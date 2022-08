”House of the dragon” saknar magin och glöden

Tv-serie ”House of the dragon” Serieskapare: Ryan J Condal, George R R Martin. Regi: Miguel Sapochnik m fl. I rollerna: Olivia Cooke, Milly Alcock, Matt Smith, Emma D'Arcy, Paddy Considine, m fl. Avsnitt 1-1o. Premiär på HBO Max 19/8 Visa mer

Succéserien ”Game of thrones” vågade och vann. Den ena absurditeten efter den andra blev på något ofattbart sätt trovärdig. När en platinablonderad, kurvig liten drottning bars fram av ett hav av befriade slavar som skanderade ”mamma, mamma, mamma” borde allt ha känts fel. Håret plastigt. Idén om den vita befriaren kväljande. Hennes högtidliga tal skrattretande. Det utstuderade våldet spekulativt. Istället blev det storartat.

Tricket upprepades, avsnitt efter avsnitt i flera säsonger: Även när det var skrattretande var det medryckande. Det var som att få en alldeles ny, okänd saga berättad för sig av världens bästa sagoberättare. Man kapitulerade.

Nya serien ”House of the dragon”, som utspelar sig 200 år tidigare under huset Targaryens storhetstid, tar den kapitulationen för given.

Det är ett ödesdigert misstag.

Tittare som älskar fantasy generellt – och har plöjt George R R Martins hyllade romansvit ”Sagan om is och eld”, hittar i den utarbetade sagokartan som i sin egen ficka och kan rabbla tronföljder på järntronen utantill - kanske knappt lägger märke till skillnaden.

Foto: HBO Max

Här finns ju allt: Blod, död, rivaliteter, pompösa tal, sex och drakar. Massor av drakar, eftersom ”House of the dragon” utspelar sig tvåhundra år före GoT, där huset Targaryen, de platinablonda drakryttarna, regerar sedan över hundra år och där Viserys Targaryen (Paddy Considine) sitter på järntronen. Drottningen väntar barn och Viserys är så besatt av att få en arvinge att han arrangerar tornerspel under den förväntade nedkomsten, en högtid som går i kras på vidrigaste tänkbara sätt.

Nu står valet av tronarvinge står mellan två omöjligheter: oberäkneliga och amoraliska, Loke-artade bror Daemon (Matt Smith) och tonåriga dottern Rhaenyra (Milly Alcock). En kvinna.

Allt finns, som sagt, men sagoberättandet är borta. The suspension of disbelief - det tillfälliga upphävandet av vår misstro. Glöden. Magin. Vinden som ska fylla seglen och få hela den monstruösa, ofattbart påkostade och osannolika världen att fara fram över haven kommer aldrig. Det är stiltje

Dels hamnar ”House of the dragon” fel i tiden. Krig, sjukdom och hat har minskat aptiten för utstuderat våld. Inte vågar man vara lika politiskt inkorrekt som förut heller. En förutsättning för att man skulle känna verklig kvinnlig styrka, glädjas åt småväxtas revansch eller slavars frigörelse var att ”Game of thrones” vågade leka med det oacceptabla.

Allt finns, som sagt, men sagoberättandet är borta, skriver Kerstin Gezelius. Foto: Alamy Stock Photo

Berättartekniskt är det slarvigt gjort. Karaktärer står stelt uppställda i mörka rum och överinformerar om historiska detaljer, interfolierat med lite sex och våld för att man inte ska bli uttråkad. Manusförfattare och skådespelare glömmer att ge sina karaktärer roliga, levande och gestaltade presentationer. När man med all sin tv-vana trots detta börjar leva sig in, framåt avsnitt fyra, kommer drastiska tidsklipp som hoppar över de känslomässiga vändpunkterna. När skådespelare byts ut för olika åldrar till samma person görs det inte något rituellt nummer av det utan man förväntas knappt märka det (särskilt sorgligt när seriens räddning, Milly Alcock, försvinner).

Ingen säger ”Det var en gång...” Ingen tar en i handen.

Resultatet är att man börjar fundera på helt fel saker. Som vad Paddy Considine – vanligtvis en otroligt karismatisk och bra skådespelare – kan ha fått för gage för att spela en roll som han helt uppenbart inte är intresserad av. Hur budgeten kan vara så stor och effekterna så billiga. Om Matt Smith har fått låna sin långa, platinablonda peruk av någon alv från ”Sagan om ringen” och om ingen har tagit ett steg tillbaka och frågat sig: Men hur ser de egentligen ut? Vad håller de på med? Är inte den här kejsaren i själva verket naken?

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.