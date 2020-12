Hollow Tree: ”Bluesen, housemusiken och technon har mycket gemensamt”

Familjen Nordström

Jockum Nordström, född 1963, är konstnär, illustratör och musiker. Hans konst ingår bland annat i samlingarna på Moderna museet och Museum of Modern Art i New York.

Han har tidigare gjort tre skivor ihop med Joakim Åhlund. De har tillsammans bland annat spelat ihop i New Orleans.

Jockum Nordström tipsar om jazztrummisen Chico Hamiltons tidiga inspelningar, singer- songwritern Sandy Denny när hon sjöng i Fairport Convention och äldre grekisk musik, som Markos Vamvakaris.

Rudolf Nordström, född 1990, har hittills släppt det tredelade debutalbumet ”Dusk to dawn” (part I, II och III) som blandar elektronisk dansmusik med klassiskt.

Han har återkommande spelat på den världsberömda klubben Berghain i Berlin och samarbetat med bland andra Christian Falk, Robyn, Art Alfie, Noomi och Lune.

Han rekommenderar den jamaicanske dub- och soundsystempionjären Scientists ”Respect Due: In tribute to Jackie Mittoo”, Guyanaartisten Mad Professors ”Dub me crazy” och den New Orleansfödde rapparen Master P:s ”Ghetto D” från 1997.