Hon håller kulturvänsterns fana högt på Youtube

”Mitt liv tog slut för nio månader sedan.”

När den amerikanska Youtubestjärnan Lindsay Ellis sade adjö till internet den 28 december, inflikade hon att somliga säkert skulle avfärda avskedsbrevet som melodramatiskt. Varför kan hon inte bara skaka av sig kritiken och fortsätta som tidigare? Med sina 1,2 miljoner prenumeranter är – eller var – Ellis en av de största inom sin genre: kulturkritik i timslånga videoessäer, inte sällan med populära filmer i fokus.

Men när Ellis i mars 2021 twittrade att Disneyfilmen ”Raya och den sista draken” påminde om tv-serien ”Avatar: Legenden om Aang” – och enligt kritiska röster därmed fördomsfullt klumpade ihop animation som hade asiatisk tematik – blev reaktionen häftig. Det hela eskalerade till ett drev, som uppenbarligen fortsatte efter att Ellis publicerat en 100 minuter lång video till sitt försvar.

Den svenska youtubaren Mia Mulder var en av många som skrev stöttande kommentarer på Twitter i mellandagarna. Samtidigt som hon förklarade att trakasserierna mot Ellis var anledningen till att hon själv gör allt för att undvika ”drama”.

– Då finns det ingen glädje i att vara på internet längre, som hon skrev i sitt avskedsbrev, säger Mia Mulder.

Det här är inte första gången någon jagas bort från sociala medier, påminner hon, även om fallet med Lindsay Ellis har fått mycket uppmärksamhet. Mia Mulder har själv fått sin beskärda del av näthat, bland annat efter att ha gillat ”fel” tweeter i samband med tidigare nätstormar. I sitt kommentarsfält på Youtube har hon filtrerat bort transfobiska skällsord.

Svenska Mia Mulder har över 90 000 följare till sina videoessäer på Youtube. Foto: Eva Tedesjö

– Det värsta med samtalsklimatet är att man antingen är vän eller fiende. Nu kommer det att gå ett tag, sedan kommer samma sak att drabba någon annan. När folk vill hata vill folk hata, säger Mia Mulder.

Det är egentligen meningen att vi ska prata om hennes egna framgångar på Youtube, om potentialen för videoessän som format, om behovet av humaniora i offentligheten. Att Mia Mulder har studerat historia framgår av ämnesval och perspektiv i hennes videor om transidentitet, nationalism och arbetskritik.

Men det går förstås inte att undvika urspårningen kring Ellis, som för Mia Mulder också blir en olustig påminnelse om popularitetens pris. Med sina drygt 90 000 prenumeranter på videoplattformen har Mia Mulder inte en lika präktig följarskara. Men den växer stadigt – och med en större publik ökar risken för drev, påpekar hon.

– Jag tror att det finns en stark misstro mot alla som upplevs ha någon form av makt. Den som har många följare börjar betraktas som en del av etablissemanget. Jag tycker själv att det är jättebra att vara kritisk, men det har blivit mer och mer accepterat att göra illvilliga tolkningar, säger Mia Mulder.

På ett sätt är det lättare att hantera nazister, menar hon, eftersom det går snabbt att blocka dem. Med följare som håller med henne till 90 procent blir det mer komplicerat.

– Om vi är en del av samma rörelse eller subkultur förväntas man vara mer lyhörd, och då kan den som är kritisk gå hårdare fram. Jag har bidragit till det själv, tyvärr, säger Mia Mulder.

När vi träffas på Riksplan i Stockholm, med slottet i sikte och riksdagen bakom ryggen, har det gått fyra år sedan Mia Mulder laddade upp sin första Youtubevideo. Nu är hon störst i Sverige inom en kategori som ibland kallas vänster-youtube, ibland breadtube, och brukar beskrivas som en reaktion mot högerns dominans på plattformen. När Trump kom till makten var det uppenbart att Youtube fungerade som en radikaliseringskälla.

Mia Mulder tror att det finns ett behov hos hennes publik att ta sig an aktuella samhällsämnen utan att hamna i konflikter och hat. Foto: Eva Tedesjö

Breadtube har fått sitt namn från den ryska anarkisten Pjotr Kropotkins ”Kampen om brödet”. Mia Mulder himlar med ögonen åt begreppet – och själv har hon publicerat en skämtsam brödvideo där hon helt sonika bakar baguette. Men ja, hon känner ett släktskap med andra kanaler som delar politiskt perspektiv. Eftersom Youtubes algoritmer premierar högerextrema ämnen har olika videoskapare från vänster försökt kapa samtalet.

– Det går att diskutera aktuella samhällsämnen utan att vara hatisk. Jag tror det är en anledning till att vänster-youtube har blivit populärt. Det finns en längtan efter att ta ett steg tillbaka och analysera någonting ut och in i två timmar, utan att det blir slagsmål av alltihop, säger Mia Mulder.

Ett annat känt namn, förutom Lindsay Ellis, är amerikanskan Natalie Wynn. Med 1,5 miljoner är hennes kanal Contrapoints den mest inflytelserika i sammanhanget – och beryktad för sin förmåga att avradikalisera unga män. När den startade 2016 var det just för att presentera motargument mot högern. Wynn hade avbrutit sina doktorandstudier i filosofi och ägnade sig i stället åt videoessäer som kombinerade seminarium med performance.

Contrapoints blev snabbt en favorit och viktig inspirationskälla till Mia Mulders första videoförsök. I början var det ett sätt att komma i gång efter en period av utbrändhet. Ganska snart insåg hon att det kanske skulle gå att försörja sig på Youtube, åtminstone om hon gjorde sina videor på engelska.

Trots hennes ställning på Youtube lutar Mia Mulder åt att ge sig in i partipolitiken, för det är där verklig förändring sker, menar hon. Foto: Eva Tedesjö

– Det här fenomenet med online-kulturkritik har blivit mer etablerat i den engelskspråkiga världen. När jag tittar på vad som trendar i Sverige är det fortfarande mycket vloggar och challenges, säger Mia Mulder.

I december skrev Lotta Ilona Häyrynen en artikel i Aftonbladet (15/12) om att kulturkritiken på Youtube knappt har fått något genomslag i Sverige, och nämnde bland annat just Ellis och Wynn. Det begränsade intresset är något som Mia Mulder kan märka av i sin egen tittarstatistik: bara en till två procent av publiken finns i Sverige. De flesta är amerikaner, britter och tyskar.

Utöver studierna i historia har Mulder en aktivistisk bakgrund. Som ordförande i föreningen Transförsvaret ockuperade hon Socialstyrelsen 2016, bland annat med krav om att införa könsneutrala personnummer. Youtubekanalen betraktar hon också som en form av aktivism, samtidigt som hon är mån om att vara upplysande snarare än uppviglande.

– Jag vill vara inbjudande mot alla. Även om jag gör en video om ett ämne som är kontroversiellt försöker jag backa undan från kontroversen, säger Mia Mulder och fortsätter:

– Hade jag gjort en video om Lindsay Ellis nu hade den fått en kvarts miljon tittare. För det finns många som vill ha drama. Men jag tror att det leder till ett mer ohälsosamt klimat där alla bara vill ha ännu mer drama. Jag vill göra någonting mer sansat.

Mia Mulder har mellan 50 000 och 150 000 visningar på sina videor om skönhet, kartor och Elon Musk. Hon spelar in dem hemma i sovrummet, pratar in i kameran om aktuella teman men alltid med historiska ingångar. I kanalens senaste uppdatering ingår en byst av den romerska kejsaren Heliogabalus och ett besök på Uppsala slott. Enligt Mia Mulder verkar det finnas ett stort behov av humaniora med låga trösklar.

– Contrapoints hade nyligen en rätt avancerad diskussion om nietzscheansk filosofi, som börjar med att hon pratar om Fyre festival. Det är kanske inte alla professorer som kan engagera människor på samma sätt, och väcka en vilja att lära sig mer, säger Mia Mulder.

Men gör det så kallade vänster-youtube någon politisk skillnad? Uppnår progressiva röster på sociala medier några resultat? Bortom en och annan fullbordad deplattformering, vill säga. Lindsay Ellis öde skulle kunna fungera som en illustration över dagens insnävade stridsfält. Under rubriken ”How the world went from post-politics to hyper-politics” skriver historikern Anton Jäger i tidskriften Tribune (3/1) om en samtid där allting politiseras – men ingenting organiseras.

Utan förmågan till långsiktig kollektiv mobilisering blir möjligheterna att påverka begränsad. Uppblossande proteströrelser tenderar att förlora momentum, medan sega strukturer överlever, konstaterar Jäger. Det leder till en fokusförflyttning av våra politiska impulser, med många moraliska eller interpersonella nätuppgörelser som följd.

”Det finns ett glapp mellan en etablerad vänster och en ny vänster”, menar Mia Mulder. Foto: Eva Tedesjö

Eller som Natalie Wynn ironiskt kommenterade på Twitter nyligen: ”Det är dags att bränna ner hela systemet (argumentera med andra vänsterpersoner online).”

Även Mia Mulder har ställt sig frågan vart allt engagemang som uppenbarligen finns på nätet ska ta vägen.

– Det finns ett glapp mellan en etablerad vänster och en ny vänster. När jag pratar med unga vänsterpersoner i Sverige är det väldigt få som känner till politiken inom LO eller för den delen Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Jag tror att okunskapen går åt båda hållen, säger Mia Mulder.

Anledningen? Känslan av att världen håller på att gå under i klimatkrisen, utan att politikens institutioner agerar. Och eftersom systemet uppenbarligen inte fungerar finns det en tydlig misstänksamhet mot allt som är en del av systemet, menar Mia Mulder. Lösningen? För henne lutar det kanske ändå mot att engagera sig partipolitiskt.

– Det är trots allt där mycket av förändringen sker. Det finns ett pågående skämt på internet om att vi förr eller senare kommer få en ”youtuber president”. I så fall borde det förstås bli jag, men då måste jag avskaffa monarkin först, säger Mia Mulder och skrattar.