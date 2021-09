Höstens alla höjdpunkter – från en droppe honung till dödsdans

SEPTEMBER

”Den yttersta minuten” av och i regi av Mattias Andersson

Corona-frågan till skådespelarna: ”Om du hade en enda sista minut att agera på Dramatens stora scen när teatern åter öppnar – vad skulle du då välja att framföra?” Här är svaren. En associativ, koreografisk, hyperindividualistisk men kollektivistisk föreställning. Ultimat teater! Premiär 3/9 på Dramaten.

”Leka är lag” av Ninna Tersman

När barn får frågor om Barnkonventionen blir det både fria, tokiga svar och filosofiska, djupa tankar. Räcker inte orden blir det lek, sång eller dans. Men ska man förklara för en förälder är det bäst att binda fast den… Premiär 3/9 på Teater Halland, Varberg Barn/Ung.

”Repetitionen” – spelad repetition av Strindbergs ”Fröken Julie”

Regissören Anna Pettersson låter publiken ta del av repetitionsprocessen från start till premiär. Skådespelarnas arbete belyses medan det pågår. Ingen föreställning blir den andra lik. Premiär 3/9 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

I natt bli allting annorlunda” av Roland Schimmelpfennig

En sjuttonårig flicka, en gammal ryss, fyra kvinnor från Kanada och människor från hela världen är på Paradiset ikväll. Musiken dunkar. Alla söker kärlek, sex, äventyr… Pjäsen skrevs för en teatergrupp i Havanna, gavs tre gånger på en festival 2016, bevakad av censuren. Sen aldrig mer på Kuba. Regi: Martin Rosengardten. Premiär 3/9 på Kulturhuset Stadsteatern, Skärholmen.

”Alla mina liv” av Alan Ayckbourn

Om du inte hade svarat på det där telefonsamtalet… Ayckbourns 1980-talskomedi består av åtta pjäser med sexton olika slut, från total fars till svart komedi. Vilka pjäser-i-pjäsen som spelas beror på vilka val rollerna gör under spelets gång. Och publiken bestämmer! Regi: Johan Huldt. Premiär 3/9 på Östgötateatern, Linköping.

”Danskjävlar” på Byteatern i Kalmar.

”Danskjävlar” av Alexander Öberg och Erik Norberg

Till ett danskt gröna vågen-kollektiv i Småland kommer Sanna, 14 och hennes mamma för att undkomma en våldsam familjefar. I skolan blir Sanna mobbad som ”danskjävel”, och går ihop med sina mobbare mot det gröna kollektivet… Musikal om att försöka vara god i en usel värld. Regi: Alexander Öberg. Premiär 4/9 på Byteatern, Kalmar Länsteater.

”Sådan far” av Ola Hedén

Om änkemannen Einar och hans hemmason Göran. Deras enahanda liv: kaffe, schackspel, film. Men nu är Einar konstig: går omkring och ler fånigt, är otrevlig och glömsk. Och varför står en flaska champagne på kylning? Om vita lögner, vemod och missförstånd. Med Claes Månsson och Ola Hedén. Regi: Ulf Dohlsten. Riksteaterpremiär 7/9 i Medborgarhuset, Arboga.

”Lifsens rot” av och med Ellenor Lindgren efter Sara Lidmans roman

Romanen om Rönnog, Sara Lidmans mor, är en kärleksakt. Om lyckan att vara förälskad och olyckan att vara kvinna. Om passion och skam, och vreden – motkraftens källa, lifsens rot. Regi: Lillemor Skogheden. Nypremiär 8/9 på Västerbottensteatern, Sara Kulturhus, Skellefteå.

”Elektra” av Hugo von Hoffmannsthal efter Sofokles drama

En våldsam tragedi om hämndens kretslopp. Elektra tänker mörda sin mor för att hämnas sin fars död. Denna version av Sofokles drama hade urpremiär i Berlin 1903 och ligger till grund för Richard Strauss opera med samma namn. Mästerregissören Michael Thalheimer tillbaka på Dramaten efter succén ”Peer Gynt”. Nypremiär 10/9 på Dramaten.

Helena Bergström i ”En droppe honung”.

”En droppe honung” av Shelagh Delaney

Att skildra människor på samhällets undersida med nyanser och sympati var nytt 1958 när den 18-åriga Delaney fick sitt genombrott med denna moderna klassiker. Helena Bergström och Molly Nutley som mor och dotter, två arbetarkvinnor i en hård värld, till nya jazztoner av Gustav Lindsten. Regi: Philip Zandén. Premiär 10/9 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Dödsdansen” av August Strindberg

Är det dans, dialog, maktkamp, mardröm eller en lek? Kan spontanitet planeras? Koreografi och dans: Åsa Lundvik Gustafson och David Nondorf. Musik och ljuddesign: Tor Lundvik. Nypremiär 10/9 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

”Karatepojken” av Simeon Maya

Victor går snart ut gymnasiet men kommer inte att klara studenten. Han sitter vid skärmen, på flykt från sig själv i en värld av spel och film. Fantasi och verklighet flyter ihop. Om att växa upp och ta tag i livet. Regi: David Åkerlund. Västerbottensteatern/Unghästen. Premiär 10/9 i Sara Kulturhus, Skellefteå. Barn/Ung.

”In memoriam” av och i regi av Emanuelle Davin

Skådespelarsystrarna Alice och Vivianne var stora divor en gång. Nu sitter de och ältar minnena, och frågan: Vems är felet att mitt liv gick åt helvete? Nyskriven komedi om femininitet i olika åldrar med Lotta Tejle och Ann Petrén. Samproduktion med Riksteatern. Premiär 11/9 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Bana väg” med Teaterverket Svea.

”Bana väg – rösträtten var bara början!” av och i regi av Eva Ekelöf

Den 11 september 2021 är det 100 år sedan kvinnor i Sverige röstade för första gången. Sex rösträttskvinnor samlas på kvällen: de har kämpat hårt. Men blir det förändring? Om hur man använder frihet. I samarbete med ABF. Premiär 10/9 på Teaterverket Svea, Sveavägen 113, Stockholm.

”Liv Strömquist tänker på sig själv” fritt efter seriealbumet ”Den rödaste rosen slår ut”

Vad händer med kärlekens magi om vi väljer partner rationellt? Hur mår romantiken när vi bara bryr oss om vår egen lycka? Och vad kan vi, konsumenter på singelmarknaden, lära av Sokrates, Beyoncé, Lord Byron och DiCaprio? Bearbetning och regi: Ada Berger. Nypremiär 12/9 på Dramaten.

”Britt-Marie var här” av Fredrik Backman

Britt-Marie, 63, har just lämnat sitt 40-åriga äktenskap. Det enda jobb hon kan få är i Borg, och i Borg finns bara fotboll. Hon hatar fotboll. Hur ska detta gå? En varm komedi med Marianne Mörck i alla roller. Bearbetning och regi: Eva Dahlman. Riksteaterpremiär 15/9 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Cyrano de Bergerac” av Martin Crimp efter Edmond Rostands pjäs

Christian är förtjust i Roxane. Cyrano älskar henne också, men hjälper ändå Christian att vinna hennes hjärta. Varför? Brittisk succépjäs byggd på Rostands rimmade pjäs, men i spoken word-kostym. Beats och fri vers blandas med svärdskrammel från 1600-talet i en kvick historia om ordets makt. Regi: Alexander Mørk-Eidem. Premiär 17/9 på Kulturhuset Stadsteatern.

Maia Hansson Bergqvist och Eva Röse i ”Ambulans” på Unga Dramaten. Foto: Sören Vilks

Bild beställd.

”Ambulans” av Paula Stenström Öhman

Några människor i kris och trauma passerar kanske just nu vårt kollektiva undermedvetna, en kulvert under en akutmottagning, lite som Dantes Inferno. En del har flytt hit, andra hittar inte ut. Pappa Ludde, farmor, färjkarlen Carlos – många är berörda av vad som hände den där dagen. Prisbelönad pjäs i samproduktion med Lumor. Premiär 17/9 på Unga Dramaten.

”Matrixen” av Hanna Nygren och Helle Rossing

I en värld lik vår men ändå annorlunda möter vi Uno, en vanlig kille. Han går på något som kallas teater, och allt han vet om världen kullkastas. Liksom i filmen ”The Matrix” ställs frågan vad som är verklighet. Går det att frigöra sig från våra normsystem? Vill vi ens? Regi: Helle Rossing. Premiär 17/9 på Uppsala Stadsteater.

”Play 3.0” av och med Sirqus Alfon

Nycirkus/StreetArt: I Sirqus Alfons moderna drömspel varvas electropop, laser, artificiell intelligens, iPad-magi, musik och dans i ett rasande tempo. Sirqus Alfon fick 2020 ”Bästa cirkus”-priset på Fringe World Festival. Regiöga: Paula McManus. Riksteaterpremiär 17/9 i Hörsalen, Norrköping.

”Mars 2030” av och i regi av Rebecka Cardoso

På Mars rymdbas lever Team Monsun: fyra som ska kolonisera planeten. De jobbar bra ihop. Men om maten tar slut och jorden inte svarar på anrop? Sci-fi drama om människor i press. Vad styr 56 miljoner kilometer hemifrån: moral, grupptryck, ideologi? Premiär 17/9 på Teater 23, Malmö. Barn/Ung.

”Kejsarn av Portugallien” på Göteborgs Stadsteater. Foto: Ellika Henrikson

”Kejsarn av Portugallien” av och i regi av Pontus Stenshäll, efter Selma Lagerlöfs roman

Jan i Skrolycka bär sin nyfödda flicka i famnen och känner kärleken. Henne ska han skydda mot allt ont. Hon älskar honom tillbaka så när fattigdomen hotar hemmet far Klara Fina, 17 år, till storstan för att tjäna pengar… Ett drama om kraften i kärleken och djupet i sorgen. Premiär 18/9 på Göteborgs Stadsteater.

”Slutspel” av Samuel Beckett

Någonstans efter Katastrofen är det ”morgon”. Clov klättrar upp och tittar ut genom lilla rummets fönster: ”Slut, det är slut, det måste vara nästan slut”. Hamm vaknar, frågar: ”Vi håller väl inte på och … och … betyder nånting?” De två benlösa åldringarna i sina soptunnor undrar: ”Måste vi gå igenom den här komedin varenda dag?”. Och ja, det måste de. En sann klassiker och en mycket rolig pjäs. Regi: Ronnie Hallgren. Premiär 18/9 på Göteborgs Stadsteater.

”Måsen” av Anton Tjechov

I ett härligt konstnärligt kollektiv på ett gods umgås folk huller om buller, alla olyckligt kära i varandra – och andra. En tidlös, älskad komedi om hela livet: skapandet, ungdomen, åldrandet och kärleken – särskilt till den man inte kan få. Regi: Eva Dahlman. Premiär 18/9 på Malmö Stadsteater, Intiman.

”Rann heter egentligen något annat” på Uppsala stadsteater. Foto: Klara G

”Rann heter egentligen något annat” av Staffan Göthe

En nyskriven Göthepjäs! Rann, eller vad han heter, har förlorat jobb, bostad och familj. Bor nu olagligt på ”Liggis” ett gammalt sanatorium, nu kulturhus, som ska rivas. Där repeterar den helt okände geni-koreografen Wattenstierna med sin amatörtrupp. Dit kommer Signe och Tyko som säger sig ha voltat med bilen. Men vilka är de egentligen? Regi: Carolina Frände. Premiär 18/9 på Uppsala Stadsteater.

”Maj” av Magnus Lindman och Pia Gradvall efter Kristina Sandbergs romantrilogi

Den unga Maj flyttar från hemifrån, får jobb på konditori i Örnsköldsvik, blir gravid, gift och börjar sin livs- och klassresa som hemmafru. Dagarna går. Maken har sina sena kvällar på Stadshotellet. Vi följer Maj och hennes familj från 1930-tal till 60-tal, i det lilla livets stora drama. Regi: Ellen Lamm. Premiär 19/9 på Dramaten.

”Troll på teatern” efter Tove Janssons ”Troll i kulisserna”

Mumindalen hotas av översvämning och allesammans där hamnar på ett nytt ställe: en teater. Men vad är en teater? Och var är alla skådespelare? Vad handlar pjäsen ”Brustna skuggor” om, och kan Mumintrollet och vännerna rädda premiären? Dramatisering Ninne Olsson. Regi: Mia Ringblom Hjertner. Premiär 19/9 på Oktoberteatern. Barn/Ung.

”Deus ex Machina” av curator Peter Lloyd

En förklädd Gud stiger ner på vår scen. Men är det en frälsare eller en förgörare? Filmare, dansare, bild- och ljudkonstnärer, dramatiker och performanceartister möter Artificiell Intelligens. Verk av Aiina Aion, Högtrycket Performance/Gorki Glaser-Müller, Iraqi Bodies med flera. Regi: Ingvar Örner. Premiär 19/9 på Teater Trixter, Göteborg.

”Irakisk Kristus” av Hassan Blasim

”Hundarna löper runt i mörkret. De skäller oroligt, gnyr, far på varandra, slickar varandra där bak, försöker sätta på varandra, far efter varandras strupar. Det är som livet ungefär.” Med boken ”Irakisk Kristus”, 2013, anses Blasim ha revolutionerat arabisk litteratur. Brutala berättelser rör sig mellan Finland, där han bor, och Irak, och mellan minne och fantasi. Dramatisering: Lucas Svensson. Regi: Natalie Ringler. Nypremiär 20/9 på Teater Galeasen, Stockholm.

”Laika” av författaren och skådespelaren Ascanio Celestini

På scen: Özz Nûjen och dragspelaren Markus Räsänen, varken mer eller mindre. Någon, kanske Jesus, återvänder till jorden, blir stammis på en bar och ser människorna: de som har, de som inte har, de som är ”med” och de utanför. Och predikar med humor och allvar om alltihop. Kompositör: Gianluca Casadei. Riksteaterpremiär 20/9 på Lunds Stadsteater.

”Brodera mera!” med Kompani Mamsell.

”Brodera mera!” med kompani Mamsell

Hemma hos en äldre släkting börjar syskonen My och Karin roa sig med en tejprulle, en stol, en gammal bok om broderi… Vad är egentligen korsstygn? Och kan man vandra med en tråd? Text, musik och rörelser i dansant samspel. Regionteatern Blekinge & Kronoberg. Premiär 23/9 i Lokstallarna, Karlshamn.

”Barrymore” av William Luce

New York på 1940-talet: den en gång hyllade skådespelaren John Barrymore ska göra stor comeback. Han behöver pengarna och tänker återuppliva sin succé från 20-talet, Shakespeares Richard III. Alkoholiserad och utblottad berättar han karriärminnen för sufflören Frank. En paradroll för Dan Ekborg, men hur går det för Barrymore? Regi: Philip Zandén. Premiär 24/9 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Katzelmacher” av Rainer Werner Fassbinder

I en tät grupp unga människor tränger en främling in och väcker deras rädslor och fördomar. Samtidigt utnyttjar de den nye, både sexuellt och ekonomiskt. Om strukturellt våld och maktmissbruk. Regi: Julia Beil Amarilla. Teater Tillsammans gästar Teater Tribunalen. Premiär 24/9 i c/o Pripps fd bryggeri, Ulvsunda.

”Liz å Bill”. Idé, koreografi och regi Ludvig Bildstein

Dansaren och skådespelaren Ludde Hagberg/Ludvig Bildsteins debut som upphovsman. Inspirerad av Elizabeth LeCompte (grundade The Wooster Group i New York) och Bill Forsythe. (Frankfurt Ballet och The Forsythe Company) skärskådar han scenkonstens tillblivelse, upphovspersoner och aktörer. Premiär preliminärt 24/9 på moment: i Gubbängen, Stockholm.

”Sex roller söker en författare” av Luigi Pirandello

Repetitionerna pågår på teatern när sex roller från en oskriven pjäs kliver in och vill få sin historia spelad… Den italienske författaren och Nobelpristagaren Luigi Pirandello skrev pjäsen 1921. Hundra år senare frågar sig teatern igen: Vad är verkligt, vad fiktion? Regi: Oskar Thunberg. Premiär 24/9 på Backa Teater, Göteborg.

”Zoomers” av Emma Broström

Jeff bor i USA, Elektra i Grekland, Samir i Spanien, David i Finland och Frigga i Sverige. Olika liv men samma funderingar om framtiden, egna problem och världens. Som i en viskningslek möts de i forum på nätet, en kopplas till nästa, till en tredje… De vet inte att dessa nya vänskaper ska komma att stoppa ett terrordåd. Premiär den 24/9 på Teater Halland. Barn/Ung.

”Buhu! Buhu! Buhu!” på Profilteatern i i Umeå. Illustration: Magnus Åström

”Buhu! Buhu! Buhu!” av Kristian Hallberg & Carl Åkerlund

En missnöjesrevy: Vem är du när du gnäller? Vem blir du när du stör dig på din granne? Skriver lappar? Knyter näven i fickan? Regi: Mia Westin. Från 24/9 på Profilteatern, Umeå. Barn/Ung.

”Prins Perikles och hans dotter Marina” av William Shakespeare

Far och dotter på en mytisk resa över stormande hav. När Shakespeare skrev sagospelet härjade pesten i London, teatrarna stängdes, inget var sig likt. Men spelet får ett lyckligt slut. De som lidit förvandlas, försonas och pånyttföds. Regi: Peter Oskarson. I samarbete med Skottes Musikteater. Premiär 25/9 på Folkteatern Gävleborg, Gävle.

”Våren vaknar” av Frank Wedekind

Wendla vill känna livet på riktigt och stretar emot all kontroll. Melchior är rädd för allt han känner. När de testar gränser gör de våld på sig själva och varandra. Ungdomars sexualitet hade aldrig skildrats så som i denna klassiker från 1891. Den förbjöds direkt, spelades först 1906. 2006 blev den Broadwaymusikal. Regi: Johan Paus. Premiär 25/9 Kulturhuset Stadsteatern, Vällingby. Barn/Ung.

”Vi är dom föräldrarna varnade oss för” på Riksteatern. Foto: Muhamed Tunović

”Vi är dom föräldrarna varnade oss för ” av Tanja Šljivar

En sen kväll stöter Mara och Milan ihop på en offentlig toalett. Bland klottret väcks minnena: av far och dotter, mor och son, bror och syster, älskare och älskarinna. Men är vi våra minnen – eller formas vi i mötet med varandra? Med Enes Sallkovic och den serbiska superstjärnan Mirjana Karanović (också regi). Gästspel från Nationalteatern i Zenica, Bosnien-Hercegovina. Riksteaterpremiär 25/9 på Palladium/Dansstationen i Malmö. Spelas på bosniska, text på svenska.

”Amelie” av Dan Messé, Nathan Tysen och Craig Lucas

Den blyga Amélie lever i sin egen värld, men börjar i smyg förbättra sina grannars liv. Vågar hon också förändra sitt eget? Om att återerövra det spännande i livet. Musikalversionen av Jean-Pierre Jeunets filmsuccé från 2001 hade Broadwaypremiär 2017. Regi: Markus Virta. Premiär 25/9 på Östgötateatern, Norrköping.

”Dracula” av Bram Stoker

Den unge advokaten Jonathan Harker ska på uppdrag av sin arbetsgivare besöka Greve Dracula i Transsylvanien, men blir fånge snarare än gäst. Och när Dracula drar till London i jakt på blod blir det farligt för Harkers fästmö Mina och flera andra. Blodisande effekter och hårresande musik blåser liv (?) denna gotiska klassiker. Regi: Rikard Lekander. Premiär 25/9 på Borås Stadsteater.

”Djur som hatar människor” av och i regi av Erik Gedeon

På kommandobryggan i ett rymdskepp möter vi officershunden Rufus, orangutang-chiefen Ragnhild, navigatörspaddan Karl. Kapten Eva är människa. De ska söka överlevnadsplats i rymden, då jorden är förbrukad. Inte lätt, ens med hjälp av superkvantdatorn Teus… Kosmisk och komisk musikteater med en halv djurpark i orkesterdiket. Premiär 25/9 på Uppsala Stadsteater.

”Min häst” – idé och regi: Py Huss-Wallin

I stallet samsas morotsjägare, ardennerhästar, vilda ston och cowgirls. Här råder lekens lagar! Det blir hästskötsel, hopptävling, bajsmedley i en omslutande, fysisk och färgsprakande föreställning om samspelet mellan häst och människa. Premiär 25/9 på Örebro Teater. Barn/Ung.

”Chefen fru Ingeborg” av Anders Duus efter Hjalmar Bergmans roman

Ingeborg, en respektabel matriark, äger stans finaste klädaffär. Tills hennes dotter förlovar sig med en skuldsatt slarver – som också väcker förbjudna känslor i Ingeborg. Familjens och affärens rykte är i fara, ja till och med själva livet… En berättelse full av humor och sorg i 1920-talets Örebro. Regi: Helena Sandström Cruz. Premiär 25/9 på Örebro Teater.

”Ålevangeliet” av och i regi av Pelle Öhlund, efter Patrik Svenssons bok

Denna gåtfulla fisk! Alla, från Aristoteles till Freud har försökt förstå ålen, utan att lyckas. Vetenskapen talar om ”ålfrågan”. Och nu dör ålarna, ännu gåtfulla. Men detta handlar också om författaren Patrik och hans pappa, och om hur ålen förde dem samman. Premiär 25/9 på Dalateatern i Falun.

”Drömskt” på Teater Tre. Foto: Martin Skoog

”Drömskt” efter idé av Sara Myrberg

Vad drömmer en liten människa? Om varmt, omslutande vatten? Ljud i mörkret, vänligt prassel, okända toner som lockar och gungar? Den yngsta publiken och deras vuxna, bjuds in till en fantasi. Regi: Hedvig Claesson. Åter 25/9 på Teater Tre, Stockholm. Barn/Ung.

”Tillbaka till Reims” av Didier Eribon

En skådespelerska gör voice over för filmversionen av Didier Eribons hyllade bok om hur han efter akademisk karriär i Paris återvänder till hemstaden. Filmen (visas som fond i föreställningen) orsakar gräl i ljudstudion. Om medelklassens brutalitet och arbetarklassens förflyttning från vänster till extremhöger. Regi: Thomas Ostermeier. Samproduktion med Göteborgs stadsteater. Premiär 26/9 på Dramaten.

”Begrav mitt hjärta vid Udtjajaure” av Tomas Bresky efter Lars Norbergs bok

”Alldenstund lapparna behöver mark i båda länderna ska det enligt gammal sedvana vara tillåtet att vår och höst flytta renhjordarna över gränserna.” Ur Lappkodicillen, 1751. Om detta har Sverige och Norge stridit sen dess, tills diplomaten Lars Norberg 2003 utsågs att lösa konflikten. Hur gick det…? Regi: Eva Gröndahl. Premiär 29/9 på Giron Sámi Teáhter, Kiruna.

”Ex” av och i regi av Marius von Mayenburg

Nyskrivet för Riksteatern: De är det perfekta paret, hon läkare, han arkitekt, två barn, fin lägenhet. Så en natt dyker hans ex-flickvän upp. En mardröm tar vid: påståenden, avslöjanden, förnedring. Var det klass och utbildning, inte kärlek som styrde deras livsval? Riksteaterpremiär 30/9 på Tumbascenen, Tumba.

OKTOBER

”Nosferatu 2: vampyrens återkomst” av och i regi av Marie Nikazm Bakken

2019 satte Turteatern upp ”Nosferatu – en skräcksymfoni”. I uppföljaren packar vampyren in sig i kistan igen och ger sig ut på nya äventyr med vännen Fladderfredrik. Skräckföreställning för åldrarna 6-9 år. Premiär 1/10 på Turteatern i Kärrtorp, Stockholm. Barn/Ung.

”Kötta” av Alma Lindé

Kötta Bengtsson tränar för att bli starkast i världen och bråkar jämt med sin kedjerökande mamma. Men när en skurk tänker dränka världen i betong måste de stoppa honom. Kan de samarbeta? Vad är starkt, vad är svagt? Regi: Lola Zackow. Premiär 1/10 på Östgötateatern, ung scen/öst, Linköping. Barn/Ung.

”Cabaret” av Joe Masteroff efter Christopher Isherwoods Berlin Stories

Willkommen, bienvenue… Kliv in på Kit Kat Klub! Ute blåser det snålt men här roar man sig gränslöst. Musikalen utspelar sig i 1930-talets Berlin, nöjeslivet är dekadent, medan hotet från nazismen växer. Vem kan fly, vem lämnas att dö? Regi: Farnaz Arbabi. Livemusik: Timbuktu-bandet Damn. Premiär 2/10 på Dramaten.

”På villovägar” av Sophia Segrell och ensemblen

Stackars Nalle är bortstädad till en låda i ett mörkt förråd! Hör konstiga ljud. Någon som gråter? Utanför lådan är en magisk värld där de gamla sakerna får liv! Om att känna sig övergiven, men hitta mod och styrka. Regi: Sophia Segrell. Premiär 2/10 på Dockteater Tittut, Stockholm. Barn/Ung.

”Ett frö i rymden” på Marionetteatern.

”Ett frö i rymden”av Eva Brise och Helena Nilsson

En nutida fabel om människan och naturen, som hon är så beroende av. Med poesi, dramatik, magi och humor, inspirerat av dock- mask-, karneval och gatuteater från hela världen. Regi: Helena Nilsson. Nypremiär 2/10 på Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern. Barn/Ung.

”Mamma Mu bygger en koja” efter en bok av Jujja Wieslander

Kraxigt relationsdrama om bakåtsträvaren som inte tror att kor kan bygga kojor. Mamma Mu låter sig inte begränsas av någon, inte ens en kraxande kråka. Regi & scenografi: Peter Engkvist. Teater Pero, premiär 2/10 på Teaterverket Svea. Från 30/11 på Playhouse Teater, Stockholm. Barn/Ung.

Lennart Jähkel i ”En handelsresandes död” på Teater Västernorrland. Foto: Kristofer Lönnå

”En handelsresandes död” av Arthur Miller

Brooklyn, New York 1949, under den amerikanska drömmens storhetstid. Vi följer handelsresanden Willy Loman med familj under ett dygn, Willys sista i livet. Se hans kamp mot verkligheten i detta klassiska, alltid aktuella familjedrama. Med Lennart Jähkel som Willy Loman. Regi: Rasmus Lindberg. Premiär 2/10, Teater Västernorrland på Konsertteatern, Sundsvall.

”Amadeus” av Peter Schaeffer

Mitt i det färgstarka 1700-talet där känslorna flammar och musiken flödar är Mozart publikens och mecenaternas gunstling. Salieri, hans kollega och rival, hamnar alltid i skuggan. Genom hans avundsjuka blick ser vi underbarnet bada i beröm medan vi njuter av musiken och humorn i pjäsen efter Milos Formans film. I samarbete med Västerås Sinfonietta. Regi: Ronny Danielsson. Premiär 2/10 på VästmanlandsTeater, Västerås.

”Sojiiguin/Vingslag” av och i regi av Björn Söderbäck

Se världen ur fågelperspektiv – över fjäll och myrar, sjöar och skog. Se barnens modiga kamp mot det mytiska väsendet Stallo. Om varifrån vi kommer, vart vi är på väg, efter samiska sagor och verkligt fågelliv. Berättare: Nina Valkeapää och Takakehto Charles. Giron Sámi Teáhter. Premiär 4/10 i Jukkasjärvi skola. Språk: Nordsamiska och svenska.

Anna Takanen i ”Sörjen som blev” hos Riksteatern. Foto: Klara G

”Sörjen som blev” av och med Anna Takanen

Under vinterkriget i Finland 1939–40 skickades många barn till Sverige, med namnskyltar kring halsen. Vilka var de? Vad kände de? Hur gick det för dem? Anna Takanens pappa var ett av dessa barn. Följ hennes resa genom tre generationer. Regi: Mikaela Hasán. Riksteaterpremiär 5/10 på Årsta Folkets Hus Teater, Stockholm.

”Skapa demokrati” av Jörgen Dahlqvist, Fredrik Haller och Helena Hammarskiöld

Den första i en serie Performance Workshops – experimentella möten där skådespelarna och publiken undersöker de hot och utmaningar demokratin just nu står inför. I samarbete med Institutet för Framtidsstudier, Teaterhögskolan och Teatr Weimar i Malmö. Premiär 7/10 på Dramaten.

”Eufori” av och i regi av Malin Axelsson

Eurodancemusikal om milleniumskiftets IT-yra, då när vi trodde nätet skulle skapa ett glittrande, jämlikt samhälle. 1996 ägnar Jonny ägnar all tid åt datorer, lever utan kärlek, pengar, status. På det nya ”world wide web” får han kontakt med ”Beautiful Dark Queen”… Musik: Rebecca & Fiona, STRØM, Simon Hagström. I samarbete med Östgötateatern. Riksteaterpremiär 8/10 på Dieselverkstaden, Nacka.

”Stormen” i bearbetning och regi av Ossian Melin

”Stormen” invigde Göteborgs Stadsteater 1934 och fick sen återinviga teatern efter ombyggnaden 2002. Och: till höstens nyinvigning skärskådar konstkollektivet KonstAB vår samtid med en fartfylld, färgsprakande version av samma pjäs, extremt fritt efter Shakespeare. Premiär 9/10 på Göteborgs Stadsteater.

”För säkerhets skull” av Anna Panduro

Om tillvarons alla faror – trafik, virus, vilda djur – ja om själva livet! För om allt är farligt, hur ska man då våga upptäcka det nya, spännande? En skrattspegel för vår tid, som vill lära publiken lita på sin förmåga och utforska livet. Teater Patrasket och Mittiprickteatern. Regi: Josefin Lennström. Premiär 9/10 på Påfågeln, Stockholm. Barn/Ung.

”Ja må hon leva” på Norrbottensteatern. Foto: Magnus Stenberg

”Ja må hon leva!” av Emma Molin och Emma Peters

2021 fyller kvinnornas rösträtt i Sverige 100 år. Detta demokratiska jubileum firar delar av humorgruppen Grotesco med en revy både om de som bidragit till och de som envist och tappert kämpat emot kvinnors självständighet. Regi Emma Peters. Premiär 9/10 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Yeah! Yeah! Yeah!” med Pepperland

Från Yesterday till Tomorrow Never Knows. Bandet Pepperland som producenten George Martin kallat ”världens bästa Beatlestolkare” gjorde succé 2017 med Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Nu följer de The Beatles framgångssaga från The Cavern Club i Liverpool till sista spelningen på Apple Records tak i London. Sjungande gäst: Karin de Frumerie. Premiär 9/10 på Göteborgs Stadsteater.

”Ortrud Mann” av Hanna Nygren

Sveriges första kvinnliga dirigent, Ortrud Mann, klev upp på dirigentpulten på Hipp i Malmö 1944, och slog publiken med häpnad. Med symfonisk musik och teater gestaltas hennes konstnärskap i en tuff värld. Del i Malmö Lives temaår ”100 kvinnor 100 år” i samarbete med Malmö Stadsteater. Regi: Sara Cronberg. Urpremiär 9/10 i Malmö Live.

”Bobhundmusikal”. Regi och koreografi: Kajsa Giertz

För folk med tinnitus i hjärtat. I centrum: popgruppen bob katt som löper risk att splittras. Bob hund går igen för att med musikens hjälp rädda kattbandet… Med nyskriven och gammal musik. Premiär 9/10 på Helsingborgs Stadsteater.

”Ett år av magiskt tänkande” på Regionteatern i Växjö. Foto: Linda Himsel

”Ett år av magiskt tänkande” av Joan Didion

En ljus berättelse skriven i det största mörker. Sorgeåret är ett år av magiskt tänkande, önskningar och drömmar. Berättat mot fonden av ett solvarmt Kalifornien. Regi: Henrik Grimbäck. Premiär 9/10 på Regionteatern, Växjö.

”Ja skiter i att det är fejk det är för jävligt ändå!” av Manda Stenström efter Jack Werners bok

Magda måste till Skåne och rädda Eddie – drömkillen som kanske tänker begå självmord. Bo-Göran har hånats i sociala media för en korkad kommentar. På väg till jobbet ser han en tjej som försöker lifta till Skåne… Regi: Karl Seldahl. Estrad Norr och Teater Västernorrland. Premiär 9/10 på Konsertteatern, Sundsvall. Barn/Ung.

”Nätet” av och i regi av Jan Karlsson

Nyskriven skräckis: Agnes debutbok blev succé. Nu måste hon följa upp. Felix ska illustrera den nya boken, en rysare för unga. Agnes lånar den perfekta skrivstugan, dit de åker. När sen boken börjar skriva sig själv blir det verkligt kusligt. Premiär 11/10 på Profilteatern, Umeå. Barn/Ung.

Elvira Norbäck i ”Amira & Demonerna” på Länsteatern Gotland Foto: Simon Rubin

”Amira & Demonerna” av och med musik av Thomas Sundström

Amira är ung nog för att ännu hoppas på bekräftelse från pappan som försvunnit. Men gammal nog att ta på sig skulden för att han lämnade familjen. Musikaliskt drama efter Staffan Cederborgs bok ”Karibiens gåta eller mitt bisarra liv som död”. Premiär 12/10 på Länsteatern Gotland, Visby. Barn/Ung.

”Welcome to Sweden” av Lukas Orwin och Fredrik Haller

Lukas Orwin är 2015 volontär på den grekiska ön Leros där han lär känna en ung man som sett sina vänner skjutas på gatan och en ung kvinna som flytt inbördeskriget med sina fyra små barn. Ihop är de en sunni, en shia och en ateist – i allians bland stängda gränser. Live i hörlurar får man uppleva hans minnen av ett annat Europa. I samarbete med Teatr Weimar och Teaterhögskolan i Malmö. Premiär 13/10 på Dramaten.

”Färgen från yttre rymden” av Emma Palmkvist

Vad är färg? Finns den i tingen eller bara i vår hjärna? En meteorit har kraschat på jorden och spritt en helt ny färg. Eller? Det finns inget ord för detta nya, folk drivs från vettet av att försöka förstå. Efter H P Lovecrafts novell. Regi: Lars Melin. Premiär 15/10 på Backa Teater, Göteborg. Barn/Ung.

”Antigone” på Helsingborgs Stadsteater.

”Antigone” av Sofokles

Bittra strider, etiska dilemman, kärlek och humor. Allt ryms i de 2 500 år gamla grekiska dramerna. Oidipus dotter Antigones bägge bröder har dödat varandra i en tvekamp. Då den ene nyss stred för fienden förbjuder kung Kreon att han begravs. För att ändå göra det måste Antigone trotsa kungen, med grymma följder. Bearbetning Magnus Lindman. Regi: Örjan Andersson. Premiär 15/10 på Helsingborgs Stadsteater.

”Phaedra” av Euripides och Jean Racine.

Phaedra är gift med Theseus, men förälskar sig i sin unge styvson, Hippolytus. När hon tror att hennes make är död bekänner hon sin passion – och går ett levande helvete till mötes… En mix av Euripides tragedi ”Hippolytos” och ”Faidra” av 1600-talsdramatikern Jean Racine. Med den hyllade sångerskan Savina Giannattou. Musik: Dimitris Maramis. Regi: Manos Karatzogiannis. Grekiskt gästspel 15 och 16/10 på Östgötateatern, X-scenen, Norrköping.

”Måsen” av Anton Tjechov

På ett lantgods samlas den kända skådespelerskan Arkadina, hennes älskare Trigorin, hennes son Konstantin med sina konstnärsdrömmar, och hans stora förälskelse Nina. Här älskar alla någon som inte älskar tillbaka. Tjechovs oöverträffat vemodiga humor berättar om vår längtan att bli något, inför någon, och om konstens betydelse. Regi: Dennis Sandin. Premiär 16/10 på Uppsala Stadsteater.

”Snö” av och med ensemblen

Snön knarrar. Isen spricker. Djuren rör sig i landskapet. En storslagen fjällvärld och samiskans mer än 200 ord för snö har inspirerat Dockteater Tittut till denna dans- och dockföreställning. I samarbete med Dans i Nord. Regi: Sophia Segrell. Turnépremiär 16/10 i Piteå. Från 6/11 på Dockteater Tittut, Stockholm.

”Mammorna” på Riksteatern. Foto: Knotan

”Mammorna”, fritt efter Alexandra Pascalidous bok

Brännande aktuellt om de som fått uppleva det värsta: att förlora ett barn. Om våldet, sorgen och kampen för att orka vidare. Men mest om kärleken. Regi: Sunil Munshi. I samarbete med Kulturhuset Stadsteatern. Riksteaterpremiär 19/10 på Vävenscenen, Umeå.

”Livet suger” av Aaron Posner, efter Anton Tjechovs ”Onkel Vanja”

Frågan är om man alls kan hoppas på kärleken? Vanja och hans brorsdotter Sonia sköter gården åt Sonias pappa. När han kommer med sin vackra fru Ella ställs tillvaron på ända. Flera är kära i henne, men hon är urless på män, fast lite förtjust i doktorn… Regi: Elisabet Klason. Premiär 20/10 på Playhouse Teater, Stockholm.

”Måsen” av John Donnelly efter Anton Tjechovs drama

Vad gör man när man är ung, världen är trasig och konsten lika falsk som ens stjärnskådespelerska till mamma? Konstantin vill bränna ner alltihop, bygga nytt! Ny teater, ny värld! Roligt och tragiskt om vanliga fåfänga människor som vill bli älskade. Regi: Lyndsey Turner. Premiär 22/10 på Dramaten.

”Straighta besked” av Björn Elgerd

Stuntkvinnan Amina och handläggaren Lina blir jättekära. Frid och fröjd, tills det visar sig att Amina söker asyl, och Lina är den som ska handlägga. Den ena bryter aldrig en regel, den andra har ingen annan utväg. Men deras hjärtan slår i samma takt... Regi: Anna Novovic. Samarbete med Västmanlands Teater och Svenska Teatern i Helsingfors. Riksteaterpremiär 21/10 i Årsta Folkets Hus Teater, Stockholm.

”Kuckel” på Orionteatern. Foto: Mats Bäcker

”Kuckel” av Alexander Ekman

Vad gör vi mot vår egen vilja? Vad sker utan att vi förstår? Om en dubbelbottnad värld, där varje situation kan vara – ett kuckel. Ekman, känd för stora, visuella uppsättningar utforskar ämnet manipulation med en grupp svenska och internationella dansare. Nypremiär 21/10 på Orionteatern, Stockholm.

”Roberts Brobergochdalbana” av och i regi av Jonna Nordenskiöld

Robert Brobergs musik var full av ordlekar och infall. När livet var på topp skrev han roligt om Ingela och andra tjejer, men ibland var det bara mörkt. Vi följer honom med musikteaterns hjälp, upp på toppar, i ner i dalar – en Broberg-och-dalbana. Kapellmästare: Joel Sahlin. Premiär 22/10 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Matteuspassionen” Sceniskt hörspel av Tom Silkeberg. Musik: J S Bach

Ett oratorium för röst och musik med nyskriven text och koraldiktning om eviga frågor. ”Vilket ansvar har vi för våra medmänniskors lidande?” Regi: Gustav Englund. Premiär 22/10 på Regionteatern, Växjö.

”Kalasa med Vasa” av Åsa Asptjärn och Gertrud Larsson

Historiskt korrekt infotainment: 1560 har Gustaf Vasa omvandlat bondesverige till modern nationalstat, kört ut katolska kyrkan och infört protestantisk statskyrka. Nu är han trött och ska piggas upp med ett överraskningskalas. Men vissa gäster är spöken ur hans blodiga förflutna. Regi: Öllegård Groundstroem. Nypremiär 22/10 på Byteatern Kalmar Länsteater, Kalmar.

Bodil Malmberg i ”Omsorgen” på VästmanlandsTeater. Foto: Klara G

Bild beställd

”Omsorgen” av och i regi av Anna Pettersson

En patient hittas övergiven i en korridor. Namn saknas, droppvätskan är slut, larmet trasigt. Med humor, dans och sång skildras vårt kollektiva omhändertagande – och vem som betalar priset för det – medan luftvägarnas kamp blir till musik. Poetiskt och surrealistiskt. Premiär 22/10 på VästmanlandsTeater, Västerås.

”Son Fader Moder” av Lars Norén

Med humor och ljuvlig bitterhet sätter Lars Norén fingret på vår oförmåga att kommunicera. Mellan sonen och föräldrarna ligger både uppgörelse och försoning i luften. En av Noréns sista pjäser, som knyter an till genombrottet i Malmö med dramerna ”Natten är dagens mor” och ”Kaos är granne med Gud”. Regi, scenografi, musik: Martin Rosengardten. Premiär 23/10 på Malmö Stadsteater, Intiman.

”Tre streck” av och med Melody Farshin

I sin stand up-föreställning tar Melody Farshin oss genom den identitetskris som föds i mötet mellan moderland, fosterland och miljonprogram. Hon söker innanförskap i utanförskapet och undrar hur man hittar sin superkraft när den inre rösten är ens värsta fiende. Premiär 23/10 på Kulturhuset Stadsteatern, Husby.

”Utopier i verkligheten” av August Strindberg

En resa i tid och rum, mellan teater och konsert, utifrån Strindbergs novellsamling där han drömmer om jämlika relationer mellan könen, arvsrättens upphävande och en fredlig värld. En skymt av hans feministiska sida. Regi och bearbetning: Maja Salomonsson. Premiär 23/10 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

”Mitt arbete” på Folkteatern i Göteborg.

”Mitt arbete” av Liv Helm efter Olga Ravns roman

Anna har blivit mamma, är nu en av historiens alla kvinnor i obetalt omsorgsarbete. Föda barn, bygga bo, ha koll på allt i familjelivet. Ändå självutvecklande, sensuell, vacker och djup. Hon drabbas av baby blues och en gryende förlossningsdepression. Hon och Aksel glider in i gamla könsroller – och isär. Regi: Liv Helm. Premiär 23/10 på Folkteatern, Göteborg.

”Den tatuerade änkan” efter Lars Molins film

En mustig historia efter den älskade filmen från 1998, där Mona Malm blev ikon i rollen. Nu i ny tappning, med nya kärleksdrömmar. För man blir aldrig för gammal för kärleken. Regi: Martin Lindberg. Premiär 23/10 på Norrbottensteatern, Luleå.

”Essen, dåren och Marie David”. Idé och medverkan: Anna-Lena Efverman

I konstnärskollektivet i Grez-sur Loing bor August Strindberg med familj. Dit kommer den unga radikala författaren Marie David som trollbinder den 15 år äldre Siri von Essen och väcker svartsjukans vansinne i August. Detta är Maries version. Regiöga: Frida Bergh och Martin Rosengardten. Premiär 25/10 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

Selina Thompson medverkar i ”Salt” med Riksteatern. Foto: The Other Richard

Bild beställd.

”Salt” av och med Selina Thompson

I januari 2016 steg den brittiska skådespelaren och performance-artisten Selina Thompson ombord på ett lastfartyg och återupplevde den transatlantiska slavtriangeln: Från Storbritannien till Ghana, vidare till Jamaica och sen tillbaka. Resan tog henne bakåt i tiden, till plågor som präglat familjen i generationer. Prisat gästspel från England. Regi: Dawn Walt. Riksteaterpremiär 26/10 på Sagateatern, Linköping. På engelska, textas på svenska.

”Om himlen och helvetet” av Magnus Lindman efter Emanuel Swedenborgs bok

En av svensk litteraturs märkligaste böcker ”Om himlen och dess under och om helvetet enligt vad jag hört och sett” blir teater. Vetenskapsmannen Swedenborg (1688-1772) har pratat med änglarna, och kan beskriva himlen och helvetet i närbild. Regi: norska Angelina Stojčevska. Premiär 28/10 på Dramaten.

”Waiting for the Sibyl” av William Kentridge

Den store sydafrikanske konstnären William Kentridge gästar Stockholm. Med dansare, sångare, projektioner och skuggspel berättar han om vår längtan efter kontakt med de krafter som styr våra liv. Utifrån myten om Sibyllan i Cumae, som skrev ner ditt öde på ett eklöv som hon sen blandade med alla andras öden… Musik: Kyle Shepherd och Nhlanhla Mahlangu. Visas med Kentridges kortfilm ”The Moment Has Gone”. Ingår i Bergmanfestivalen. Spelas 30-31/10 på Dramaten.

Poetic (R) Evolution

Två världar möts när poeten och spoken word-artisten Nachla Libre och dirigenten och kompositören Jonas Nydesjö låter spoken word, hiphop och RnB flätas samman med klassisk musik. Regi: Nachla Libre. Sveriges Radios Symfoniorkester och Unga Klara i samarbete. Offentligt 30/10 i Berwaldhallen. Barn/Ung.

”De förlorade hjältarnas land” av och i regi av Jonas Österberg Nilsson

Genom funna loggböcker vet vi mycket om ingenjör Andrées, Knut Fraenkels och Nils Strindbergs strapatser, vad de åt och gjorde när de försökte nå Nordpolen i luftballong. Men inte vad de kände när ballongen kraschlandat och de var förlorade. En fantasi och ett realistiskt kammarspel på isen. Premiär 30/10 på Uppsala Stadsteater.

NOVEMBER

”Tystnaden” – ”The Silence” av Ingmar Bergman

”Skandalfilmen” från 1963 nu på teatern. Systrarna Ester och Anna och Annas son Johan har på hemväg mot Sverige fastnat i ett land i inbördeskrig. Ester ligger sjuk på hotellrummet, konflikten mellan systrarna gror. Johan strövar ensam, pusslar ihop glimtar av de vuxnas värld. Kompaniet Dead Centre, Irland, visar med live-video allt genom barnets ögon. Premiär 5/11 på Göteborgs Stadsteater. På engelska.

”Ögonvittnen” utifrån Zablocki och Gleitman

Vittnesskildringar från Förintelsen gestaltade i två versioner byggda på överlevarna Stefan Zablockis och Lea Gleitmans berättelser. En prisbelönad föreställning av Unga Malmö Stadsteater i samarbete med Altitude Meetings. Ingår i ”Öppna Malmö”, spelas 8-26/11 på Malmö Stadsteater, Studio.

”Kohlhaas” efter Heinrich von Kleists roman.

Hästhandlaren Michael Kohlhaas tvingas på 1500-talet lämna två fina hästar som pant i stadstullen. När han hämtar dem är de utmärglade. Han kräver rättvisa, hans hustru klagar vid hovet och blir dödad. Kohlhaas ska ha sin rätt om så världen går under. Koreografi: Anna Holter. Av och i regi av Johannes Schmid. Återupptas kort tid 8/11 på Teater Giljotin, Stockholm.

”Titta, pappa, en död cirkus” spelas på Teater Brunnsgatan 4. (Beskuren bild) Illustration: Staffan Westerberg

”Titta, pappa, en död cirkus” av Kristina Lugn och Staffan Westerberg

För drygt tio år sedan skrev Kristina Lugn och Staffan Westerberg denna en pjäs ihop. Den fick aldrig premiär då, men nu kommer den: Albert och Berit möts på en strandpromenad. Kanske är de gifta, eller har bara setts en gång på spårvagnen mot Biologiska museet, där Albert är vaktmästare? De har båda en stark relation till uppstoppade djur... Regi: Martina Montelius. Premiär 11/11 på Teater Brunnsgatan 4.

”Fotboll i Jemen” av Jan Käll

Saleh från Jemen söker asyl i Sverige just när Säpo vill rekrytera någon som kan infiltrera al-Qaida i Jemen… En agenthistoria om västs hemodlade islamistiska terrorism med ett myller av roller och spelplatser och en vindlande intrig. Regi: Richard Turpin. I samarbete med Östgötateatern. Premiär 11/11 på Teater Tribunalen, Stockholm.

”Vägen” på Oktoberteatern. Foto: Pressbild

”Vägen” av Anis Hamdoun

På en regnvåt gata en vårnatt i Sverige samlas fyra vänner. De har tillsammans korsat Medelhavet i en gummibåt, undan kriget i hemlandet. Nu börjar de om. Nyskriven pjäs av den syriske dramatikern Hamdoun, i exil i Tyskland sedan 2013. Regi och scenografi: Jonas Holmberg. Nypremiär 11/11 på Oktober, Södertälje.

”Döden”av och med Mattias Lech & Lisen Ellard

En stund för tankar om födelse och tid och om slutet, avskedet. Vi minns de som lämnat oss, och de som är kvar. Här kan publiken utforska och reflektera över alltihop genom rörelse, på en gång åskådare och aktörer. Premiär 11/11 på Uppsala Stadsteater. Barn/Ung.

”Tiden är vårt hem” av Lars Norén

Ett utropstecken på repertoaren: Eirik Stubø är tillbaka på Stadsteatern, som Norénregissör. I ett somrigt Skåne möts syskon och barndomsvänner, det är länge sen de sågs. Om längtan, hemkomst och tid som går, med en dialog på gränsen mellan tragedi och komik och en stjärnensemble. Premiär 12/11 på Kulturhuset Stadsteatern.

Nina Dahn i ”I väntan på att gå” på Dramaten Barn/Ung. Foto: Leonard Stenberg

Bild beställd.

”I väntan på att gå” av och i regi av Alexander Mørk-Eidem

På förskolan väntar flickan på sin pappa. Hon har haft en riktigt dålig dag. Hon har spottat på Bruno och det får man inte göra. Men pappa är sen. Tiden går superlångsamt. Hon funderar på detta med Bruno… Om att gå vidare i livet, med bläckfisk, disco och en massa spott. Premiär 12/11 på Dramaten Barn/Ung.

”Rövarna” fritt efter Friedrich Schiller

Två bröder växer upp i frihet och rikedom. Den äldste, mest älskade är ensam arvtagare. Han rumlar runt, blir ledare för ett rövarband. Den andre, med förnuftet som ideal, bär också han på en vrede, som arvlös. De delar huvudrollen men ingen av dem är hjälte. Detta gjorde skandal på teatern på 1780-talet. Vad tycker vi nu? Regi: Frida Röhl. Premiär 12/11 på Folkteatern, Göteborg.

”I väntan på Godot” av Samuel Beckett

Estragon och Vladimir väntar inte på gud, utan på att vi människor ska utvecklas, välta murarna mellan oss. Tills dess skrattar de i mörkret och håller om varandra. Jiddisch sägs vara ett språk av tårar och skratt – det rätta för denna tragiska komedi. Regi: Moshe Yassur. Gästspel i samarbete med Judisk kultur i Sverige och Jiddischsällskapet i Stockholm. Textas på svenska. Spelas 13-14/11 på Dramaten.

”De perversa”, soaré av Joakim Sten

Skådespelaren herr X får höra att den ökände författaren August Strindberg intresserar sig för hans relation till – eller med – den yngre herr Y, dennes hustru och deras barn, som herr X uppfostrat som sitt eget. Fritt efter Strindbergs essäfragment om vad han ser som ”perversa” beteenden. Med Staffan Göthe. Regi: Carolina Frände. Premiär 16/11 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

”Musikanternas uttåg” på Västerbottensteatern. Foto: Lisalove Bäckman

”Musikanternas uttåg” av PO Enquist

När Nicanor Markström träffar agitatorn Elmblad vid Burefjärden en augustidag år 1903 är han 10 år, har aldrig sett en stockholmare och vet inte vad ”social å nanting” är. Han ser till att agitatorn jagas från trakten. Trots detta blev mötet avgörande för dem båda. Skelleftebygdens stora epos blir musikteater och Västerbottensteaterns första premiär i Sara kulturhus 17/11, Skellefteå.

”Äta djur” av Nadja Hjorton, Lisa Berkert Wallard, Daniel Nyström

Det blir poesi när en emotionell fårskalle förklarar naturens kretslopp. Husdjur, tamdjur, slaktdjur – äta ko, men inte hund! Hur tänker barn om detta med att vara i toppen av näringskedjan? Regi: Nadja Hjorton. Nypremiär 17/11 på Kulturhuset Stadsteatern. Barn/Ung.

”Vem är rädd för Virginia Woolf?” av Edward Albee

Det är sent på natten. George vill sova. Men Martha bjuder in två halvfrämlingar på efterfest. Raffinerade förödmjukelser, livsfarliga lekar, drinkar och livslögner eldar på de två parens destruktiva relationer. Med Jakob Eklund och Katarina Ewerlöf. Regi: Rikard Lekander. Premiär 20/11 på Örebro Teater.

”En droppe midnatt” av och med Jason Timbuktu Diakité

Jason Timbuktu Diakités bok, hans familjehistoria från förfädernas slaveri i South Carolina fram till Sveriges 2000-tal är succé också som scen- och musikföreställning. Nu på engelska, med jazz, hiphop, soul. Live med Jason Timbuktu Diakité, kompositören Erik Hjärpe och Harlem-bandet Rakiem Walker Project. Regi: Farnaz Arbabi. Gästspel 23/11 på Uppsala Stadsteater.

”Förbannelsen” på Kulturhuset Stadsteatern. Foto: Hinke Tovle

”Förbannelsen” av Sara Stridsberg

En plågad treenighet med hemligheter och obesvarade frågor. Fadern bor ensam på en ö. Lillasyster Rebecka är på sjukhus efter ännu ett självmordsförsök. Nina är den vuxna storasystern. Hon älskar dem bägge med en kärlek som gör ont, men förstår ingenting. Nyskriven pjäs med Philip Zandén, Liv Mjönes, Asta Kamma August. Regi: Eva Dahlman. Premiär 24/11 på Kulturhuset Stadsteatern.

Dejmis Rustom Bustos i ”Mellanförskapet” på Unga Dramaten. Foto: Klara G

”Mellanförskapet” av och med Dejmis Rustom Bustos

Ett elakt ord kan svida länge, ett vänligt kan läka sår. Dejmis Rustom Bustos, uppvuxen i Sverige med chilenska föräldrar har aldrig känt sig som en i gänget. Varför lärde sig ingen att uttala hans namn, och hur kunde skämten göra så ont? Ordet ”mellanförskap” förklarade allt. Premiär 26/11 på Unga Dramaten. Barn/Ung.

”Att döda en Lolita” av Isabel Cruz Liljegren

Fri uppföljare till Vladimir Nabokovs omdiskuterade 1950-talsroman Lolita: Om unga flickors sexuella tillblivelse och öden. Om samhällelig grooming och porträtterandet av pubertala kroppar bland pastellfärger, bomullstrosor och popkulturella markörer. Ett barnrum, en lustgård, en käftsmäll. Regi: Lola Zackow. Östgötateatern. Premiär 27/11 på X-scenen i Norrköping.

”Scener ur ett moderskap”

Hur är det att vara mamma i dag? Vilka normer och förväntningar styr? Och vad sa Strindberg egentligen om detta? Mångbottnat collage av musik, dans och text. Regi: Franciska Löfgren. Nyskriven musik: Molly Kien. Spelas 28 och 29/11 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

DECEMBER

”Doggerland” av och i regi av Andreas Boonstra

Det skulle ha blivit en pjäs av Julia Blackburns bok ”Time Song – searching for Doggerland” men blev i stället en om pandemi-isolering och dito -nationalism. Berlin med dess teatrar ett resmål lika onåbart som någonsin Doggerland, som sjönk i Nordsjön för 7000 år sedan. Preliminär Premiär 1/12 på moment: Gubbängen, Stockholm.

”Alkestis” fritt efter Euripides

Kung Admetos firar att han just undgått döden. Hans fru Alkestis har nämligen räddat honom genom att dö i hans ställe. Men Herkules hämtar hem henne från dödsriket. Dock är hon nu helt stum. Komisk-tragisk musikteater i regi av grekiska Elli Papakonstantinou, känd för föreställningar där även publiken deltar. Musik: Julia Kent. Premiär 2/12 på Dramaten.

John Alexander Eriksson i ”Bergets topp” på Dramaten. Foto: Klara G

”Bergets topp” av Katori Hall

Den 3 april 1968. Martin Luther King vilar efter sitt tal inför strejkande renhållningsarbetare i Memphis, Tennessee, kvällen innan han kommer att mördas. Han beställer Room Service. En kvinna, Camae, kliver på. Deras småprat tar en dramatisk vändning. Pjäsen från 2009 har kritiserats för sitt inte helt positiva King-porträtt. Regi: Josette Bushell-Mingo och Baker Karim. I samarbete med The National Black Theatre of Sweden. Premiär 3/12 på Dramaten.

”Vi hade i alla fall tur med ramavtalet” av Gertrud Larsson

Kommuntjänstemannen Roland kryssar mellan likabehandlingsplaner, styrdokument och upphandlingar. Parkbänkar och gem köper han helt enligt regelverket. Men för en ny vattenautomat hamnar han i rena Kafkaeländet, i denna upphandlingskomedi från Göteborg. Regi: Jenny Nörbäck. Premiär 3/12 på Göteborgs Stadsteater.

”Hemma hos” av Lucia Cajchanova

”Första gången jag såg huset var sent på kvällen. Det var tänt i många fönster, och jag tänkte wow, det är stjärnor. Julstjärnor. Här ska vi bo, sa pappa.” Jag vet inte om jag fattade att vi skulle stanna och liksom, ja, bli hemma här… Om vad ett hem är, byggt på samtal i miljonprogrammets Bergsgårdsgärdet, där författaren bodde som barn. Regi: Per Öhagen. Premiär 3/12 på Angereds Teater, Blå stället. Barn/Ung.

”Svindlande höjer” på Uppsala stadsteater. Foto: Märta Thisner

”Svindlande höjder” av och i regi av Melody Parker efter Emily Brontës roman.

Hittebarnet Heathcliff kommer till godset Wuthering Heights. Där blir han och dottern i huset, Cathy oskiljaktiga. När de två slits isär förändras allt på godset. Boken kom ut 1847 under manlig pseudonym. Emily avled året efter och fick aldrig veta att hon och systrarna Charlotte och Anne alla tre tog plats i världslitteraturen. Premiär 4/12 på Uppsala Stadsteater.

”Mein Kampf” text Adolf Hitler

Den polska teatergruppen undersöker vilket inflytande Hitlers idéer har i dagens debatt: Hur många ord uttalades innan förintelsen ägde rum? Hur många fler ord behöver sägas innan historien upprepar sig? Hur kan fascism och nationalism återuppstå så snart efter andra världskriget? Iscensättning Teatr Powszechny. Ingår i Bergmanfestivalen. Spelas 7–9/12 på Dramaten.

”Liv död sex pop” av Malin Holgersson

Dansant, dråplig och dödsallvarlig dokuföreställning om liv och död efter de medverkandes egna berättelser. Mångas liv har krossats i en t-banekrasch. ”Plats på scen!” ropar någon. Men vem kommer ens in i huset, i tunnelbanan eller över torget? Med Madeleine Månsson, cripdansare och Uje Brandelius från filmen ”Spring Uje spring” med flera. Regi, koreografi: Tove Sahlin. Musik: Malin Dahlström från Niki & The Dove. Premiär 9/12 på Dramaten.

”Amour” efter ett filmmanus av Michael Haneke

Anne och George har levt ett liv ihop och delat allt, särskilt kärleken till musiken. Så drabbas Anne av en stroke och förändras. George lovar vårda henne – tills döden skiljer dem åt. Men vad händer när den man älskar blir en annan? När både kroppen och minnet sviker… Regi: Kjersti Horn. Premiär 10/12 på Kulturhuset Stadsteatern.

”Idlaflickorna” på Göteborgs stadsteater. Foto: Fotograf Emelie Asplund

”Idlaflickorna” av Kristina Lugn

Egentligen ett collage av Lugns pjäs och en del av hennes dikter. Med två körer och nyskriven musik av Andrea Tarrodi. Tre kvinnor i stället för två tar semester från sig själva på en plats bortom vardagen. Hela livet virvlar inom och runt dem, i lust och vemod, skratt och sorg. Regi: Mellika Melouani Melani. Premiär 10/12 på Göteborgs Stadsteater.

”Monkey” av Colin Teevan

Efter en österländsk legend från 1500-talet: Den rebelliska apkungen Monkey gör kaos i Östra himlen så gudarna fängslar honom i Apornas berg. För att bli fri måste han hjälpa munken Tripitaka med ett mystiskt uppdrag. Actionäventyr och en hundratusenmila komisk roadtrip mot Buddha i Västra Himlen. Regi: Pelle Öhlund. Nordenpremiär 11/12 på Borås Stadsteater. Barn/Ung.

”I anden” fritt efter August Strindberg.

Strindbergs ”Toten Insel” (Dödens ö) som talkshow och konsert på platsen mellan liv och död. Gäster bjuds in, fiktiva och samtida. Tid och rum löses upp. Strindbergs ande närvarar genom konstnären och mediet Cecilia Edefalk. Idé och regi: Mira Eklund, Julia Kraus Dybeck. Spelas 14-16/12 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

”Den starkare” av August Strindberg

Vem är starkast: den som talar eller den som tiger? Två sopraner och en klarinett utforskar maktspel, rivalitet och vänskapens gränser. Tonsättaren Margareta Hallins (1931-2020) musik ger pjäsen en ny dimension. Regi: Kristina Hagström-Ståhl. Premiär 17/12 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

”Bröderna Lejonhjärta.” av Astrid Lindgren

Skorpan vet att han snart ska dö. För att ge honom en strimma hopp berättar storebror Jonatan om det underbara landet Nangijala där de ska mötas igen efter jordelivet. Så en dag bryter elden lös i hemmet. Jonatan offrar sig själv för att rädda Skorpan. Och snart möts de verkligen igen i Nangijala. Men där hotas idyllen av onda makter… Regi: Ronny Danielsson. Premiär 18/12 på Helsingborgs Stadsteater. Barn/Ung.

”Granen” på Marionetteatern.

”Granen” av Tove Jansson

”Mamma vakna, något hemskt har hänt. De kallar det Jul.” Mumintrollet har väckts ur sin vintersömn. Det jäktas i Mumindalen. Den där Julen ska komma redan på kvällen och verkar inte trevlig alls… Dockor: Sara Bohman. Bearbetning och regi: Helena Nilsson. Premiär 18/12 på Marionetteatern, Kulturhuset Stadsteatern. Barn/Ung.

”Ockulta dagboken” av August Strindberg

Strindberg efter skilsmässan: allt är ensamhet och längtan efter barnet. Det stora vrålet sipprar ut genom Hotell Orfilas väggar i Paris. I texterna från denna tid grubblar han över religion, vetenskaplig logik och det ockulta. Bearbetning, regi och koreografi av Susanne Jaresand. Nypremiär 28/12 på Strindbergs Intima Teater, Stockholm.

Carina M Johansson i ”De ensligas allé” på Göteborgs Stadsteater. Foto: Ola Kjelbye

”De ensligas allé” av och i regi av Carina M Johansson

En syster har följt sin missbrukande bror ända till slutet. Kvar finns en skrynklig papperslapp med telefonnumret till mamma. Deras liv, så som det varit, flätas ihop i återberättandet om oron, skammen men också om glädjen som ändå fanns. Med Carina M Johansson och tre musiker. Nypremiär 29/12 på Göteborgs Stadsteater.

PRIVATTEATRAR

”Scalarevyn” Manus: Henrik Dorsin

Scalateatern fyller 104 och firar med klassisk nummerrevy och stjärnkalas – Vanna Rosenberg, Johan Ulveson, Dorsin själv med flera. Revyorkester ledd av Per Ekdahl. Dorsin fick skriva om mycket efter coronapausen. Det blev ännu roligare, sägs det: Revyhistoria, kinesisk folksaga och kvasikubansk samba. Premiären var 26/8. Året ut på Scalateatern, Stockholm.

”Annie”, Broadwaymusikal av Thomas Meehan

Föräldralösa Annie tar har det besvärligt på barnhemmet med dess hårdföra, lätt alkoholiserade härskarinna Miss Hannigan. Men en dag händer det. Annie blir hembjuden att fira jul hos miljardären Warbucks. Kanske bli adopterad – men vill hellre hitta sin mamma. En solskenshistoria från depressionens USA med älskad musik. Regi: Regi: Kålle Gunnarsson. Premiär 18/9 på Intiman, Stockholm.

Malena och Beata Ernman i ”Forever Piaf” på Göta Lejon. Foto: Nils Petter Nilsson/TT

”Forever Piaf” av och i regi av Rikard Bergqvist

Edith Piaf var en av 1900-talets största ikoner. Hennes unika röst, hennes älskade sånger och hennes dramatiska liv berör fortfarande. I denna nyskrivna musikal följer vi legenden från upptäckten när hon, en fattig flickunge, sjöng i ett gathörn i Paris tills hon blev en av de största stjärnorna på världshimlen. Som den äldre Piaf: Malena Ernman. Som den yngre: hennes dotter Beata Ernman. Musikaliskt ansvarig: Kristofer Nergårdh. Premiär 1/10 på Göta Lejon, Stockholm.

Oscars: ”Rain Man” av Martin Luuk Dan Gordons film

Publikmagneten från 2013 är tillbaka på Oscars. Bilhandlaren Charlie Babbitt (Jonas Karlsson) har usel ekonomi men en rik far. Denne visar sig ha testamenterat allt till en för Charlie okänd bror, Raymond (Robert Gustafsson), som bor på vårdhem, har en form av autism och är livrädd för förändring, men har en hjärna som en superdator. Praktiskt vid rouletten, tänker Charlie och tar med brorsan till Las Vegas… Under resans strapatser växer brödrakärleken. Premiär 8/10 på Oscars.

”Saturday Night Fever” efter John Badhams film

The Bee Gees odödliga discoklassiker – historiens mest sålda soundtrack – tar oss till 70-talets New York, med dansen, discokulan, höftvickandet och de utsvängda byxorna. Men också till förortsvardag och kampen för att överleva. Filmen med John Travolta kom 1977. Här i ny svensk tappning. Koreografi: Bounce’s Jennie Widegren. Regi: Anders Albien. Premiär 4/11 på China Teatern, Stockholm.

Livia Millhagen och Erik Ehn i ”Katt på hett plåttak” som får nypremiär på Maximteatern. Foto: Sören Vilks

”Katt på hett plåttak” av Tennessee Williams

Hettan, lögnerna och hemligheterna är kvävande när familjen ska fira faderns födelsedag. Alla utom han själv vet att det är hans sista. Spriten flödar. Sonen Brick och hans hustru Maggie hatar varandra inför öppen ridå. Allt ska fram: sexuell läggning, arvet de väntar på, barnlösheten. Vad återstår av familjen när dagen gryr? Pjäsen fick Pulitzerpriset 1955. Med Marie Göranzon och Peter Andersson med flera. Regi: Stefan Larsson. Hyllad 2019. Nypremiär 29/9 på Maximteatern, Stockholm.

OPERA:

”Barberaren i Sevilla” av Gioachino Rossini

En operakomedi där ett hierarkiskt klassamhälle utmanas av ungdomlig kärlekshunger, individuell uppfinningsrikedom och ett okontrollerat vanvett som drabbar alla. I regi av Rodula Gaitanou. Premiär den 29/8 på Göteborgsoperan.

Ole Wiggo Bang regisserar ”Pajazzo & Gianni Schicchi på Wermland Opera. Foto: Robert Hammar

”Pajazzo & Gianni Schicchi” av Ruggiero Leoncavallo och Giacomo Puccini

Två mästerliga operaverk, en tragisk och en komisk, formade till en helaftonsföreställning. Från överhettad kärlek och ond bråd död till en girig kamp om ett arv. Regi Ole Wiggo Bang. Premiä 9/9 på på Wermland Opera.

”Det går an” av Daniel Fjellström och Maria Sundqvist

En nytänkande kärlekshistoria under en båtfärd mellan Stockholm och Lidköping efter en på sin tid skandalös roman av C. J. L Almqvist. Regi Niklas Hjulström. Premiär den 11/9 på Malmö Opera.

”Argenore” av Vilhelmina av Bayreuth

Sverigepremiär på en opera från 1740, som sägs vara likt en dödsdans till barocka toner vilka leder till en ny värld. En förmörkad twilight zone som klarnar upp. Regi Ditte Hammar. Premiär 18/9 på Confidencen.

Verdis ”Don Carlos” sätts upp på Folkoperan.

”Don Carlos” av Giuseppe Verdi

En av Verdis största och bästa operor, efter ett drama av Friedrich Schiller, här i form av ett tätt kammarspel. Politisk thriller och familjesåpa på samma gång i regi av Tobias Theorell. Premiär 22/9 på Folkoperan.

”Pierrot lunaire” av Arnold Schönberg

En melodram i en akt från 1912 som inte bara lanserade den atonala musiken, utan också ett unikt sångsätt som liknar talet. I rollen som Pierrot ser vi Kerstin Avemo. Regi Annika Lindqvist. Premiär 25/9 på Göteborgsoperan.

”Macbeth” av Giuseppe Verdi

Här får Shakespeares drama, där verklighetsförankringen upplöses och irrationaliteten anfaller från alla håll, musikaliskt eldunderstöd av den italienska operans främste. Regi Dan Turdén. Premiär 25/9 på Norrlandsoperan.

”Jolanta” av Pjotr Tjajkovskij

En länge förbisedd men mycket sällsam och suggestiv sagoopera om en blind provensalsk prinsessa som får synen tillbaka tack vare kärleken. Regi Sergej Novikov. Premiär 2/10 på Kungliga Operan.

”En midsommarnattsdröm” av Benjamin Britten

För första gången visas nu Sir Peter Halls legendariska iscensättning någon annanstans än på festivalen i Glyndebourne där den hade premiär 1981. Regi Sir Peter Hall. Premiär 2/10 på Malmö Opera.

”Station Illusion” med musik av Jean-Baptiste Lully och Marc-Antoine Charpentier

Utifrån två av den franska barockens främsta operatonsättare skapas ett spel av visuella förvandlingar och illusioner för hela familjen. Med slottsarkitekten Tessin som guide. Regi Karin Modigh. Premiär 23/10 på Kungliga Operan.

”Ledaren” av Germaine Tailleferre

En komiskt svärtad enaktare från efterkrigstidens Paris med text av den absurdistiske dramatikern Eugène Ionesco om att bli ledd eller vilseledd. Regi Maria Sundqvist. Premiär 10/11 på Malmö Opera.

”Ragnarök” av Richard Wagner

Allt Wagner gjorde, gjorde han med besked. Inte minst världens undergång i den avslutande delen i ”Nibelungens ring” som tar nära 6 timmar i anspråk inklusive pauser. Regi Stephen Langridge. Premiär 5/12 på Göteborgsoperan.

”Snödrottningen” av Benjamin Staern

En opera för hela familjen efter en saga av H. C. Andersen om en föräldralös flicka som av kärlek till en pojke ger sig ut på ett svindlande äventyr för att rädda honom. Regi Elisabeth Linton. Premiär 9/12 på Kungliga Operan.

DANS

”Kungliga Baletten Gala”, koreografi av Rudolf Nurejev, Michel Fokine, Serge Lifar m fl

Best of balett! Extra allt utlovas när Kungliga Baletten äntligen får släppa loss allt ifrån tyll och tåspets till sylfider och svanar under en galakväll där hela Kungliga Baletten intar scenen för att dansa höjdpunkter ur balettens guldålder. Passar både balettnybörjaren och den som sett allt. Premiär 17/9 på Kungliga Operan i Stockholm och dansas till 6 oktober.

”And-akter, rehersals of escapes” av Hanna Wildow

Hanna Wildow med flera bjuder in till en interaktiv performance i en hummande skog. Enligt hemsidan blir det ett reservat av ostörda träd i det djupaste av bergslagskedjor och ett ambient landskap som vaggar dig genom åtta akter av kroppsligheter. Premiär 23/9 på Weld i Stockholm.

”Lucky numbers”, koreografi av Stina Nyberg

Vad betyder det att ”digga” till musik? Humor och rytm är viktiga ingredienser i Stina Nybergs nya dansverk ”Lucky numbers”. Liksom den pumpande musiken. Så är verket också framtaget i tätt samarbete med dj:en och kompositören rRoxymore. Skapat för Riksteatern, turnéstart 28/9 i Vitlycke, Tanum.

”Necropolis”, koreografi av Arkadi Zaides

Belarus-födda koreografen Arkadi Zaides, verksam i Frankrike, kommer till Sverige med föreställningen ”Necoropolis”, en koreografisk reflektion som bygger på insamlad data om de migranter som dött när de försökt ta sig in i Europa. Premiär 30/9 på Dansens hus.

”Common ground” av Anouk van Dijk

Spänningen mellan livsnödvändigt stöd och de begränsningar som medberoende medför – den maktbalans som döljer sig i allt mänskligt samspel – undersöks här i en duett av nederländska Anouk van Dijk. Hon är koreografen bakom dansmetodiken Countertechnique och huserar numera i Australien varifrån dansarna som gästar Dansens hus nya Elverket-scen också kommer. Premiär 21/10 på Elverket Dansens hus.

Amanda Apetrea och Mica Sigourney är tillbaka på Moderna dansteatern. Foto: Märta Thisner

”There will be men” av Amanda Apetrea och Mica Sigourney

Vi är alla djur, men män är det mest… Duon Amanda Apetrea och Mica Sigourney är tillbaka på Moderna dansteatern med en, hävdar de själva, smaklös show om allt som är fel (och uppenbarligen också rätt) om män. Premiär 21/10 på Moderna dansteatern.

”Unfold” av Sharon Eyal och Gouzelis/Backman

En afton, två världspremiärer. Duon Christine Gouzelis och Paul Blackman från Atenbaserade kompaniet Jukstapoz undersöker människans anpassningsförmåga med tiden som lekplats i sitt första verk för Göteborgsoperans danskompani. Samtidigt återvänder prisade israeliska koreografen Sharon Eyal till Göteborg med ett nytt verk fullt av attityd. Premiär 30/10 på Göteborgsoperan.