonomisk status får givetvis andra konnotationer när den anammas av en trendkänslig publik. Det gör att frisyren, som från början bars av människor på fullaste allvar, nu får en ironisk finish.

Modell för Haider Ackermann. Foto: Anthea Simms/TT

Det finns till exempel betydligt fler varianter på temat om man jämför 2020-talets hockeyfrilla med de tidigare årgångarnas versioner, säger Ljung.

– Jag skulle till och med vilja påstå att många av de frisyrer som i dag kallas för hockeyfrillor inte är hockeyfrillor, i alla fall om man är gammal nog att ha upplevt 70-talet, utan generösa tolkningar av temat ”business in front, party in the back”.

Det kan liknas vid en annan stil som togs ur sin ursprungliga lantliga kontext på tidigt 2000-tal: nätkepsen, som plötsligt bars av hipsters överallt, och som blev så vanligt förekommande att Daniel Adams Ray och Oskar Linnros 2004 kunde bygga en hel låt på frasen ”Ta av dig din truckerkeps”.

Richard Dean Anderson som MacGyver med hockeyfrillornas hockeyfrilla. Foto: TT

Även hockeyfrillan har egen signaturmelodi. Benämningen hade nog inte spritt sig så brett om det inte vore för punkbandet De Lyckliga Kompisarnas ”Ishockeyfrisyr”, som skrevs 1992 och släpptes på albumet ”Tomat” 1993.

– Idén kom 1991, när vi kollade hockey-VM på tv och finska coachen Pentti Matikainen stod i båset och tuggade tuggummi med äkta hockeyfrilla. ”Den frisyren borde man sjunga om, den är så knäpp”, minns bandmedlemmen och medförfattaren Martin ”Mart” Hällgren.

Låten var den sista att komma med på skivan, den skrevs dagen innan inspelning. Hällgren tyckte att den var för käck och borde strykas, men den överlevde och är i dag en av bandets största hits med miljontals spelningar på Spotify. De flesta känner nog igen den maniskt hackande refrängen ”Ho-ho-ho-ho-hockeyfrilla!”

– Frisyren var inte ny, kollade man skolkatalogen i Tumba gymnasium 1985, 1986 hade alla tuffa killar hockeyfrilla. Men sportradion nötte låten, och vi gick från att ha spelat punk inför en liten publik till att få fler lyssnare som även spred uttrycket.

Det är exakt 30 år sedan låten skrevs. Känns det konstigt att ett fenomen från så länge sedan blivit trendigt igen, av personer som inte ens var födda då?

– Det är då man börjar bli gammal, när allting tar ett varv till. Men folk får klippa sig som de vill – jag är inte så förtjust i frisyren, men den är kul att titta på.

