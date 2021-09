Hollywoodstjärnan Jane Powell är död – blev 92 år

Jane Powell föddes som Suzanne Lorraine Burce i Portland, där hon turnerade som sångerska innan hon flyttade till Hollywood, där hon fick ett kontrakt med Metro-Goldwyn-Mayer. 1944 gjorde hon filmdebut, med ”Song of the open road”. Andra filmer hon var med i är till exempel ”A date with Judy” och ”Delightfully dangerous”.

Jane Powell fotograferad i New York 1986. Foto: Richard Drew/AP

Senare i karriären hade Powell också flera tv-roller, i exempelvis ”Love boat” och ”Fantasy island”. Hon har också hunnit med uppträdanden både på Broadway och i olika musikaler, samt uppträdanden som sångerska – bland annat sjöng hon på president Harry S Trumans installationsgala 1949.

Hon efterlämnar tre barn och två barnbarn.