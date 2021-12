Hos Ellas Kapell finns en ledig elegans

Jazz Ellas Kapell ”What’s it all about?” (Prophone/Naxos) Visa mer

Snygga intron är ingen utdöende konst. Den här skivan börjar med att en pianoton upprepas som om den bara kom studsande lite försynt någonstans ifrån. Så två ackord i tät följd, också på pianot men nu även med kontrabasen under. De kommer en gång till, med ytterligare två ackord som upptakt däremellan. Och på det: lite tassande cymbal. Bara detta luftiga och eleganta leder till sången, som inledningsvis följer samma melodi.

Det är ”Cheek to cheek”, en låt skriven av Irving Berlin för Fred Astaire men känd även för den version som Ella Fitzgerald och Louis Armstrong spelade in 1956. En gemensam kärlek till just Fitzgerald var i sin tur själva utgångspunkten för gruppen Ellas Kapell.

Men som introt visar gör de sin egen uttolkning och följer inte slaviskt någon förlaga. Pianisten Manne Skafvenstedt, basisten Anders Langørgen, sångerskan Lovisa Jennervall och trummisen Edvin Fridolfsson blev i praktiken sitt eget band från och med fjolårets debut ”Longing”, som också hyllades på många håll.

På uppföljaren ”What’s it all about?” har de möjligen kommit än mer till rätta, och en nyckel tycks finnas redan i det där introt. Samma luftighet och fruktbart lediga dynamik går nämligen igen överallt på skivan, som spetsas ytterligare av gästsolisterna Magnus Lindgren och Karin Hammar på saxofon och trombon. Det är inte varje dag man hör ett så klassiskt material förvaltas så fräscht, osökt och självklart.

Bästa spår: ”Cheek to cheek”

