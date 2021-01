Hon ska få svensk kultur på benen igen

För fem år sedan rekryterades Linda Zachrison till den prestigefyllda posten som kulturråd i Washington. När planet lyfte från Arlanda tog hon med sig ett knippe erfarenheter från flera stora kulturinstitutioner, plus tiden som politiskt sakkunnig vid Kulturdepartementet, in i rollen som kulturråd. En stark drivkraft var lusten att tillföra internationell krydda till svenskt kulturliv som hon menar att hon haft så länge hon kan minnas – och som redan 1999 skickade henne till Las Vegas.

– Jag skulle vara castingdirector i en stor nyuppsättning av Jonas Åkerlunds ”SuperCirkör” – det var mitt första möte med showbiz i USA och all dess ”annorlundahet”, den amerikanska synen på konst och underhållning.

Åren som förflutit i USA, med parkettplats i House of Sweden inför det politiska skådespelet i maktens Washington, räknar Linda Zachrison till de mest omvälvande i hennes karriär. Så här i efterhand kan man konstatera att det var rätt i tiden att placera en kvinna med erfarenheter från teater och film som kulturråd i USA. Ett land där maktens teater oftast överträffar scenkonsten med hästlängder.

– I USA har det pågått en debatt om vad som händer med scenkonsten, film och berättande när verkligheten och politiken blir så teatral, säger Linda Zachrison.

Redan ett år efter Trumps tillträde var kulturlivet i uppror. Majoriteten av konstnärerna hade på kort tid blivit aktivister medan deras finansiärer brottades med frågan om de skulle donera till abortkliniker och preventivmedelskampanjer, eller fortsätta att stötta modern konst, opera och dans.

– Det var en tid av förändring. Många konstnärer ville göra ställningstaganden, retoriken blev skarpare, konstaterar Linda Zachrison.

Kulturdiplomati handlade i Zachrisons fall om mycket mer än att glida runt på mingel med ett cocktailglas i handen – även om det kunde vara nog så viktigt. Zachrison lyckades få draghjälp till svenska projekt i samarbeten med tunga institutioner som Kennedy center, Brooklyn museum och Library of congress.

Foto: Alexander Mahmoud

– Det handlade om att lyssna av – var bullrar det? Var brinner det? Var kan vi bidra med ett perspektiv? Och att alltid arbeta i täta partnerskap med amerikanska organisationer, med mig som referensexpert. När det fanns ett starkt intresse från en institution för ett visst projekt så satte vi till alla klutar, ofta handlade det om att agera snabbt.

På kulturgalorna och vernissagerna hamnade kulturrådet Zachrison i konversation med senatorer, bankchefer och stora filantroper, som ofta var på plats för att visa sitt engagemang för kulturlivet. Att underhålla sitt nätverk som kulturinstitution är en fråga på liv och död i USA där den statliga kulturfinansieringen ofta ligger på mindre än en procent.

Redan året efter hennes tillträde lyfte tidningen Washington Post fram Linda Zachrison som framgångsrik fixare: Mer än någon annan kulturdiplomat hade hon erövrat kulturlivet i den amerikanska huvudstaden konstaterade tidningen, och vunnit intresset hos den amerikanska publiken.

– Arkitekten Gert Wingårdh och Tomas Hansen beskrev sin vision för House of Sweden som ”en fyr vid vattnet”. Jag tänkte mycket på det, särskilt efter valet 2016, säger hon.

Till Zachrisons tidiga satsningar under Barack Obamas mandatperiod hörde Riksteaterns turné med ”Raisin in the sun”, som resulterade i grundandet av National Black Theatre i Sverige hösten 2019.

– Regissören Josette Bushell Mingo och musikern och författaren Jason Diakité kunde prata om rasism i Sverige och visa att problematiken finns även här. Genom att vara ärliga och öppna ville vi visa att komplexa frågor kan lyftas och bearbetas genom konst, säger Linda Zachrison.

Vår ambassad var ett slags praktiserad motståndsrörelse mot allt det stängda och säkerhetsfixerade i staden.

Att spela in projektidéer i det nya kulturklimatet efter valet blev en balansgång för det svenska kulturrådet.

– Vår ambassad med sin öppenhet med närapå 30.000 besökare om året var ett slags praktiserad motståndsrörelse mot allt det stängda och säkerhetsfixerade i staden. Vi fortsatte prata om det som är komplext och mänskligt, och lyfte värderingar som jämställdhet, kvinnliga konstnärskap, hbtq, mänskliga rättigheter. Vi ville vara en plats som vågade föra debatt och föra fram nyanser.

Foto: Alexander Mahmoud

Lanseringen av Amanda Kernells film ”Sameblod” i samband med FN:s urfolkkonferens, där den konstnärliga ledaren för samiska teatern Åsa Simma talade och jojkade för internationella scenkonstchefer, spelade rakt in i debatten om urfolksrättigheter. En diskussion som Linda Zachrison beskriver som ”yrvaken” i USA, jämfört med exempelvis Kanada.

– Hon fick ett otroligt gensvar!

När familjen Zachrison–Mossfeldt packade för att resa hem i juni 2020 hade de varit närapå helt isolerade under 17 veckor på grund av pandemin, samtidigt som samtliga ambassadens evenemang stöptes om i virtuell form. Pappa Calle blev uppläxad av en polis när dottern Emily ville åka rutschkana på en stängd lekplats, och äldsta dottern Annie fick ta farväl från klasskamraterna på distans, via en bilparad förbi hemmet i Georgetown.

För kulturbranschen innebär pandemin en proportionellt sett större katastrof än för de flesta andra i landet.

De stränga reglerna för med sig en större skräck för smittan i USA. Dödstalen i covid-19 är fortsatt bland de högsta i världen, och för kulturbranschen innebär pandemin en proportionellt sett större katastrof än för de flesta andra i landet. I USA törs få scenkonstnärer ens repetera eller stå på samma scen.

– Det är ju stentufft, säger Linda Zachrison om de amerikanska överlevnadsstrategierna. Under våren 2020 har hon sett höga chefer lämna sina jobb eller gå med på att arbeta utan lön. På samma sätt förhandlar många orkestermusiker vid USA:s största institutioner om att gå ner i lön, om de ens har jobben kvar. Medan arbetslösheten nationellt i USA ligger kring 8,5 procent så är siffrorna för kulturarbetare kring 55 procent. Och bara ett fåtal donatorer har växlat upp för att rädda kulturen.

– Det är en enorm skillnad. Här i Sverige finns en brett förankrad kulturpolitik som verkligen försöker ta aktivt ansvar för att underlätta överlevnaden.

När vi talas vid på telefon har Linda Zachrison återvänt till sin första kärlek: cirkusen. Under våren är hon konstnärlig rådgivare åt Philip Glass cirkusopera ”Circus days and nights” i samarbete mellan Malmö Operan och Cirkus Cirkör, där repetitionerna tjuvstartade i labbform under hösten.

– Jag har alltid känt en längtan tillbaka till sågspånet, ögonblicket där idéerna uppstår, säger Linda Zachrison, som ser stor poäng i att jobba med ett material som handlar om mystiken och risktagandet i cirkusvärlden parallellt med sitt nya uppdrag.

Sedan ett par veckor tillbaka befinner sig Linda Zachrison i en ny roll som regeringens särskilda utredare för omstarten av kulturlivet. Avrapporteringen ska ske redan 30 juni i år, och hon leder ett sekretariat som sammanställer information från myndigheter och kulturinstitutioner och olika aktörer runt om i Sverige.

Åren i USA har gett perspektiv som hon tar med sig in i det nya uppdraget. Nu vill hon titta på hur man säkrar expertisen, den konstnärliga kompetensen och briljansen så att den finns kvar när pandemin är över. Och analysera vilka krisinitiativ som är värda att utveckla och bibehålla även framåt.

Foto: Alexander Mahmoud

– Tänk på alla streamade konserter. Konserthuset har haft en halv miljon digitala besökare sedan pandemin började, medan svenska museer kan stoltsera med 216 miljoner digitala besök under 2020. Kulturlivet har på många sätt nått nya målgrupper genom att ta ett digitalt språng.

Utredningen ska också göra en samlad internationell utblick, och våga ställa svåra frågor.

– Hur bra måste en uppsättning eller en konsert vara för att man ska riskera livet? Kommer kärnpubliken 60+ våga gå på teater och konserter och museer? Hur har andra länder hanterat restriktionerna? Kan man lita på forskningsstudierna som visar att smittspridningen uteblir när publiken bär mask? Behöver en egen kommission tillsättas som fokuserar på frågan? Ska vi ha febertermometrar vid entrén eller vaccinationspass som krav? Vad får det i så fall för etiska konsekvenser?

Det var så häftigt att under fem års tid få arbeta med att sprida svensk kultur och konst, och se hur satans bra vi var.

Linda Zachrison radar upp några frågeställningar som dykt upp i debatten.

Under våren leder Linda Zachrison en ny samtalsserie om kultur i Kulturhuset Stadsteatern. Och hon framhåller att det inte ska handla om debatt, utan om konstnärligt uttryck och gestaltning. Hon har tagit starkt intryck av tankesmedjorna i USA, och skulle vilja uppmuntra en mer levande diskussion om kultur och konst på hemmaplan. Inte minst viktigt i pandemins spår, framhåller hon.

– Jag saknar en fördjupad kulturdiskussion i Sverige. Politiken tränger sig in överallt, på tidningarnas kultursidor och på kulturinstitutionerna. Men om konstnärer och kulturutövare inte pratar om kultur, vem ska då göra det?

Samtidigt framhåller hon att hon känner tilltro till kulturens förmåga att överleva krisen. Genomslaget i USA för svensk kultur har stärkt henne i den övertygelsen.

– I USA finns det inte utrymme för någon jantelag. Det var så häftigt att under fem års tid få arbeta med att sprida svensk kultur och konst, och se hur satans bra vi var. Jag är full av den energin, och känner stor tillförsikt.