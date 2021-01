Hon blir yngsta installationspoeten någonsin

USA-valet 2020

22-åringen från Los Angeles ska läsa sin dikt ”The hill we climb” i samband med att Joe Biden svärs in som president på onsdag. Dikten berör, utan att direkt peka på, stormningen av Kapitolium, skriver The Guardian.

Till Los Angeles Times säger Gorman själv att hon inte försökte skriva någonting där händelserna framställdes som avvikande från det Amerika hon känner. Vidare betonar hon att USA är rörigt just nu och att det måste påtalas.

Tidigare har bland andra Robert Frost och Maya Angelou läst sin poesi vid presidentinstallationer.

Det var den tillträdande presidenten Joe Bidens fru, Jill Biden, som rekommenderade Gorman som öppningstalare, erfar LA Times.

