Högströms hörna: VAR har trots allt gjort fotbollen bättre

Min vän Italienälskaren bara skrattade åt mig. Var jag upprörd över hur hans favoriter saboterat hela avslutningen av matchen mot Belgien med simulerade skador och otroliga maskningsaktioner? Över Immobiles groteska filmning när han låg offside i straffområdet och banade väg för 1–0-målet? Sån är ju fotbollen, sådana är Italien. Det är en del av deras charm att Insignes gudabenådade artisteri och Chiellinis hjärtevinnande patos när han vrålar fram ”Fratelli d’Italia” kombineras med en outrotlig fäbless för mygel och bondfångartricks.

Överhuvudtaget är denna besynnerliga tolerans för fusk, tjuvknep och ”rutinerade” skurkstreck vanlig hos en viss typ av fotbollsfans. Tillsammans med den outrotliga konservatism som i många fall har varit nyttig för fotbollen ligger det bakom det bisarra motstånd mot videoövervakningssystemet VAR som frodas framför allt inom den så kallade ”supporterkulturen”. Regelbrott hör ju till, att försöka ingripa mot dem är ett brott mot tingens ordning (ungefär som när den där biskopen på 1700-talet tyckte att det var ett ingrepp mot Guds plan när Benjamin Franklin uppfann åskledaren.)

Under fotbolls-EM rapporterar författaren, kritikern och tidigare korpmålvakten Jesper Högström för DN Kultur. Foto: Roger Turesson

Men låt mig nu bejaka rollen som torrboll och ordningsman och förklara: system ger trygghet och VAR har gjort fotbollen bättre. Det gäller spelarna, som blir mindre benägna att ruffa och tjafsa, eftersom alla vet att facit finns och att det inte lönar sig varken att dela ut onödiga tjuvnyp eller att låtsas ha blivit offer för dem. Det gäller domarna som blir tryggare i sina bedömningar, eftersom de vet att rena misstag kommer att rättas till och inte behöver tynga deras eftermälen för all framtid (som för stackars Bosse Karlsson när han varnade fel nigerian i VM 1994 eller Martin Hansson, för all framtid persona non grata på Irland efter att ha missat Thierry Henrys hands i ett avgörande VM-kval.)

Man kan påminna sig om att systemet med enväldig domare infördes under en tid när det helt enkelt inte gick att komma fram till en allmänt accepterad version av vad som inträffat på plan. Då var det mest rationellt att låta en person bedöma den saken och att låta den personens domslut vara utan appell. Tv-tekniken förändrade den förhållandet för länge sedan, ungefär som DNA-tekniken förändrat juridiken, och det vore orimligt att inte ta hänsyn till den saken.

Nu väntar jag bara på en reform av tidtagningen. Det är barockt när domaren lägger till sex minuter och fyra av dem går bort för att spelare i laget som leder matchen ligger och vrider sig på plan. Det är absurt när laget i underläge inte vet exakt hur lång tid de har på sig för att bygga upp ett anfall eller slå den desperata långbollen upp i straffområdet. Lösningen är naturligtvis att göra tilläggstiden effektiv och stoppa klockan vid spelavbrott under just denna, så att de sex minuters spel domaren lagt till verkligen blir sex minuters speltid.

Nån som oroar sig för att allt charmigt mygel ska försvinna från fotbollen? Nog ingen fara så länge Ciro Immobile och hans gelikar springer omkring på plan. När de inte ligger ner, förstås.

Läs fler hörnor av Jesper Högström:

Lord Byron hade redan sagt det – ”vid Pultava var leken slut”

Janne Andersson vet hur man angör en brygga

Vindarna viskar Viktor Claessons namn

Turneringarnas rytm skapar samma trygghet som helgondagarna för en medeltida bonde