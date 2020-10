Hon återupprättar Jack the Rippers offer

Sakprosa Hallie Rubenhold ”Fem kvinnor. Den aldrig återgivna historien om Jack the Rippers offer” Övers. Pelle Sjödén Daidalos, 370 sidor Visa mer

Jag har naturligtvis länge vetat om att Elizabeth Stride existerade. Men nästan lika länge har jag motstått en önskan att få veta mer om henne än de barskrapade fakta jag stötte på då och då. Hon var svensk, född och uppvuxen i Göteborg, emigrerade till London, råkade fel i livet, hamnade i slummen i Whitechapel, föll tidvis in i prostitution, och blev Jack Uppskärarens tredje offer, den 30 september 1888.

Det räckte med det för mig. Å ena sidan var hennes öde för blodigt, brutalt, okomplicerat sorgligt, något man helst lämnar ifred i stum respekt. Dessutom har jag alltid funnit hela ”Ripperindustrin” i sig rätt motbjudande. Å andra sidan har denna Elisabet Gustafsdotter under perioder följt mig som en skugga, strax utom synhåll, som en ond aning. Parallellerna mellan hennes och mitt liv kändes alltid lite obehagligt nära inpå.

En av Elizabethperioderna inföll för drygt tio år sedan när jag arbetade tre dagar i veckan på Spitalfields Market och lärde känna Whitechapel mycket närmare, framför allt gatnamnens dystra historia: kvarlevorna av Flower and Dean Street, ”Londons värsta gata”, Hanbury Street, Dorset Street och nuvarande Durward Street, som brukade vara, och än idag känns som, den notoriska Buck’s Row.

Elizabeth hemsökte mig igen mer nyligen, det var under arbetet med en romanöversättning där Rippermorden utgör en av de mörkaste delarna av berättelsens fond. Så hände något som såg ut som en tanke. Medan jag höll på med översättningen kom socialhistorikern Hallie Rubenholds prisade bok ”The five: The untold lives of the women killed by Jack the Ripper” (2019).

Den finns nu i svensk översättning av Nils Sjödén, ”Fem kvinnor”. Jag ska bara kort hålla fram dess många kvaliteter som samhällskritiskt porträtt av fem människor som efter dryga 130 år av okunnighet, fördomar och kvinnoförakt äntligen har fått sina liv och sina berättelser tillbaka. Inte undra på att så många inom Ripperindustrin avskyr den.

Bild 1 av 3 Tidningsteckning av ett av offren från 1888. Foto: TT Bild 2 av 3 Jack the Rippers offer fick kropp i Ian Bells opera ”The women of Whitechapel” i London 2019. Foto: Alastair Muir/REX/Shutterstock Bild 3 av 3 Foto: Tristram Kenton/Eyevine/TT Bildspel

Porträttet av Elizabeth visar en människa som nu har blivit, inte längre en skugga, än mindre en ond aning, utan någon vars fotspår går så nära mina. Hon föddes 1843 på en bondgård i Torslanda, ett ortsnamn som för min generation göteborgare blev synonymt med flygplatsen och därmed – i lika hög grad som hamnen – början och slutet på resan från och till Sverige.

Hon flyttade in till Göteborg för att bli piga och bodde på Allmänna vägen i Majorna, tio minuters gångväg från där jag växte upp på Standargatan.

Men saker började gå fel, vi vet inte riktigt varför. Hon lämnade arbetet som piga och hamnade i Haga, den stadsdel där jag mest hängde runt i början 1970-talet. Hon sågs ofta på den då notoriska Pilgatan, och hade en ”luderkupa” runt hörnet på Husargatan. Vid det laget hade hon registrerats av polisen som ”Allmän kvinna n:r 97”. Hon fick syfilis och gick igenom de två första stadierna vårdad på Kurhuset i Göteborg.

Lyckan vände 1866 när hon fick jobb som tjänsteflicka åt en välbärgad brittisk familj i Göteborg som skulle flytta tillbaka till London. Återigen vet vi inte vilka de var, men förmodligen någon av de industrifamiljer som etablerat sig i staden och bidragit så mycket till dess framväxt under andra hälften av 1800-talet. Elizabeth hade nu gått in i den remission som följer på andra stadiet av syfilis, när inga symtom syns och man inte kan infektera andra. Det tredje stadiet skulle följa, några korta år senare.

Men hon lämnade snart tjänsten i det stora huset nära Hyde Park; det lär ha berott på någon kärlekshistoria med hennes arbetsgivares bror. Så småningom gifte hon sig med den skötsamme snickaren John Stride. Tillsammans öppnade de ett par coffee houses i Poplar i det East End där jag själv drev en rörelse 120 år senare.

Men det gick inte ihop för Elizabeth och John, och vägen nedåt för frånskilda arbetarkvinnor på den tiden var plågsamt kort. Hon hamnade på gatan, och det är där hon börjar försvinna för mig. Hon berättade aldrig om sin bakgrund, hon tog andra namn, ljög och förställde sig. Hon verkar ha varit lika främmande för andra som hon var för sig själv. Så slog neurosyfilisen till, med anfallen, utbrotten, förvirringen.

Hennes döda kropp hittades på Dutfield’s Yard, en liten gårdsinfart på Berner Street.

Det tycks bara finnas ett fotografi på Elizabeth, det är från obduktionen. Jag vänder instinktivt bort blicken när jag stöter på det. Bara en gång tittade jag närmare på det och såg, inunder det fasansfullt förvridna ansiktet, en svensk kvinna jag tror mig ha sett flera gånger förut. Hög panna, ett ganska långsmalt ansikte, rak näsa, uttrycksfull mun.

Rubenholds bok innehåller polisens lista över de kläder och småsaker hon bar på sig under den sista promenaden den natten: en nyckel till ett hänglås, en pennstump, lite sytråd virad runt en pappbit. På kappans bröst hade hon fäst en ros invirad i små ormbunksblad.

Hon ligger begravd på East London Cemetery i Plaistow, gravplats 15509, ruta 37 på kartan.

Läs mer om böcker