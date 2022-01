Hon ger norska och svenska barn kunskap om Förintelsehistorien i Norden

I motiveringen för årets val av mottagare poängteras att stipendiet ska uppmärksamma Förintelsens autentiska minnesplatser i Norge. Det ska möjliggöra för svenska skolungdomar att lära sig om konsekvenserna av antisemitism:

”När historien kommer så nära intill, blir den en ofrånkomlig del även av oss. På detta sätt bidrar Voksenåsens projekt till att hålla minnet av Förintelsen vid liv.”

Kulturinstitutionen Voksenåsen, strax utanför Oslo, skänktes till Sverige av Norge 1955. Anläggningen blev färdigbyggd 1960 som en nationalgåva från den norska staten:

”Nordmarka er for oss et fredet og herlig sted. Et slikt lite stykke av Nordmarka var det beste vi syntes vi kunde gi dere”, underströk Norges dåvarande statsminister Einar Gerhardsen under ceremonin.

Voksenåsen, strax utanför Oslo, skänktes till Sverige av Norge 1955. Foto: Jan Johannessen

Gåvan, som överlämnades till statsminister Tage Erlander på plats, var ett tack för det svenska stödet och den humanitära hjälpen till broderlandet under andra världskriget.

Erlander förutspådde att verksamheten på denna sällsynt bildsköna plats med vidsträckt utsikt 501 meter ovan Oslofjorden skulle växa till ett ”andligt kraftcentrum”. En plats för framför allt de båda ländernas ungdomar.

Programchefen Anna Florén, statsvetare utbildad vid Mittuniversitet i Sundsvall och Universitet i Oslo, har arbetat i elva år i Voksenåsen med samarbeten kring samhällsliv, språk och kultur.

– Det här är fortfarande i dag det mest givande jag kan tänka mig att göra. Jag tror verkligen på behovet av att låta unga människor från våra länder lära känna om och lära sig av varandra, understryker hon.

Hjälpen från Sverige omfattade bland annat 60 000 flyktingar – varav 1 200 judar – som kom från Norge till Sverige under krigsåren. Totalt samlade de svenska myndigheterna vidare in motsvarande 2,5 miljarder kronor till stöd.

Voksenåsens programchef Anna Florén vid kajen där det tyska lastfartyget Donau i november 1942 förde 529 norska judar till Auschwitz. Endast nio personer överlevde kriget och kunde återvända till Norge. Foto: Jan Johannessen

– Det stödet under kriget är bland det största som Sverige någonsin skapat. Däribland hjälp för två tredjedelar av de norska judarna och bland annat flera hundra tusen portioner soppa till norska skolbarn i slutet av andra världskriget, konstaterar Florén.

Samtidigt pågick transiteringen av 2,1 miljoner tyska soldater som färdades på tåg genom Sverige mellan 1940 och 1943 – vilket stred mot vår neutralitetspolitik. Liksom situationen för den norska kungen som inte riktigt fick en fristad i grannlandet, påpekar hon.

Det finns exempel på norska judar som försökte fly till Sverige, men stoppades vid gränsen. Efter november 1942 blev gränsen mot Sverige däremot en nödutgång för de judar som försökte fly.

– Det här är något vi inte ska sticka under stol med. Vi vill tala om detta och diskutera om den dubbelhet som fanns då, men också förmedla kunskap om den norska Förintelsen.

26 november 1942 deporterades 529 norska judar med lastfartyget Donau direkt från Oslos hamn till det ockuperade Polen. Därifrån gick transporten vidare till Auschwitz där alla utom 183 män omedelbart mördades. Endast nio av de deporterade överlevde kriget och kunde återvända till Norge.

Donau – känt som ”slavskeppet” – sänktes till slut av norska motståndsmän med hjälp av magnetminor i januari 1945.

Anna Florén beskriver hur den kluvna situationen mellan Sverige och Norge bestod under flera år efter krigsslutet. Förhållandet mellan länderna var länge inte tillräckligt okomplicerat för att den norska myndigheten skulle skänka Voksenåsen till Sverige.

När gåvobrevet överlämnades fanns det bara två flaggstänger på området. Först fem år senare, 1960, byggdes så kulturinstitutet.

Anläggningen blev färdigbyggd 1960 som en nationalgåva från den norska staten. Foto: Jan Johannessen

I dag passerar årligen runt fem tusen personer Voksenåsen. Ett tjugotal arrangemang genomförs varje år.

– Det vi gör handlar mycket om att låta ungdomar mötas så att vi kan ge dem verktyg för att själva formulera och ta del av ett demokratiskt samtal. Vi ska inte korvstoppa, utan skapa utrymme för att ungdomarna själva ska kunna reflektera över vad de har lärt sig, poängterar Anna Florén.

I dag passerar årligen runt femtusen personer kulturinstitutionen Voksenåsen. Foto: Jan Johannessen

– Vi har också arbetat med bland annat podcastavsnitt om den judiska flykten till Sverige under kriget och hur vi i dag undervisar kring detta i Sverige, säger hon.

– De senaste åren har vi svängt ännu mer mot utbildning kring historia, yttrandefrihet och demokratifrågor för just ungdomar. Det är en tillbakagång till det som var ursprungstanken bakom skapandet av Voksenåsen.

Av de många judiska medborgare som kom till Sverige under kriget lever i dag mycket få. Hur ska den delen av vår historia berättas i framtiden?

– Det är ett arbete som kontinuerligt måste utvecklas, svarar hon. Att utgå från autentiska minnesplatser och lyfta fram individuella öden för krigsåren närmare oss. Vi behöver skapa samarbeten genom att låta unga människor träffas kring till exempel just historia.

– En så kallad hågkomstresa ger ungdomar kunskap om den lokala Förintelsehistorien och hot mot demokratin. Men det ger dessutom en massa bieffekter av sådant som nordisk språkförståelse, nyanseringar och kunskap om våra länder.

– Kunskaper som i dessa tider är särskilt behövda efter pandemins härjningar.

Ert arbete med hågkomstresor i Norge tilldelas nu 650 000 kronor. Vad kommer ni att använda pengarna till?

– 100 000 kronor går till att genomföra en resa i år för trettio personer som är morgondagens makthavare i Sverige. Det är ett sätt att förankra historien och kunskapen hos de som kommer att påverka det svenska samhället i framtiden, förklarar Anna Florén.

Anna Florén på kajen där det tyska fartyget Donau under andra världskriget transporterade 529 norska judar ut ur Norge till Auschwitz. Foto: Jan Johannessen

– I gruppen kommer människor från bland annat näringsliv, jurister, medie- liksom artist-, konst- och kulturvärlden att engageras.

De övriga 550 000 ska placeras i en stipendiepott som under tre år kan sökas av lärare för att skolklasser ska kunna besöka Voksenåsen och göra hågkomstresor till minnesplatser för nazismens offer i Norge.

Bland dessa platser märks det nazistiska interneringslägret i norska Grini varifrån 3 400 deporterades till fängelser eller koncentrationsläger i framför allt Tyskland. Och även den norska och svenska gränsen där judar smugglades över till Sverige. Vidare de så kallade snubbelstenarna som är nedlagda i gatorna i Oslo för att hedra de människor som fördrevs eller mördades som gör att man i dag kan se platserna där de levde och verkade.

En byst av Dag Hammarskjöld finns på Voksenåsen i Oslo. Foto: Jan Johannessen

Anna Florén är övertygad om att satsningen bland annat kommer att ge många elever djupare kunskaper om Förintelsen utifrån ett norskt perspektiv.

– Det har ju gått lång tid sedan andra världskriget tog slut, men att se på de här frågorna utifrån Norge gör ju att den tiden kommer en närmare som svensk. Kunskap som kan hållas upp som en spegel mot Sveriges roll i det som skedde.

Micael Bindefeld beskriver arbetet med att finna årets mottagare till sin stiftelse som relativt enkelt den här gången.

– Redan på papperet var ansökan från Anna Florén och Voksenåsen en spännande historia och berättelse. Det gnistrade till på riktigt när vi intervjuade henne och stod inför det slutgiltiga valet av årets stipendiat, säger han till DN.

– Anna är otroligt engagerad och kan den norska förintelsehistorien. Hon brinner för demokratifrågor och för att få Förintelsens historier att återberättas och aldrig glömmas bort.

Spår från andra världskriget finns utställda i Voksenåsens korridorer i Oslo. Tyska transportlistor över krigsfångar som transporterades från Sachsenhausen till Helsingborg med de vita bussarna från svenska Röda korset i april och maj 1945. Foto: Jan Johannessen

Bindefeld tillägger att han inte tror att ungdomar i dag känner till att det exempelvis fanns ett koncentrationsläger i Norge under krigsåren. Eller att det deporterades judar från vårt grannland till Auschwitz.

– Inte ens jag – som varande jude och som dessutom har en mormor som kom från en stor judisk familj i Trondheim – hade hört dessa berättelser och omfattningen av deportationerna under kriget. En tredjedel av de norska judarna mördades under ockupationsåren.

Vad hoppas du att prissumman kan bidra till för denna norsk-svenska verksamhet?

– Vi i stiftelsen är övertygade att pengarna till resan för framtidens opinionsbildare respektive möjligheten för lärare att söka 1 500 kronor per skolelev för att kunna besöka Voksenåsen och historiska minnesplatser från Förintelsen kommer göra stor nytta.

– Det är fantastiskt tillfredsställande att få möta människor som Anna Florén som kan se till att alla dessa berättelser nu kan nå många ungdomar.

Utsikt Oslofjorden sett från Voksenåsen. Foto: Jan Johannessen

Anna Florén vill fortsätta att utveckla arbetet med hågkomstresorna för unga framöver. Hon hoppas att stipendiet också innebär att arbetet på Voksenåsen blir mer känt i Sverige över tid.

– Vi är jättetacksamma för stipendiet som gör att vi kan erbjuda svenska skolklasser att komma till Oslo. Nu har projektet verkligen en chans att börja flyga, säger hon.