Hot tvingade Elisabeth Ohlson stänga utställning

Utställning ”DEMONtör – med rätt att raljera” stängdes på tisdagseftermiddagen efter hot.

– Beslutet togs efter att det rullade in hundra och åter hundra hatiska budskap och brinnande eldar på min Facebooksida under min bild på Vilks. Hatet var riktat mot honom, men eftersom jag varit hotad under femton års tid så är jag inte naiv, säger Elisabeth Ohlson till DN.

– När sådant här händer så låser man dörren, släcker ner och går hem och funderar. Jag har tagit bort inlägget med Lars Vilks nu, men kommer att öppna utställningen igen. Det känns rätt för annars vinner de här krafterna.

Hon har fått starkt stöd för sitt beslut från människor som besökt konsthallen. Utställningen på Sergelgatan öppnar på torsdag och stängs som planerat på söndag.

Vad har fått dig att öppna utställningen igen?

– Att hundratals av de trevliga och varma människor som har kommit till fotoutställningen har fått mig att känna att mina bilder är viktiga.

