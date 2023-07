Hollywoodstjärnor stöttar strejken – lämnade filmpremiär

Logga in

Hollywoods film- och tv-industri är i upplösning efter att det största skådespelarfacket SAG-AFTRA tagit ut sina 160 000 medlemmar i strejk.

Under fredagsmorgonen kommer strejkvakter att placeras ut vid Netflix huvudkontor i Kalifornien, rapporterar BBC News.

Förbundsordförande Fran Drescher skrädde inte orden efter att förhandlingarna strandat. I ett tal som blev viralt under torsdagen, attackerade hon film- och strömningsbolagen.

– Jag kan helt ärligt inte fatta hur långt ifrån vi är varandra i så många frågor. Hur de åberopar fattigdom – att de förlorar pengar till höger och vänster – när de samtidigt ger ut hundratals miljoner dollar till sina vd:ar. Det är äckligt, sa hon på en presskonferens.

Förutom höjda löner har en av de stora frågorna i förhandlingarna handlat om hur artificiell intelligens, AI, ska användas. Fackförbundet SAG-AFTRA vill se en reglering av den nya tekniken.

– Om vi inte står starka nu är vi alla i riskzonen att bli ersatta av maskiner, sa Fran Drescher.

Fran Drescher är mest känd för rollen som barnflickan Fran Fine i 90-talskomedieserien ”The nanny”. Under torsdagen började ett klipp från serien cirkulera i sociala medier där hennes rollfigur bedyrar att hon aldrig skulle agera strejkbrytare.

I ett uttalande från branschorganisationen AMPTP (Alliance of motion picture and television producers) som representerar film- och tv-bolagen uttrycktes besvikelse över fackets agerande, rapporterar New York Times.

”Vi är djupt besvikna över att SAG-AFTRA har beslutat att lämna förhandlingarna. Detta är fackets val, inte vårt.”



Flera Hollywoodstjärnor uttrycker nu sitt stöd för strejken. Under torsdagskvällen lämnade skådespelarensemblen i ”Oppenheimer” premiären i London efter ett kort stopp på röda mattan. Regissören Christopher Nolan förklarade att de gått iväg för att ”skriva sina strejkplakat”, rapporterar CNN.

Innan de gick iväg sa Matt Damon, som gör en av rollerna i storfilmen, att många skådespelare inte har råd med hälsoförsäkring.

– Ingen vill ha ett arbetsstopp, men vi måste få en rättvis deal, sa han till Variety.

Margot Robbie, som gör huvudrollen i ”Barbie”-filmen, uttryckte också sitt stöd för inför en kommande strejk under onsdagspremiären i London.

– Jag stöttar alla fackförbund och är medlem i SAG så jag skulle absolut stå bakom dem, sa hon till Sky News.

Inget slutdatum är satt för strejken. Manusförfattarna i Hollywood har redan strejkat i över två månader. Dubbelstrejken kan leda till ett minskat tv- och filmutbud i höst och kanske även nästa sommar, rapporterar CNN.

Även marknadsföring av filmer och prisgalor påverkas av strejken. Manusförfattarna i Hollywood har redan strejkat i över två månader.

