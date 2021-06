Högströms hörna: I Skottland vet de hur man lider och förlorar

När folk släktforskar letar de alltid efter sin inre bild av sig själva. Det kan vara en romantisk baron, det kan vara en kämpastark torparhustru, det kan vara en heroisk metallarbetare.

Själv kände jag att provabonnemanget på släktforskningssajten hade betalat sig när jag träffade på den skotske klanhövdingens son som tagit värvning i svenska armén på 1600-talet. För att inte tala om att alla senare relationsproblem i släkten fick sin förklaring när jag läste om hans farfar, Lachlan Cattanach (”den lurvige”) som försökte ta livet av sin hustru genom att sätta henne på ett skär, i hopp om att tidvattnet skulle komma in och dränka henne. En lite omständlig metod, kan man tycka, och mycket riktigt straffade det sig, när hustruns bror kom och räddade henne från skäret och sedan tog livet av Lachlan.

Det är ju det fina med att vara adoptivskotte, det är så man väntar sig att det ska gå. Upptäckten av min skotske förfader bekräftade något jag känt sedan jag var nio år gammal och såg Skottland möta Brasilien i VM 1974. Långhåriga livsnjutare och bolltrollare som trixade och fintade och såg ut att ha roligt på plan: inget för mig. Små buttra mittfältare som saknade framtänder och kompenserade bristen på bollkänsla med ettrighet: mitt folk.

Då ingår det i paketet att de där buttra mittfältarna kommer att klanta till det till slut. Alla våra härligt mordiska hämndplaner på folk som verkar ta för lätt på livet kommer att skita sig på något sätt.

I höstas, när Serbien i slutsekunderna kvitterade skottarnas ledning i det avgörande EM-kvalet, då hävde vi upp den sortens bittra skratt som betyder att ens negativa förväntningar har besannats. Det var väl det vi visste! Ett skotskt landslag försitter aldrig ett tillfälle att slita nederlaget ur segerns käftar!

Att Skottland faktiskt vann straffläggningen och gick till slutspel för första gången sedan Lachlan den lurviges dagar var visserligen en ödets ofattbara ironi, men det innebär ju bara att vi förväntar oss att få avnjuta nederlagets sötma lite länge fram. Kanske redan i dag?

Det är det som gör det så ångestbefriande att vara hittepåskotte. Det behövs inte mycket för att vi ska stämma upp i ”Yes, Sir I can Boogie” (spanska våpduon Baccaras sjuttiotalshit som Expressens Mats Olsson döpte om till ”Ja, herrn, jag kan knulla”, och som bisarrt nog blivit det nuvarande skotska landslagets kamplåt.)

”Vi är glada om vi får en hörna”, som en skotsk supporter uttryckte det en gång. Jämför det med att vara svensk och behöva gruva sig dagarna i ända för att den där förhandsplaneringen Janne Andersson vill vara världsbäst i ändå ska bli överlistad av något oförutsägbart virus eller någon osportsligt briljant bolltrollare!

Vår nationalpoet Robert Burns visste det ju: ”The best laid plans of mice and men gang aft agley.” Sån tur då att vi inte förväntar oss nåt annat. Yes sir, vi kan lida. Och vi njuter av det.

