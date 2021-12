Holland börjar bli redo att lämna Spider-Man

Han har dykt upp som Spindelmannen i sex filmer. Men kanske är årets ”Spider-Man: No way home” den sista gången som Tom Holland trär på sig den röda dräkten.

– Jag vill inte vara ansvarig för att hålla tillbaka nästa unga person som kommer in och som förtjänar det lika mycket, säger han till People.

Den 25-årige britten skulle också gärna vilja se något annat än en vit man om han väljer att lämna över stafettpinnen, kanske till en kvinna, eller möjligtvis till den svarte Miles Morales.

– Kanske är det bäst för mig att gå vidare. Kanske vore det bäst för Spider-Man om de gjorde en Miles Morales-film, sade han tidigare under hösten till GQ, och fortsatte:

– Om jag spelar Spider-Man efter att jag är 30, då har jag gjort något fel.

Efter att ha uppfyllt sitt kontrakt med Sony om tre filmer med den svingande superhjälten (förutom de tre Marvelfilmer där Spider-Man har dykt upp i biroller) säger han sig i stället vara redo att fokusera på något annat än skådespelande.

– Jag vill ta en paus och fokusera på att starta en familj och fundera på vad jag vill göra utanför den här (film-)världen, säger han till People.

Men den som hoppas på att se mer av Tom Holland behöver trots det inte vänta särskilt länge. Nästa år kommer den redan färdigfilmade ”Uncharted”, som bygger på Naughty Dogs succéspelserie, och Holland ska också framöver spela Fred Astair.

Och den som vill se mer Spider-Man? Jo, det är en ny film på gång.

– Vi har aktivt börjat analysera vart vi ska ta berättelsen härnäst, vilket jag bara säger rakt ut för att jag inte vill att fans ska gå igenom något separationstrauma, som efter (förra Spindelmannenfilmen) ”Far from home”. Det kommer inte att inträffa den här gången, säger producenten Kevin Feige till The New York Times.