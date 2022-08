”House of the dragon” siktar på revansch efter ”Game of thrones”-kritiken

”House of the dragon” är en prequel till HBO:s fantasysuccé ”Game of thrones”. Den utspelar sig omkring 200 år tidigare, när släkten Targaryen står på höjden av sin makt. Men mycket är sig likt – första avsnittet innehåller traditionella ”Game of thrones”-inslag som stympade könsorgan, eldsprutande drakar och bordellbesök.

Att följa upp ”Game of thrones” blir en utmaning. Det avslutande avsnittet av serien slog tittarrekord, men möttes med avsky. Tittarna var missnöjda med handlingen i sista säsongen.

I snitt har ”Game of thrones”-avsnitt 9,2 av 10 i betyg på den populära filmsajten Imdb. Det sista avsnittet har i stället 4,1 – samma som exempelvis B-skräckisen ”Zombie strippers!” från 2008. Finalen resulterade i en hatstorm, och fans startade en namninsamling för att den skulle skrivas om och spelas in på nytt.

När producenterna till ”House of the dragon”, Ryan Condal och Miguel Sapochnik, möter världspressen i en videokonferens gör de en poäng av att det här är en ny serie – inte ytterligare en säsong av ”Game of thrones”.

– Jag förstår att tittarna såg karaktärerna växa upp varje vecka under ett decennium i sina vardagsrum. Att det slutade där man inte ville att det skulle sluta är tufft och svårt – men det är inte vårt problem. Utmaningen nu är att få folk att bli intresserade av de här karaktärerna, säger Miguel Sapochnik.

– Det är farligt att säga att ”vi måste göra något nytt och fräscht”. Det vi behöver göra är att berätta en god historia. Vi kan bara hoppas på att folk tycker att den är intressant och engagerande – och det finns det inga garantier för, fyller Ryan Condal i.

”Game of thrones” fick kritik för att i princip alla betydelsebärande karaktärer i serien var vita. Andra etniska grupper som syntes var antingen förslavade eller porträtterades som våldtäktsbenägna vildar som behövde civiliseras.

Den nya serien ska innehålla en bredare representation, och har kvinnlig frigörelse som ett övergripande tema. Skådespelaren Emma D'Arcy spelar Rhaenyra Targaryen, en kvinna som söker sig till makten.

– Westeros är ett patriarkat. Kvinnligheten är likställd med moderskap, oförmåga, passivitet och skönhet. Kvinnor som vill ha makt och bestämma måste bevisa att de inte är ”det andra könet”, säger Emma D'Arcy.

Skådespelaren är själv ickebinär och säger att hen känner igen sig i rollfigurens kamp mot ett intolerant samhälle.

– Hon är en karaktär som går i polemik med sättet omvärlden uppfattar henne. Hon känner sig begränsad av sin kvinnlighet och är hypermedveten om platsen som samhället ger till män. Jag tror det gör att hon kommer till insikt om könsdynamik och att hon begär en maskulin frihet – jag själv är också väldigt intresserad av sådana frågor, säger hen.

D'Arcy betonar samtidigt att det inte är det enda som driver rollfiguren, som är ”en komplex karaktär med egna drivkrafter och begär”.

Den enskilt största utmaningen under inspelningen, säger skaparna, har varit pandemin. Dessutom är produktionen enorm. Enligt Variety har serien en budget på ungefär 200 miljoner kronor per avsnitt.

– Att göra en första säsong av en ny serie är en av de största utmaningarna i den här branschen. Och vi filmar i flera länder, vi har två team i gång samtidigt och en personalstyrka på nästan 2 500 personer när vi är i full kapacitet. Det är ett gigantiskt maraton och det handlar om att inte tappa bort sig.

När DN frågar vad den största skillnaden blir mellan den nya serien och dess föregångare säger Ryan Condal att ”House of the dragon” blir mindre spretig – den handlar bara om ”en familj under ett tak”.

– ”House of the dragon” utspelar sig under Targaryendynastins glansdagar. Familjen har all makt. De är oemotsägliga. Till råga på det har de 17 drakar, motsvarigheten till ett kärnvapen, som de kan rikta mot alla som skulle få för sig att trotsa dem. Jag tycker att det känns som att promenera in i Romarriket under höjden av dess makt och härlighet. Det enda som kan rucka på släkten Targaryens självförtroende och styrka är en intern konflikt.