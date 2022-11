Hollywoodstjärna Paul Newman dolde mörka hemligheter bakom den glammiga fasaden

Paul Newman x 2 Bok: ”Paul Newman. The extraordinary life of an ordinary man – a memoir” Nedtecknade intervjuer av Stewart Stern Redaktör: David Rosenthal Förlag: Century Dokumentärserie: ”The last movie stars” Skapare: Ethan Hawke Medverkande: Ethan Hawke, George Clooney, Laura Linney, Zoe Kazan, Stephanie Newman, Martin Scorsese med flera. HBO Max, 6 avsnitt x 60 min. Visa mer

När författaren André Gide hade varit död ett par dagar fick hans vän François Mauriac ett telegram där det stod: ”Helvetet finns inte. Lev loppan. Informera Claudel. André Gide”

Jag vet inte varför Paul Newmans nyutkomna memoarer ”The extraordinary life of an ordinary man” får mig att tänka på den historien. Kanske för att boken är lite som ett practical joke från graven. Newman hade, enligt samtliga personer som intervjuas i boken (och dokumentärserien, som bygger på samma intervjuer) bedrövlig humor, berättade dåliga vitsar och överdrev sina practical jokes så han fick be om ursäkt efteråt. Och memoarerna, som han själv initierade och spelade in tillsammans med manusförfattaren och vännen Stewart Stern, blir lite av ett långfinger till alla som försökt definiera honom och lägga ord i munnen på honom under sextio år som offentlig figur. Liksom filmstjärna, sexsymbol, racerförare, machoman, filantropisk och äktenskaplig förebild.

Sammanfattat säger han ungefär: ”Jag var inte cool, jag var känslomässigt skadad och bedövad och alkoholiserad. Jag hade inte världens lyckligaste äktenskap, jag och Joanne krisade i decennier. Jag kände mig aldrig sexig, jag råkade bara se ut så. Jag är ingen filantrop, jag startade läger för cancersjuka barn för att försöka känna något. Informera världen. Paul Newman.”

Parallellt med att intervjuerna sammanställdes till memoarer blev skådespelaren Ethan Hawke tillfrågad av en Newmandotter om han inte kunde göra en dokumentär om båda de skådespelande föräldrarnas karriärer och om deras berömda, långvariga äktenskap, vilket resulterat i dokumentärserien ”The last movie stars” (HBO Max). I första avsnittet sitter Hawke i covidkarantän i sitt hem med vildvuxet hår och pratar på zoom med ett gäng (lika igengrodda) celebriteter om hur han ska lägga upp det hela. Han berättar om Sterns inspelningar men berättar också att Newman ångrade sig till slut och brände banden. Fem års samtal upp i rök.

Paret Joanne Woodward och Paul Newman. Foto: Alamy

Här drar Laura Linney, Sam Rockwell, Zoe Kazan med flera efter andan framför zoomskärmarna: Är allt det guldet alltså borta? Hawke ler och hivar upp den ena kartongen efter den andra, sprängfyllda med papper.

Stern hade redan transkriberat alltihop.

Oändliga samtal om barndom, skådespeleri, kärlek, barn, sprit, död, vänskap och konst, kompletterade med osedvanligt uppriktiga samtal med personer som känt eller arbetat med Newman under hans första sextio år: syskon, vänner, skolkamrater, regissörer, kollegor, barn och andra.

Serien innehåller, till skillnad från boken, också gamla intervjuer och ett flöde av snyggt sammanklippta filmscener i stil med Thom Andersens dokumentär ”Los Angeles plays itself”. Och skådespelarna som han har samlat ihop ska alltså spela Paul, Joanne, Elia Kazan och återskapa de brända banden med sina egna röster, vilket låter strålande, men snabbt blir lite rörigt.

Stommen är densamma i båda verken: en bekännelse.

”Säg till dem att svara ärligt, inte komma med roliga historier och släta ut problem”, var Newmans instruktion när Stern skulle prata med släktingar, vänner och kollegor. Han ville reda ut missförstånd nu, berätta hur det egentligen låg till. ”Set the record straight”, så att hans barn skulle få en chans att lära känna honom och hans bakgrund bättre.

Det är en mörk skildring av en narcissistisk mamma, ett kusligt icke-ombonat hem i den fina förorten Shaker Heights i Cleveland. En barndom av våld, rasistisk mobbning (Newman var judisk på faderns sida), ett söndersplittrat jag, bottenlöst dålig självkänsla, inlärningssvårigheter, möjligen dyslexi, fejkad kaxighet och tidig alkoholism.

Paul Newman som 18-åring, 1943. Foto: Skimage / Alamy Stock Photo

De enda gångerna han låter lite stolt är när han berättar om de få saker han anser sig vara bra på. Att tjäna pengar, starta affärsverksamheter och ta sig fram. Han ger en bild av att han hade kunnat bli en glad, ölhinkande och förmögen entreprenör om han inte hade blivit så skadad av den kärlekslösa uppväxten i det tysta hemmet (han och brodern ”roade” sig med att dunka huvudet i vardagsrumsväggen tills det blev hål).

Inte ens mötet med teatern får något romantiskt skimmer. Det var bara det ”bästa han kunde göra”, eftersom han var medioker i allt men inte ville ta över sin fars sportaffärskedja eller bli fast i Shaker Heights.

Att han blev antagen till Yales dramaprogram har han ingen bra förklaring till.

Att han blev medlem av Actors Studio i New York fattar han inte, för hur skulle han kunna praktisera ”the method”, som bygger på att man använder känslomässiga minnen när han varit ”känslomässigt bedövad” sedan barndomen? Han skyller på sin tur, sitt utseende och sin energi, som ”av en slump” lät sig förenas med skräcken och rädslorna han egentligen kände (och som kom ut som aggression) till något som misstogs för äkta när han sökte in.

Dissocierade jag, känslor av att sakna kärna och förlamande blyghet är inga ovanliga symtom i skådespelarbranschen, men kravet på ”äkthet” och ”autenticitet” har aldrig varit så stor som under ”method”-åren. När dessutom Marlon Brando, James Dean, Ben Gazarra och hans egen flickvän satt i samma studio och verkade ha direkttillgång till sitt innersta måste pressen ha varit olidlig. När mästerregissören Elia Kazan vill se äkta tårar får Newman stirra in i scenljusen för att få ögonen att vattna sig.

Paul Newman och hustrun Joanne Woodward under inspelningen av ”Exodus” i Jerusalem i 1960. Foto: Alamy

Lite skimrar det kring förälskelsen i den briljanta Joanne, som han mötte när hon lärde honom dansa bakom scenen i en Broadwayföreställning. Som han hade en affär med i fem skuld- och passionsfyllda år bakom ryggen på första hustrun innan de gifte sig och blev Hollywoods powerpar nummer ett. Men Hollywoodgenombrottet har förstås inte heller något med hans talang att göra.

Om inte James Dean hade kört ihjäl sig hade han aldrig fått rollerna som gjorde honom känd. Och om inte Joanne hade frigjort honom sexuellt hade han aldrig blivit sexsymbol. Däremot berättar han gärna att han blev bortvald på Broadway för att han inte utgjorde något ”sexuellt hot” och att exalterade fans blir besvikna när de träffar honom i verkligheten.

Marlon Brando var Gud, James Dean var Jesus, bevisat bortom allt tvivel genom hans tragiska död, men vem var Paul Newman?

Han vill så gärna framstå som en nolla, en fejk. Icke-autentisk.

”Jag förstod tidigt att vissa människor var unika, med instinktiv känsla för vad de gjorde ... Själv var jag inte ”född” till någonting ... Ingenting kom naturligt. Något fattades ... ”

Man letar förgäves efter roliga anekdoter från de vilda åren, men, som alla alkoholister vet, så kommer det en fas – och det verkar vara då inspelningarna gjordes – när man inte längre kan formulera om sina solkiga fyllor till underhållande ”krigshistorier”. Han berättar om sin leda inför skådespeleriet, sin egen och andras brist på ”excellence”, sitt grava krökande högt upp i åren, sin skuld över att ha varit en dålig make åt sin första fru, en dålig far åt sina barn, i synnerhet till äldsta sonen Scott som dog i en överdos vid 28 års ålder.

Det spelar ingen roll att regissörer, kamrater, döttrar och kollegor berättar om en tjusig, rolig, skicklig skådespelare och en varm, lojal vän och far. Deras vittnesmål äts liksom upp av det dåliga självförtroendets antimateria.

Kanske var det därför projektet övergavs. Han behövde kanske bara prata av sig, en gång för alla, få ur sig sin syn på sig själv och sitt liv utan att bli tystad av smicker.

Paul Newman med Sophia Loren och David Niven på galapremiären av ”lady L” 1965. Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo

Efter det verkar det också ha blivit bättre. Drickandet avtog. Äktenskapet gick in i en ny, mognare fas. Han började göra andra filmval. En ny generation fick upptäcka honom som gammal stilig varg med klass och grace och oanade djup i filmer som Sidney Lumets mästerliga ”Domslutet”, Martin Scorseses ”Color of money” eller Sam Mendes ”Road to Perdition”. Till och med småttingarna fick han med sig, som rösten till Doc Hudson i ”Bilar”.

Han var verksam så länge att minst fyra generationer män, kvinnor och barn kunde få ”sin” alldeles egna Paul Newman att dyrka och tyckte sig veta precis vem han var.

I övergången mellan sextio- och sjuttiotalet när ”min” generation lärde känna honom gjorde han dessutom två stora succéfilmer där farfäder, barn och barnbarn kunde beundra honom tillsammans. Båda med George Roy Hill som regissör. Kioskvältaren ”Butch Cassidy och Sundance Kid”, en västern light om tågrånare på flykt, med humor, pangpang och en oemotståndlig bromance med Robert Redford. Paret återkom i den ännu lättsammare och färggladare gansterpastischen ”Blåsningen” (”The sting”), som gjorde tjugotalet modernt igen och fick alla att klinka ragtime på pianot.

Paul Newman och Robert Redford i ”Butch Cassidy and the Sundance Kid”. Foto: Alamy

Det var oväntat först (även för Newman tydligen) att han skulle spela Butch, den snacksaliga ledaren och trixtern, den mindre sexappeal-beroende av de två. Den buttra och sexiga rollen som Sundance Kid fick Redford ta hand om.

Enligt Roy Hill var det ”en lättnad för Paul. Han kunde äntligen vara sig själv. Avspänd och easy-going”.

Hade han uppnått det han försökte lära sig ”genom osmos” under sin tid på New Yorks teaterscener? Att man inte behövde anstränga sig så mycket. ”En tydlig vilja, aktiva verb och att helt enkelt röra på kroppen är allt som behövs. Men det tog mig förstås trettio år att fatta hur det skulle gå till.”

Nu är det kanske inte många som skulle hålla med om att Butch Cassidy är den roll där Newmans talang kommer mest till sin rätt. Och var ”avspänd” verkligen Newmans essens? Snarare var det grabbarnas dröm om honom. Sjuttiotals-Paul var den perfekta dryckesbrodern, en brudmagnet med en doft av rakvatten och diesel.

Hux flux satt hans ansikte på salladsdressingar också och då var saken klar för många: Han var en sell-out. Så skulle ingen riktig konstnär göra, även om det var för välgörande ändamål. Som för att kompensera skapade han under de här åren också kvinnliga, medelålders huvudroller till Joanne i egen regi, tog obegripliga roller i kvasipolitiska thrillrar och gjorde ett par bisarra men sevärda satiriska gestaltningar av västernmyterna Buffalo Bill och Judge Roy i regi av Robert Altman respektive John Huston (och spelade en oemotståndlig, avdankad hockeytränare i kultkomedin ”Slagskott” (1977).

Det var inte förrän videobutikerna slog upp sina sjaskiga portar som man kunde resa i tiden och hitta sin egen Newman. Som biljardhajen Fast Eddie i ”Fifflaren” (”The hustler”, 1961), den enda roll (läser jag nu) som han visste från första stund att han skulle kunna göra rättvisa. Det var ju han! En fake och en loser som kan spela skjortan av vem som helst men inte vet vem han är, som slits mellan det sköra förhållandet med Piper Lauries halta alkoholist (en lika skadad men intelligentare kvinna med starkare integritet (Läs: Joanne) och det cyniska spel som managern George C Scott drar in honom i (Läs: Hollywood och stjärnlivet).

Bild 1 av 2 Paul Newman och Piper Laurie i ”Fifflaren” (1961). Foto: Alamy Bild 2 av 2 Patricia Neal och Paul Newman i ”Vildast av dem alla” (”Hud”) 1963. Foto: Alamy Bildspel

Det är fortfarande en chockerande komplett och gripande film. Femtiotalets introverta Actors Studio-atmosfär hänger kvar i luften men regissören Robert Rossen är på väg att ta tillbaka allt det smidiga, falska, ytliga och rörliga som är filmens väsen. Newman, Scott och Laurie söker inte autenticitet så mycket som de spelar de roller karaktärerna själva måste spela för att överleva.

Och Newman har aldrig varit så vacker. Färgfilmerna krävde för mycket solbränna och sprit för att de berömda, ljusblå ögonen skulle lysa. I svartvitt, när han är ung, verkar de ha inbyggda strålkastare.

I ”Vildast av dem alla” (”Hud”, 1963) lyckas Martin Ritt filma honom så att den cyniska ranchägarsonen blir mer lik en grekisk skulptur ju lägre han sjunker. När Hud når sin moraliska botten mot slutet verkar ögonen blir helt tömda på innehåll, som huggna ur sten. Ritt ville göra en klassisk skildring av amoralisk man, men skippa den obligatoriska omvändelsen på slutet (som ”Fifflaren” fortfarande släpar på). Hud är ett svin och det står han för. Han försöker få far omyndigförklarad för att kunna borra fram olja ur marken, vill sälja korna till slakt innan veterinären konstaterar att de är sjuka, försöker korrumpera sin unga kusin och våldtar den enda kvinna som kan motstå honom. Han är helt enkelt inte skapt för att bli omvänd eller känna ånger. Han tycker att han gör rätt.

Ritt behövde en skådespelare som publiken trots det inte kunde låta bli att tycka om, men han hade underskattat vad som rörde sig i folkdjupen och inte räknat med att de skulle avguda honom.

Paul Newman i ”Rebell i bojor” (1967). Foto: Alamy

Kanske hade Ritt också, som så många gjorde ännu då, inte minst Newman själv, underskattat sin huvudrollsinnehavares geni som filmskådespelare.

Efter att ha läst boken och sett serien börjar jag tänka att han kanske brände banden av en annan anledning, för att han trots allt ville behålla sin retsamma tystnad. Den som han gjorde till sitt kännemärke som Luke i ”Rebell i bojor” (”Cool hand Luke”) 1967. Luke är en Nobody som hamnar i fängelse efter ett practical joke med några parkeringsautomater och sitter småfull och garvar när polisen tar honom. Hans oförmåga att varken jaga upp sig eller underkasta sig, hans förvirrande strategier i ett uppror helt utan ”cause”, det accelererande kriget som till slut blir hans död. Allt Luke gör är att äta femtio ägg och förvirra fångvaktarna genom att jobba dubbelt så fort och bra som de begär. Han är kanske en nobody, men han är nobody's fool.

Paul Newman Skådespelare, regissör, filantrop, racerförare Född 26 januari 1925 i Shaker Heights, Ohio. Död 26 september 2008 i Westport, Connecticut Utbildad vid Keyton Collage, Yale School of Drama (oavslutade studier), Actors Studio. Medverkade i ett flertal pjäser och direktsända tv-dramer, Filmdebuterade 1954 i det sågade historiska dramat ”Silverbägaren” (”The silver chalice”) Viktiga filmer: Slog igenom som: som boxaren Rocky Graziano i ”Gatans kung” (”Somebody up there likes me”) 1956. Blev sexsymbol och superstjärna: 1958 efter filmerna ”Lång, het sommar”. (Vann pris för bästa manliga skådespelare i Cannes) mot hustrun Joanne Woodward och ”Katt på hett plåttak” mot Elizabeth Taylor (Oscarsnominerad för bästa manliga skådespelare). Fick sitt konstnärliga genombrott: som biljardspelaren ”Fast” Eddie Folsom i ”Fifflaren” (”The Hustler”) 1961 mot Piper Laurie och George C Scott (Oscarsnominerad). Blev machogud med: ”Vildast av dem alla” (”Hud”, 1963). Blev kultförklarade genom: ”Rebell i bojor” (”Cool hand Luke”) 1967. Blev Paul Newman för hela familjen med: ”Butch Cassidy och Sundance Kid” (1969) och igen med ”Blåsningen” (”The sting”) 1973 båda tillsammans med Robert Redford. Var underbar i: hockeykomedin ”Slagskott” (”Slap shot”) 1977. Var gripande som: alkoholiserad advokat i ”Domslutet” (”The verdict”, 1982). Regisserades av Martin Scorsese i: ”Color of money”, mot Tom Cruise. Såg Melanie Griffiths bröst i: ”Nobody's fool” (1994), Fick äntligen sin Oscar med: ”Road to perdition” (2002) Erövrade en ny generation med: rösten till Doc Hudson Hornet i ”Bilar”. (2002) Filantropen och samhällsdebattören Newman: Överraskade alla med att lansera egen salladsdressing på åttiotalet och drog in xxx miljoner till välgörenhet. Aktiv supporter av flera demokratiska kandidater under sjuttio- och åttiotalet Racerföraren P L Newman: Började träna till racerförare i samband med inspelningen av racerfilmen ”Winning”. Blev vid 70 års ålder den äldsta racerföraren någonsin att vara del av det vinnande laget i ett Daytonarace och tävlade fortfarande framgångsrikt i etablerade tävlingar vid 82 års ålder, ett år före hans död. Visa mer

