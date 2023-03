Hollywoodsvensken efter floppen: ”Nu räcker det”

David F Sandberg är en av de mest framgångsrika svenska regissörerna i Hollywood just nu. Men den senaste filmen blev en missräkning, kommersiellt sett.

Superhjältefilmen ”Shazam. Fury of the gods” sågades av de flesta kritikerna och drog in klart mindre pengar från sin premiärhelg på bio än vad experterna räknat med och jämfört med den första ”Shazam”-filmen.

Filmen kostade 110 miljoner dollar att spela in och ytterligare 100 miljoner att marknadsföra. Den drog bara in 30 miljoner dollar under premiärhelgen i Nordamerika, ett klart kommersiellt avbräck, skriver Variety.

Nu känner sig Sandberg tvungen att gå i svaromål på Twitter.

”Jag räknade inte med samma succé som den första filmen hos kritikerna, men jag blev lite förvånad för jag tycker att det är en bra film”, skriver Sandberg och fortsätter:

”Ja ja, som jag har sagt länge nu längtar jag efter att gå tillbaka till skräckfilmer (och få testa några nya saker). Efter sex år med Shazam räcker det med superhjältar för den här gången”.

Sandberg skriver att han inte ångrar att han gjorde en ny Shazam-film.

”Jag har lärt mig så mycket och fått jobba med sådana otroliga människor. För evigt tacksam för att jag fått regissera de här två filmerna!”.

Innan de båda Shazam-filmerna gjorde David F Sandberg sig ett namn i Hollywood genom två skräckfilmer, ”Lights out” och ”Annabelle. Creation”.

