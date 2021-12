Hosoi gör comeback i större kostym i Slakthusområdet

Interiören i Hus 26 i Slakthusområdet kan närmast beskrivas som utblåst. Det svaga dagsljus som letar sig in genom fönstren lyser med hjälp från starka bygglampor upp ett golv av byggdamm, grus och armeringsjärn.

– Vi tänker att vi ska bevara så mycket som det bara går. Pelarna kommer lämnas precis som de är, tegelväggar och fönster – allt är tänkt att bevaras, säger Victor Sanchez, grundare till lyssningsbaren Hosoi.

– Det ska läggas nytt golv och sådär, och i musikrummet behöver vi ordna med akustiken, men planen är att behålla det ruffa och industriella.

Klubben och konsertscenen huserade tidigare på Hotel At Six i centrala Stockholm. Men en vecka före treårsjubileet i mars 2020 fick man stänga på grund av pandemin. Ett knappt år senare fattades beslutet att stänga permanent.

– Egentligen började arbetet med nya Hosoi redan dagen efter att vi stängde på Brunkebergstorg, säger Victor Sanchez.

I höst slår man upp dörrarna i Hus 26, nu i egen regi och större kostym. De nya lokalerna omfattar 350 kvadrat med egen bar, restaurang och med 14 meter i takhöjd. Hjärtat blir som tidigare ett dedikerat lyssningsrum, nu med plats för ett större, bättre ljudsystem och verksamhet flera dagar i veckan.

– Det kommer att vara en förlängning av det Hosoi har varit. Ett lyssningsrum för intima konserter, lyssningskvällar och filmvisningar. En plats att lyssna på musik i ett socialt sammanhang, det är grundidén vi inte kommer att tumma på.

Victor Sanchez bland bråten i vad som ska bli köket i nya Hosoi. Nästa pelarpar markerar gränsen till det nya lyssningsrummet. Foto: Roger Turesson

Entrén sker från den hangarliknande förbindelsehallen, som tidigare bland annat huserat house- och technofestivalen Department och som även framåt ska ge plats för kulturevenemang. Samtidigt innebär de nya lokalerna en flytt utanför tullarna, bort från stadens absoluta centrum. Victor Sanchez tror att publiken ändå kommer att sluta upp.

– Här är det mer ansträngning att locka folk än på Brunkebergstorg, men man lockar kanske också de mer intresserade. Jag gillar också att området redan har en bra vibe, Slakthusområdet har ju en story som är kopplad till det här redan, med klubbar och musik, säger han.

Det tidigare slakteriet öppnade 1912 som del av det då hypermoderna Slakthusområdet. Slaktplatser fanns kvar en bit in på 80-talet och spår från olika tidsepoker finns ännu kvar. Under renoveringsarbetet har man bland annat hittat en vägg från 40-talet, gömd under golvet.

– När vi bröt upp golvet här så fanns även blodrännan kvar i det gamla granitgolvet. Men på senare år har det bara varit slutproduktion här, hit togs styckbitarna, säger Mattias Roussakoff, leasing manager på Atrium Ljungberg.

Med Hus 26 växer Slakthusområdets kulturutbud ytterligare. Tidigare finns här scener och klubbar som Slakthuset, Kvarteret och Fållan. Flera bolag satsar i området och för Atrium Ljungberg handlar det om mellan åtta och tio miljarder de närmaste tio åren. Andra hyresgäster i Hus 26 blir bland andra den hyllade kockduon Adam & Albin, som öppnar eget vägg i vägg med Hosoi.

Victor Sanchez med Mattias Roussakoff. När nya Hosoi står klart väntas takhöjden vara 14 meter, hela vägen upp till byggnadens nya taknock i glas. Foto: Roger Turesson

– Vi har jobbat ganska länge med platsbyggande. Den här typen av byggen är ett sätt att sälja våra platser, det gör att platsen blir starkare för våra kontor och bostäder, säger Mattias Roussakoff.

Ett av bolagets tidigare exempel är klubb- och konsertlokalen Nobelberget i Sickla.

– Där visade vi att man kan transformera en ickeplats till något intressant. Det började med en smal publik, sedan en familjedestination och nu har vi lyckats sälja slut på våra bostadsrätter. Det är samma sak här, vi är långsiktiga och skapar utrymme för kultur också, säger Mattias Roussakoff.

Men Nobelberget revs ju 2019, det låter inte så långsiktigt för kulturen om det är samma sak här?

– Ja men den stora skillnaden är att vi där skulle bygga om på den platsen där Nobelberget fanns. Här är satsningarna en del av platsen. Kulturen och nattlivet är en del av stadskärnan.

Samtidigt finns det inte sällan en konflikt mellan bostäder och nattliv i Stockholm. Flera klubbar och konsertlokaler har tvingats stänga efter klagomål från boende, bland annat Kägelbanan som fick lägga ned 2019, efter 132 års verksamhet.

Atrium Ljungberg Mattias Roussakoff är medveten om konflikten, men vidhåller att kulturen ska få plats även i framtiden.

– Det är ingen one off för att etablera kultur, utan det är en del av en stad. Tanken är att göra området mer attraktivt och livfullt, säger han.

Kultur i Slakthusområdet Slaktkyrkan, Hus 7 och Kvarteret Styckmästargatan 10 samlar tre klubbar. Den större Slaktkyrkan på ena sidan, den lite mindre Hus 7 på den andra och sommarklubben Kvarteret på utomhusytan i mitten. Slakthuset Områdets långkörare Slakthuset slog upp dörrarna redan 2011 och förseddes 2015 med en stor takterrass som agerar sommarklubb under namnet Slakthustaket. Fållan Den stora Nattklubben Fållan slog upp dörrarna 2019 men fick stänga efter bara tre veckor på grund av pandemin. Under 2021 ställde klubben om till vaccinationscenter där 150 000 doser delades ut innan man åter öppnande klubbverksamhet i oktober.

Så om femton år är inte omöjligt att det ännu finns konsertscener kvar här?

– Om det inte gör det, då har vi misslyckats kapitalt, kan jag säga. Det kommer att vara en viktig del av den här platsen.

Victor Sanchez känner igen svårigheterna med att driva klubb och konsertverksamhet i Stockholm. Trots det är förhoppningarna på Hosois omstöpning stora.

– Stockholm är en svår stad men man märker att så fort det händer grejer i stan så finns det ett tryck, det finns ett behov. För mig har det alltid varit viktigt att kulturen inte skjuts i väg för långt bort från stadskärnan, och Slaktis är fortfarande inom en rimlig radie för folk att orka ta sig hit, säger han.

– Men det är lite ett leap of faith, jag vet inte om jag tagit mig vatten över huvudet, men man måste försöka.

