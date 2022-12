”Hollywood har absolut ringt – om vi vill får vi nog åka dit”

Det är sent på natten, snart tidig morgon, i slutet av oktober. I en insjö i Östergötland står Olle Tholén med fyrgradigt vatten upp till bröstet och övervakar inspelningen av en filmscen. Allt måste klaffa, ett tungt föremål ska vinschas upp ur sjön och klockan är halv fyra och snart ljusnar det och sekvensen ska utspela sig i mörker.

– Just då kände jag ”Det här var ingen jättebra idé, varför gjorde vi det inte bara digitalt hemma i soffan?” Att spela in fysiska scener är fysiskt påfrestande. Jag hatar det varje gång, men resultatet gör det så trollbindande.

Sedan går torrdräkten sönder för en person i filmteamet och vatten forsar in.

Var det i slutändan ändå värt det? Det får man säga. Scenen är en av de mest imponerande i filmen ”Ufo Sweden” som har premiär på juldagen. Då är det ändå ett verk som kryllar av minnesvärda scener, som när filmteamet i sin studio byggt upp en egen fjällstuga på en ställning som går att luta så att stugan tippar 45 grader – rakt ut i ett egenskapat snöfjäll. En modell som tog flera veckor att bygga, men bara syns i 30 sekunder i filmen.

– Vi hittar fortfarande snö överallt i skarvar i byggnaden, säger Victor Danell och ler.

Tholén och Danell är två av de fem fasta medlemmarna i filmkollektivet Crazy Pictures i Norrköping, där vi nu befinner oss. De har i olika sammansättningar känt varandra sedan femårsåldern men bildades i nuvarande form på gymnasiet för 15 år sedan. De håller till i ett industriområde i en gammal svetsverkstad på 1 200 kvadratmeter. Här finns klipprum, greenscreens och ljudbås. När de köpte in åtta stycken Volvo 940 för att bygga om till polisbilar från 90-talet förvandlades lokalen till verkstad i två veckor.

En illa tilltygad polisbil under inspelningen av ”Ufo Sweden”. Foto: Crazy Pictures

Det är i denna råa miljö med vinschar, snickarbänkar, stegar, halogenlyktor och kabellådor som de skapat sina två ambitiösa långfilmer ”Den blomstertid nu kommer” (2017) och ”Ufo Sweden” (2022).

Filmen handlar om en ufo-förening bestående av ideella eldsjälar, baserade på den verkliga föreningen ufo-Sverige, och hur de en dag möter till synes säkra bevis på att vi inte är ensamma i universum.

När DN besöker kollektivet är det i mitten av december, grovkornig snö täcker gatorna, runt varje krök tycks Crazy Pictures och filmen satt lokala avtryck. På en stor skylt intill en bilfirma kan man läsa ”Årets stora juldagsfilm är skapad i Norrköping”. I Motala ström utanför kongresshallen står en röd Saab 90 balanserad på nosen, en bil som har en nyckelroll i filmen. Att så gott som alla i filmen pratar östgötska behöver nog inte förtydligas.

En röd Saab 90 har en nyckelroll i ”Ufo Sweden”. Foto: Thomas Karlsson

Med tanke på att kollektivet alltid gått sin egen väg, och alla bor kvar i Norrköping, och gör filmer som inte liknar någon annans i Sverige, är frågan om de medvetet valt att stå utanför branschen. Hur lokalpatriotiska är de?

– Vi har nog inget val gällande patriotismen, man får lära sig att älska det. Vi strålade samman som kompisgäng och har blivit kvar och skapat liv och karriärer så det är svårt att säga var Norrköping börjar och slutar i den ekvationen, säger Tholén.

Samtidigt understryker han fördelarna med att verka i en mindre stad där man känner många, och samtidigt har Stockholm inom en timmes räckhåll.

De beskriver sig själva som underdogs: för dem har det alltid handlat om att göra film, inte om att bli del av filmbranschen. De har inte en medveten strategi om att vara utanför, de har bara inte vetat något annat sätt, liksom kompromisslösheten och gör det själv-andan. Efter gymnasiet började de göra reklamfilm för att kunna ta ut lön och göra kortfilmer. På Youtube blev deras skruvade filmer i serien ”Poesi för fiskar” virala succéer, de blev Sveriges största humorkanal och klippen har i dag 23 miljoner visningar.

– Vi tog med kompisar i filmerna och alla är uppvuxna på gårdar på landet, så det har aldrig varit svårt att göra en snygg kameraåkning när man bara kan sätta kameran på en gräsklippare och köra, säger Olle Tholén.

Crazy Pictures-gänget i den blå VW Caravelle som förekommer i filmen. Foto: Thomas Karlsson

Men när de ville göra sin första långfilm stötte de på patrull.

– Vi mötte ett logiskt motstånd; det är inte bara att fråga om att få pengar till att göra film. Då började man förstå att det inte är lätt att vara 24 år och säga att man ska göra en svensk krigsfilm, jag förstår att många höjde på ögonbrynen.

”Den blomstertid nu kommer” fick biodistribution utan att först söka ekonomiskt stöd via Svenska Filminstitutet, SFI, vilket är i det närmaste unikt. I stället startade kollektivet en insamlingskampanj som drog in 800 000 kronor, och efter det fick SFI upp ögonen för dem. Filmen, om en invasion av Sverige under midsommarhelgen, blev en av de mest sedda svenska filmerna det året och såldes till fler än hundra länder.

Ufo-föreningen i filmen ”Ufo Sweden” Foto: Crazy Pictures

Med ”Ufo Sweden” är branschen med från början. Filmen har fått det i filmvärlden heliga premiärdatumet juldagen, strikt förbehållet familje- och storfilmer. Budgeten är på 40 miljoner kronor, dubbelt mot den förra, men kollektivets ambition var att det ska kännas som 400 miljoner.

Hela tiden pratar de om och som ett ”vi”. I eftertexterna nämns knappt några individuella prestationer, ”Crazy Pictures” är däremot kreddade för ett trettiotal insatser.

– Vi är fem personer som delar på det, och är med i så många led. Det blir unikt när en samlad kärna är med från första idén till att designa filmaffischen och rulla ut röda mattan på premiären. Vi gör allt, vi äger vår egen utrustning och studio, jag tror att det engagemanget syns på duken, säger Victor Danell.

Huvudrollsinnehavarna Inez Dahl Torhaug och Jesper Barkselius i en scen ur ”Ufo Sweden”. Foto: Crazy Pictures

Att de presenterar sig som grupp är delvis en motreaktion mot det annars individualiserade sättet att se på vem som äger en film. Både som unga och vuxna har de spelat i band och den kollektivistiska kulturen har varit inarbetad i deras sätt att jobba: allt behöver inte handla om sångaren, ibland kan trummisen stå i centrum.

– Men i den världen är det ingen som ifrågasätter det så som vi ifrågasätts i filmvärlden. Det är väl en ganska konstig idé, men då får det vara så. Vi vill känna oss fria och ha förutsättningarna att bara gå ut och köra.

Victor Danell fyller i:

– När det blir motgångar är det lättare att stå pall mot det tillsammans, vi bär varandra genom tuffa perioder. Hatten av till de som står solo, jag kan bli imponerad av den som står som ensam regissör att ta äran och skiten och inte kunna gömma sig i en grupp. Men jag tycker även synd om dem som inte kan dela glädjen med alla.

Hur reagerar era familjer på att ni jobbar så mycket?

– Eftersom vi alla är involverade på så många områden delar de nog varandras frustration. Det har tagit fyra år att göra den här filmen. Under inspelningen är det tufft i fyra månader och det är alla införstådda med, sen är det klippning och det är kämpigt, och sen lanseringen, och att skriva manus är mycket jobb. Allas familjer får dra ett stort lass. De snackar nog ihop sig och klagar i olika chattgrupper, säger Tholén och skrattar.

Först en krigsfilm av mastodontmått med helikoptrar som störtar och flera masskrockar med bilar. Sedan en ufo-film om stora konspirationer och övernaturliga fenomen. Varför inte bara göra det lätt för sig, filma något om den övre medelklassens vantrivsel, och/eller människor som spelar padel?

Olle Tholén i Crazy Pictures studio. Foto: Thomas Karlsson

För att de inte själva vill se sådana filmer, säger de. De dras till stora berättelser där de får bygga upp bisarra världar och vara med om äventyr.

– Eftersom vi är inblandade i hela skapelseprocessen kommer vi inte hinna göra så många filmer innan vi dör, då måste det vara världar vi vill dela och vara i. Vi vore inte bra på att göra film om övre medelklassen. Det är inte vi; vi har inte där att göra, säger Olle Tholén.

Att inte fler följer deras devis tror han har att göra med dåligt självförtroende bland svenska filmskapare.

– Vi möter många som säger att de önskar att mer genrefilm gjordes i Sverige, och vi bara, ”Men... varför gör du inte det då?” Det finns en rädsla för att det ska vara för tekniskt svårt, eller att folk inte vill se fantastik på bio, det har blivit en rundgång. Jag tror att människor i vår generation gett upp tanken på att gå och se svensk film och bli blown away; svensk film måste bli en bioangelägenhet.

Crazy Pictures Filmkollektiv baserat i Norrköping. Startade 2008 och består av Olle Tholén, Victor Danell, Albin Pettersson, Rasmus Råsmark, Hannes Krantz, Gustaf Spetz. Förutom reklamfilmer ligger de bakom de skruvade och satiriska kortfilmerna i serien ”Poesi för fiskar” som blev en viral succé på Youtube. Deras debutfilm ”Den blomstertid nu kommer” gick upp på bio 2017 och de belönades med Guldbagge som Årets nykomling. Nya filmen ”Ufo Sweden” har premiär på juldagen 2022 och är nominerad till två Guldbaggar för bästa klippning och bästa visuella effekter. Visa mer

När deras första film kom mötte de kritik som gick ut på att den, i sin ambition att vara storskalig och effektspäckad, var kommersiell och högljudd. Olle Tholén säger att han stör sig på den diskussionen.

– Jag har svårt att tänka mig något mindre kommersiellt än att göra en invasionsfilm utanför systemet. Jag är trött på uppdelningen i Sverige att antingen är det fint eller så är det kommersiellt. För oss är det viktigt att tänka på publiken redan från början. Det är för dem, inte för vår skull, vi gör filmerna.

Förutom honom och Danell består kärntruppen av Albin Pettersson, Rasmus Råsmark, Hannes Krantz och Gustaf Spetz. Killtäta kollektiv är ju något som svensk underhållningsindustri har en rik historia av. Jag frågar om det påverkar deras tankesätt när de gör film.

– Vi är medvetna om det, och det är ett jätteviktigt perspektiv när vi rekryterar till inspelningar att det ska vara så blandat som möjligt, säger Tholén.

– Filmens huvudroll Denise (Inez Dahl Torhaug) är en 16-årig tjej men det handlar inte om att hon är kär i en kille, vilket annars är det vanligaste när man har en sådan huvudroll; hennes kön är inte i fokus. Och det finns flera sätt att undvika gamla hjulspår, till exempel att sätta en kvinna som auktoritär chef i filmen. Det arvet har vi sedan våra kortfilmer, att vända på konventioner, säger Danell.

Hannes Krantz och Olle Tholén. Foto: Thomas Karlsson

Med tanke på att deras filmer inspirerats av drömfabrikens storfilmer, och att de under vårt samtal nämner filmskapare som Steven Spielberg, James Cameron och Peter Jackson, är frågan – kanske bara en tidsfråga – om Hollywood ännu hört av sig med propåer.

Olle Tholén skrattar till.

– Jag har många frågor kring det ordet, vem är Hollywood? Men visst, vi blev väldigt uppvaktade redan för åtta år sen när vi gjorde våra kortfilmer och vi fick flera manus. Vi hade kunnat ta en internationell sväng då, men vi vill bygga vidare på det vi skapat här och göra produktioner som känns feta. Men Hollywood har absolut ringt, och om vi vill får vi nog åka hem till Hollywood.