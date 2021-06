Hotfull stämning i Rumaan Alams ”Lämna världen bakom dig”

Roman Rumaan Alam ”Lämna världen bakom dig” Övers. Christian Ekvall Albert Bonniers förlag, 251 sidor. Visa mer

Hur obehagligt det än är att i timmar läsa med kramp i magen och olustkänslor i bröstet, är det oftast ett bra tecken när en text sätter sig i kroppen.

Och det gör Rumaan Alams ”Lämna världen utanför” så till den grad att det känns som en lättnad när den får lämna systemet och man kan gå ut i en sommar som inte känns helt giftig och livsfarlig. Ändå, här är den perfekta, apokalyptiska rysaren.

Rumaan Alam, som år 44 år, bosatt i New York och med rötter i Bangladesh, hamnade med sin tredje roman ”Lämna världen utanför”, som kom förra året, rätt i smeten, upp på bästsäljarlistor. Boken ska dessutom bli Netflix-serie med Julia Roberts och Denzel Washington i huvudrollerna.

Det hela börjar i lätt eufori. Den semestrande familjen är på väg, jobbet kletar sig fast ännu ett tag med lite telefonsamtal, men snart lossnar det och ledigheten tar vid. Clay, professor som hoppas på att bli skribent i New York Review of Books, Amanda, konsult som jobbar med reklam, och deras tonårsbarn, en pojke och en flicka, har hyrt ett lyxigt hus med swimmingpool på Long Island. ”Stig in i vårt vackra hus och lämna världen bakom dig”, hade det stått i annonsen. Och det är sant, huset är verkligen smakfullt, fräscht och stämningen sjuder när familjemedlemmarna intar rummen, köket, poolen och börjar packa upp. Nu ska det bli härligt; mat, vin, sex, mys med barnen.

När det den andra kvällen oväntat ringer på dörren rusar min katastroforienterade hjärna iväg till de artiga killarna i vit polotröja i Michael Hanekes skräckfilm ”Funny games”. De som bad att få låna ett ägg och såg till att när natten var över ingen levande fanns kvar i familjen.

Men det är inga leende unga killar i vit polo som står i porten, utan ett äldre svart par. Mannen är stilig, välbyggd, i 65-årsåldern, håller upp händerna i en gest och säger ”Förlåt att jag stör”. Fördomarna mot svarta rusar runt i huvudena på de två vita hyresgästerna – ett ämne som författaren ofta gestaltar – rädslan får dem att agera på olika ryckiga sätt. Till sist släpper de ändå in paret Ruth och George Washington (med samma namn som USA:s president, som höll slavar) och det visar sig att dessa är ägarna av huset, välbärgade och bosatta på en betydligt flottare adress i New York än Clay och Amanda.

Paret berättar att det har skett ett omfattande strömavbrott på Manhattan och därför har de bestämt sig för att lämna New York och köra till sitt hus på landet. Efter många om och men står det klart att de gärna vill betala tillbaka hyran, fast kunna vistas i villan tillsammans med familjen, om dessa nu vill bo kvar. Det dröjer innan vaksamheten släpper, misstanken finns att de båda besökarna bara är raffinerade i sin strategi.

Efter en lång osäkerhet och åtskilliga sidor text, där olika sorters uppförandekoder prövas, blir det ändå så att ägarparet flyttar in i källaren och de sex personerna föses sakta och avvaktande samman. Det vi slipper i den här romanen är trassliga äktenskap, rämnade relationer, pinsamheter och gömda hemligheter som kryper fram. Nej, inget sådant. Clay är lite jobbig, ljuger för sig själv om sin moraliska förträfflighet, Amanda är rätt virrig, känslosam, bevarar lugnet, men inte heller det är speciellt framgångsrikt. Alla attityder börjar skramla, urholkade och tomma.

Rumaan Alam är skicklig på att återge hur de alla mer eller mindre taffligt försöker spela ner faran

Tv, radio, internet, allt uppkopplat har slutat fungera, utom elektriciteten. För läsaren smyger hotet allt närmare men inte förrän det bryter igenom ett fasansfullt ljud, ett ljud som gör att glas spricker och alla lamslås av fasa, uppstår något sorts skärpt allvar. Rumaan Alam är skicklig på att återge hur de alla mer eller mindre taffligt försöker spela ner faran, låtsas som om allt är normalt, ge varandra tröstande ord. Dämpa. Babbla på. Var och en med sina fraser kopplade till den identitet de har eller vill upprätthålla. Ska de åka hem, ska de stanna? Ska de köra och handla? Ska de (senare i handlingen) köra ett av barnen till sjukhus? Författaren kilar i texten in små otäcka biljetter av information om vad som händer på andra håll i området, och vad som kommer i en nära framtid. Isande kunskap.

All denna läckande energi, rörande dådkraft och parodiska beslutsamhet i olika riktningar, till ingen nytta.

Jag kan förstå att romanen blev en succé, den är välskriven och smart. Liksom Don DeLillos ”Tystnaden” på liknande tema, skrevs boken före det globala eländet 2020, och blir därmed mindre science fiction än den annars skulle ha varit, mer trovärdig. Vilket inte gör saken bättre.

